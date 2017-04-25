Получите все материалы CNews по ключевому слову
Alfresco Software
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|25.04.2017
|
«Логика бизнеса» выпустила новую версию «Логика СЭД 2.0»
«Логика бизнеса» (ГК «АйТи») объявила о выпуске новой версии решения для электронного документооборота «Логика СЭД 2.0» на платформе Alfresco/МСВСфера Инфооборот. Как рассказали CNews в компании, «Логика СЭД» на Alfresco/МСВСфера Инфооборот — это решение, наследующее преимущества этой СПО-платформы и добавляющее к ней
|20.09.2016
|
«Логика бизнеса» запустила новую СЭД в администрации Южно-Сахалинска
мпании, вместо прежней СЭД на базе проприетарного ПО внедрена система «Логика СЭД» на СПО-платформе Alfresco. Прежняя СЭД на платформе IBM Notes/Domino была внедрена в городской администрации Ю
|29.09.2015
|
«Логика бизнеса» разработала новую версию «Логики СЭД» на базе Alfresco
Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») разработала новую версию решения «Логика СЭД» на платформе Alfresco. Как сообщили CNews в «Логике бизнеса», в версию 1.2 вошли 16 функциональных доработ
|19.08.2015
|
Администрация г. Лобня автоматизировала документооборот на базе платформы Alfresco
ус Консалтинг» завершила проект по внедрению системы электронного документооборота на СПО-платформе Alfresco в администрации г. Лобня Московской области. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалт
|01.06.2015
|
Федеральная миграционная служба перешла на использование СЭД, построенной на базе СПО Alfresco и PostgreSQL
ой в центральном аппарате службы, с решения на базе Documеntum, на решение «Логика СЭД» на базе СПО Alfresco и PostgreSQL. Новая система рассчитана на работу 8 000 специалистов ФМС России. На д
|03.04.2015
|
«Логика бизнеса» достигла оборота в 1 млрд руб.
силами казанского партнера «Логики бизнеса» компании «Интерфейс». Новое решение «Логика СЭД» на СПО Alfresco было использовано в Федеральной миграционной службе РФ, где оно заменило используему
|17.11.2014
|
«Логика СЭД» на платформе Alfresco интегрируется с Abbyy FlexiCapture
Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи»), разработчик решений для управления корпоративным контентом (ECM), интегрирует систему «Логика СЭД» на платформе Alfresco с Abbyy FlexiCapture. Об этом CNews сообщили в «Логике бизнеса». «Логика СЭД» на платформе Alfresco — это решение для автоматизации управленческого документооборота и делопроизв
|08.09.2014
|
Вышел новый релиз системы «Логика СЭД» на платформе Alfresco
Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») выпустила новый релиз системы «Логика СЭД» на ECM-платформе с открытым кодом Alfresco — решения для автоматизации управленческого документооборота и делопроизводства, а также для решения других задач по работе с неструктурированными документами. Об этом CNews сообщили в
|15.05.2014
|
Вышла новая версия облачной СЭД ELLF на базе Alfresco
ГК «Корус Консалтинг» выпустил новую версию облачной системы электронного документооборота ELLF 1.0.2 на базе платформы с открытым кодом Alfresco. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». ELLF в целом представляет собой решение, позволяющее реализовывать все функции современной системы электронного документооборота для рабо
|17.04.2014
|
«Логика бизнеса» выпустила новое решение на платформе Alfresco
Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») выпустила новое решение — «Логика СЭД» на СПО-платформе Alfresco. Как сообщили CNews в «Логике бизнеса», решение содержит все необходимые функции для
|18.03.2014
|
«Корус Консалтинг» выпустил обновленную версию ELLF на базе Alfresco
