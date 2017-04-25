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Alfresco Software

Alfresco Software

СОБЫТИЯ

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25.04.2017 «Логика бизнеса» выпустила новую версию «Логика СЭД 2.0»

«Логика бизнеса» (ГК «АйТи») объявила о выпуске новой версии решения для электронного документооборота «Логика СЭД 2.0» на платформе Alfresco/МСВСфера Инфооборот. Как рассказали CNews в компании, «Логика СЭД» на Alfresco/МСВСфера Инфооборот — это решение, наследующее преимущества этой СПО-платформы и добавляющее к ней
20.09.2016 «Логика бизнеса» запустила новую СЭД в администрации Южно-Сахалинска

мпании, вместо прежней СЭД на базе проприетарного ПО внедрена система «Логика СЭД» на СПО-платформе Alfresco. Прежняя СЭД на платформе IBM Notes/Domino была внедрена в городской администрации Ю
29.09.2015 «Логика бизнеса» разработала новую версию «Логики СЭД» на базе Alfresco

Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») разработала новую версию решения «Логика СЭД» на платформе Alfresco. Как сообщили CNews в «Логике бизнеса», в версию 1.2 вошли 16 функциональных доработ
19.08.2015 Администрация г. Лобня автоматизировала документооборот на базе платформы Alfresco

ус Консалтинг» завершила проект по внедрению системы электронного документооборота на СПО-платформе Alfresco в администрации г. Лобня Московской области. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалт
01.06.2015 Федеральная миграционная служба перешла на использование СЭД, построенной на базе СПО Alfresco и PostgreSQL

ой в центральном аппарате службы, с решения на базе Documеntum, на решение «Логика СЭД» на базе СПО Alfresco и PostgreSQL. Новая система рассчитана на работу 8 000 специалистов ФМС России. На д
03.04.2015 «Логика бизнеса» достигла оборота в 1 млрд руб.

силами казанского партнера «Логики бизнеса» компании «Интерфейс». Новое решение «Логика СЭД» на СПО Alfresco было использовано в Федеральной миграционной службе РФ, где оно заменило используему
17.11.2014 «Логика СЭД» на платформе Alfresco интегрируется с Abbyy FlexiCapture

Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи»), разработчик решений для управления корпоративным контентом (ECM), интегрирует систему «Логика СЭД» на платформе Alfresco с Abbyy FlexiCapture. Об этом CNews сообщили в «Логике бизнеса». «Логика СЭД» на платформе Alfresco — это решение для автоматизации управленческого документооборота и делопроизв
08.09.2014 Вышел новый релиз системы «Логика СЭД» на платформе Alfresco

Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») выпустила новый релиз системы «Логика СЭД» на ECM-платформе с открытым кодом Alfresco — решения для автоматизации управленческого документооборота и делопроизводства, а также для решения других задач по работе с неструктурированными документами. Об этом CNews сообщили в
15.05.2014 Вышла новая версия облачной СЭД ELLF на базе Alfresco

ГК «Корус Консалтинг» выпустил новую версию облачной системы электронного документооборота ELLF 1.0.2 на базе платформы с открытым кодом Alfresco. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». ELLF в целом представляет собой решение, позволяющее реализовывать все функции современной системы электронного документооборота для рабо
17.04.2014 «Логика бизнеса» выпустила новое решение на платформе Alfresco

Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») выпустила новое решение — «Логика СЭД» на СПО-платформе Alfresco. Как сообщили CNews в «Логике бизнеса», решение содержит все необходимые функции для
18.03.2014 «Корус Консалтинг» выпустил обновленную версию ELLF на базе Alfresco

ГК «Корус Консалтинг» выпустила новую версию облачной системы электронного документооборота ELLF 1.0.1. на базе платформы с открытым кодом Alfresco. Первая версия системы была презентована полгода назад, сообщили CNews в «Корус Консалтинге». ELLF — это решение для комплексной автоматизации процессов организационно-распорядительног
11.09.2013 «Корус Консалтинг» представил новую облачную СЭД на базе платформы Alfresco

ГК «Корус Консалтинг» объявила о выводе на рынок нового решения для автоматизации организационно-распорядительного и договорного документооборота, разработанного на базе платформы с открытым кодом Alfresco. Особенностью решения является свободный доступ к дистрибутиву на неограниченное количество пользователей системы. Как рассказали CNews в компании, ELLF позволяет регистрировать входящ
13.02.2013 Бывший президент SuccessFactors стал новым CEO Alfresco

Компания Alfresco объявила о назначении на должность CEO Дуга Деннерлайна (Doug Dennerline), бывшего п
27.04.2011 Alfresco выпустила систему управления бизнес-процессами с открытым кодом

Компания Alfresco Software представила систему управления бизнес-процессами (BPM) с открытым исходным

