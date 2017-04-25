Alfresco Software

«Логика бизнеса» выпустила новую версию «Логика СЭД 2.0» «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») объявила о выпуске новой версии решения для электронного документооборота «Логика СЭД 2.0» на платформе Alfresco/МСВСфера Инфооборот. Как рассказали CNews в компании, «Логика СЭД» на Alfresco/МСВСфера Инфооборот — это решение, наследующее преимущества этой СПО-платформы и добавляющее к ней

«Логика бизнеса» запустила новую СЭД в администрации Южно-Сахалинска мпании, вместо прежней СЭД на базе проприетарного ПО внедрена система «Логика СЭД» на СПО-платформе Alfresco. Прежняя СЭД на платформе IBM Notes/Domino была внедрена в городской администрации Ю

«Логика бизнеса» разработала новую версию «Логики СЭД» на базе Alfresco Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») разработала новую версию решения «Логика СЭД» на платформе Alfresco. Как сообщили CNews в «Логике бизнеса», в версию 1.2 вошли 16 функциональных доработ

Администрация г. Лобня автоматизировала документооборот на базе платформы Alfresco ус Консалтинг» завершила проект по внедрению системы электронного документооборота на СПО-платформе Alfresco в администрации г. Лобня Московской области. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалт

Федеральная миграционная служба перешла на использование СЭД, построенной на базе СПО Alfresco и PostgreSQL ой в центральном аппарате службы, с решения на базе Documеntum, на решение «Логика СЭД» на базе СПО Alfresco и PostgreSQL. Новая система рассчитана на работу 8 000 специалистов ФМС России. На д

«Логика бизнеса» достигла оборота в 1 млрд руб. силами казанского партнера «Логики бизнеса» компании «Интерфейс». Новое решение «Логика СЭД» на СПО Alfresco было использовано в Федеральной миграционной службе РФ, где оно заменило используему

«Логика СЭД» на платформе Alfresco интегрируется с Abbyy FlexiCapture Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи»), разработчик решений для управления корпоративным контентом (ECM), интегрирует систему «Логика СЭД» на платформе Alfresco с Abbyy FlexiCapture. Об этом CNews сообщили в «Логике бизнеса». «Логика СЭД» на платформе Alfresco — это решение для автоматизации управленческого документооборота и делопроизв

Вышел новый релиз системы «Логика СЭД» на платформе Alfresco Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») выпустила новый релиз системы «Логика СЭД» на ECM-платформе с открытым кодом Alfresco — решения для автоматизации управленческого документооборота и делопроизводства, а также для решения других задач по работе с неструктурированными документами. Об этом CNews сообщили в

Вышла новая версия облачной СЭД ELLF на базе Alfresco ГК «Корус Консалтинг» выпустил новую версию облачной системы электронного документооборота ELLF 1.0.2 на базе платформы с открытым кодом Alfresco. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». ELLF в целом представляет собой решение, позволяющее реализовывать все функции современной системы электронного документооборота для рабо

«Логика бизнеса» выпустила новое решение на платформе Alfresco Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») выпустила новое решение — «Логика СЭД» на СПО-платформе Alfresco. Как сообщили CNews в «Логике бизнеса», решение содержит все необходимые функции для

«Корус Консалтинг» выпустил обновленную версию ELLF на базе Alfresco ГК «Корус Консалтинг» выпустила новую версию облачной системы электронного документооборота ELLF 1.0.1. на базе платформы с открытым кодом Alfresco. Первая версия системы была презентована полгода назад, сообщили CNews в «Корус Консалтинге». ELLF — это решение для комплексной автоматизации процессов организационно-распорядительног

«Корус Консалтинг» представил новую облачную СЭД на базе платформы Alfresco ГК «Корус Консалтинг» объявила о выводе на рынок нового решения для автоматизации организационно-распорядительного и договорного документооборота, разработанного на базе платформы с открытым кодом Alfresco. Особенностью решения является свободный доступ к дистрибутиву на неограниченное количество пользователей системы. Как рассказали CNews в компании, ELLF позволяет регистрировать входящ

Бывший президент SuccessFactors стал новым CEO Alfresco Компания Alfresco объявила о назначении на должность CEO Дуга Деннерлайна (Doug Dennerline), бывшего п

Alfresco выпустила систему управления бизнес-процессами с открытым кодом Компания Alfresco Software представила систему управления бизнес-процессами (BPM) с открытым исходным

«Корус Консалтинг» анонсировала новое решение для управления бизнесом на базе Alfresco ECM | Ревизор», решение для предприятий и холдингов на основе свободной платформы управления контентом Alfresco ECM. Новинка предназначена для сбора показателей деятельности предприятия и контроля

Dev.House будет распространять платформу Alfresco Enterprise на всей территории России и СНГ отки» (НЦПР) Dev.House получит возможность распространять на всей территории России и СНГ платформу Alfresco Enterprise – корпоративную версию СПО-платформы Alfresco, предназначенной для

Alfresco Software рапортует о рекордной выручке в четвертом квартале 2009 года, а также по итогам года в целом. Таким образом, в 2009 году компания Alfresco Software выросла на 61% по сравнению с годом предыдущим. Численность сотрудников ком

VDEL будет продвигать открытые ECM-системы Alfresco в странах Восточной Европы, СНГ и России Компания Alfresco Software и дистрибьютор ИТ-сервисов VDEL объявили о сотрудничестве, в рамках которог

Gartner оценила ECM-рынок 2009 рым отставанием – IBM и Open Text, а в число "визионеров" вошли решения от Autonomy, Day Software и Alfresco. По оценкам Gartner, мировой рынок ECM, если измерять его по выручке от продажи лице