ГК «Корус Консалтинг» выпустила новую версию облачной системы электронного документооборота ELLF 1.0.1. на базе платформы с открытым кодом Alfresco. Первая версия системы была презентована полгода назад, сообщили CNews в «Корус Консалтинге». ELLF — это решение для комплексной автоматизации процессов организационно-распорядительног
|11.09.2013
|
«Корус Консалтинг» представил новую облачную СЭД на базе платформы Alfresco
ГК «Корус Консалтинг» объявила о выводе на рынок нового решения для автоматизации организационно-распорядительного и договорного документооборота, разработанного на базе платформы с открытым кодом Alfresco. Особенностью решения является свободный доступ к дистрибутиву на неограниченное количество пользователей системы. Как рассказали CNews в компании, ELLF позволяет регистрировать входящ
|13.02.2013
|
Бывший президент SuccessFactors стал новым CEO Alfresco
Компания Alfresco объявила о назначении на должность CEO Дуга Деннерлайна (Doug Dennerline), бывшего п
|27.04.2011
|
Alfresco выпустила систему управления бизнес-процессами с открытым кодом
Компания Alfresco Software представила систему управления бизнес-процессами (BPM) с открытым исходным
|28.03.2011
|
«Корус Консалтинг» анонсировала новое решение для управления бизнесом на базе Alfresco ECM
| Ревизор», решение для предприятий и холдингов на основе свободной платформы управления контентом Alfresco ECM. Новинка предназначена для сбора показателей деятельности предприятия и контроля
|04.03.2011
|
Dev.House будет распространять платформу Alfresco Enterprise на всей территории России и СНГ
отки» (НЦПР) Dev.House получит возможность распространять на всей территории России и СНГ платформу Alfresco Enterprise – корпоративную версию СПО-платформы Alfresco, предназначенной для
|02.04.2010
|
Alfresco Software рапортует о рекордной выручке
в четвертом квартале 2009 года, а также по итогам года в целом. Таким образом, в 2009 году компания Alfresco Software выросла на 61% по сравнению с годом предыдущим. Численность сотрудников ком
|02.03.2010
|
VDEL будет продвигать открытые ECM-системы Alfresco в странах Восточной Европы, СНГ и России
Компания Alfresco Software и дистрибьютор ИТ-сервисов VDEL объявили о сотрудничестве, в рамках которог
|04.12.2009
|
Gartner оценила ECM-рынок 2009
рым отставанием – IBM и Open Text, а в число "визионеров" вошли решения от Autonomy, Day Software и Alfresco. По оценкам Gartner, мировой рынок ECM, если измерять его по выручке от продажи лице
|06.08.2008
|
Вышел бета-релиз Alfresco Labs 3
Компания Alfresco, производитель корпоративных систем управления контентом (ECM) с открытым исходным к
Alfresco Software и организации, системы, технологии, персоны:
|Бейлезон Олег 32 13
|Курьянов Сергей 162 12
|Аксельрод Александр 41 9
|Ипатов Вадим 84 7
|Вайнштейн Виктор 37 7
|Бейдер Александр 75 7
|Макаров Станислав 118 6
|Семенов Александр 166 5
|Иванова Елена 83 5
|Ласкин Иван 13 4
|Родионов Александр 31 4
|Будин Алексей 22 4
|Подбуцкий Георгий 44 4
|Asay Matt - Эсей Мэтт - Эсэй Мэтт 10 4
|Панчоян Артур 5 4
|Храмцовская Наталья 48 3
|Пашинин Олег 10 3
|Князева Татьяна 8 3
|Шушкин Дмитрий 95 3
|Мосягин Константин 20 3
|Козлов Михаил 182 3
|Зайчиков Илья 20 3
|Афанасьев Алексей 25 3
|Лосев Сергей 46 2
|Демидов Михаил 134 2
|Липич Григорий 65 2
|Бушмелев Сергей 44 2
|Гребнев Егор 41 2
|Сенкевич Виктор 30 2
|Корюкин Юрий 29 2
|Якимчук Сергей 30 2
|Кубликова Ирина 28 2
|Галимов Максим 33 2
|Житнюк Павел 34 2
|Кочуров Евгений 15 2
|Дурыгин Виктор 10 2
|Панов Владимир 6 2
|Куличенко Константин 6 2
|Джанбаев Андрей 14 2
|Балихин Олег 5 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.