28.03.2011 «Корус Консалтинг» анонсировала новое решение для управления бизнесом на базе Alfresco ECM

| Ревизор», решение для предприятий и холдингов на основе свободной платформы управления контентом Alfresco ECM. Новинка предназначена для сбора показателей деятельности предприятия и контроля
04.03.2011 Dev.House будет распространять платформу Alfresco Enterprise на всей территории России и СНГ

отки» (НЦПР) Dev.House получит возможность распространять на всей территории России и СНГ платформу Alfresco Enterprise – корпоративную версию СПО-платформы Alfresco, предназначенной для
02.04.2010 Alfresco Software рапортует о рекордной выручке

в четвертом квартале 2009 года, а также по итогам года в целом. Таким образом, в 2009 году компания Alfresco Software выросла на 61% по сравнению с годом предыдущим. Численность сотрудников ком
02.03.2010 VDEL будет продвигать открытые ECM-системы Alfresco в странах Восточной Европы, СНГ и России

Компания Alfresco Software и дистрибьютор ИТ-сервисов VDEL объявили о сотрудничестве, в рамках которог
04.12.2009 Gartner оценила ECM-рынок 2009

рым отставанием – IBM и Open Text, а в число "визионеров" вошли решения от Autonomy, Day Software и Alfresco. По оценкам Gartner, мировой рынок ECM, если измерять его по выручке от продажи лице
06.08.2008 Вышел бета-релиз Alfresco Labs 3

Компания Alfresco, производитель корпоративных систем управления контентом (ECM) с открытым исходным к

Публикаций - 156, упоминаний - 195

Alfresco Software и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 44
IBM - International Business Machines Corp 9699 41
АйТи 1519 33
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 33
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 31
Oracle Corporation 7074 30
OpenText 238 30
SAP SE 5601 25
Directum - Директум 1268 25
Dell EMC 5180 23
Docsvision - ДоксВижн 1060 22
9594 20
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 17
Red Hat 1378 16
InterTrust - ИнтерТраст 336 16
Softline - НЦПР - Национальный центр поддержки и разработки - FlexLab - ФлексЛаб 33 14
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 14
TerraLink - ТерраЛинк 292 12
Softline - Софтлайн 3743 11
Nuxeo 14 10
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 9
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 8
Ростелеком 10948 7
Google LLC 12690 7
VDEL 45 6
Broadcom - VMware 2610 6
Cisco Systems 5372 6
Apple Inc 13156 6
Крок - Croc 1964 6
1С-Битрикс - Bitrix 675 6
LifeRay 15 5
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 5
Системы документооборота 522 5
Intel Corporation 12811 5
HP Inc. 5883 5
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 138 5
Salesforce 498 5
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 5
ЭвриТег - EveryTag 37 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Транснефть 335 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
Газпром ПАО 1493 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 4
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
Веста - Vesta Trading 9 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Газпром нефть 725 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 3
ЕАБР - Евразийский банк развития - EDB - Eurasian Development Bank 26 2
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 43 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Альфа-Банк 1979 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
Ингосстрах СПАО 478 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
ВТБ Факторинг 26 2
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 2
Студия Артемия Лебедева 101 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 1
Резонанс НПП 407 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 13
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
Федеральное казначейство России 1949 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 3
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 3
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 78 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 2
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 87 2
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 4
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 3
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
OSI - Open Source Initiative 80 2
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 2
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
OIN - Open Invention Network 24 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
Eclipse Foundation 26 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 108
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 86
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 73
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 71
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 55
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 50
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 49
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 44
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 33
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 33
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 32
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 28
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 26
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 24
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 23
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 23
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 20
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 19
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 19
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 18
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 17
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 17
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 17
Оцифровка - Digitization 5185 16
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 16
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 15
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 15
Электронный документ - Electronic document 1579 14
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 14
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 14
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 13
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 13
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 13
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 13
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 12
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 11
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 40
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 39
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 31
Linux OS 11533 24
IBM FileNet 140 24
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 19
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 18
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 16
Microsoft Windows 16882 16
Oracle Java - язык программирования 3469 13
Apple iOS 8583 12
Microsoft Office 4170 11
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 155 11
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 10
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 282 10
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 9
Google Android 15244 9
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 9
Apple iPad 4012 8
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 8
Abbyy FlexiCapture 178 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 7
Новые облачные технологии - МойОфис 958 6
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 6
Mozilla Firefox - браузер 1951 6
Oracle UCM - Oracle Universal Content Management - Oracle Web Center Content - Oracle Content Cloud 26 6
Haulmont - Тезис СЭД 99 5
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 5
Intel x86 - архитектура процессора 2151 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 5
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 5
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
IBM BPM - IBM Business Process Manager 42 5
SugarCRM 36 5
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 158 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 4
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 120 4
Бейлезон Олег 32 13
Курьянов Сергей 162 12
Аксельрод Александр 41 9
Ипатов Вадим 84 7
Вайнштейн Виктор 37 7
Бейдер Александр 75 7
Макаров Станислав 118 6
Семенов Александр 166 5
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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