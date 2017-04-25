Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 128417
ИКТ 10498
Организации 8297
Ведомства 1376
Ассоциации 796
Технологии 3142
Системы 21143
Персоны 50638
География 2109
Статьи 1423
Пресса 1022
ИАА 617
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2075
Мероприятия 821

Alfresco Software

Alfresco Software


25.04.2017 «Логика бизнеса» выпустила новую версию «Логика СЭД 2.0»

«Логика бизнеса» (ГК «АйТи») объявила о выпуске новой версии решения для электронного документооборота «Логика СЭД 2.0» на платформе Alfresco/МСВСфера Инфооборот. Как рассказали CNews в компании, «Логика СЭД» на Alfresco/МСВСфера Инфооборот — это решение, наследующее преимущества этой СПО-платформы и добавляющее к ней
20.09.2016 «Логика бизнеса» запустила новую СЭД в администрации Южно-Сахалинска

мпании, вместо прежней СЭД на базе проприетарного ПО внедрена система «Логика СЭД» на СПО-платформе Alfresco. Прежняя СЭД на платформе IBM Notes/Domino была внедрена в городской администрации Ю
29.09.2015 «Логика бизнеса» разработала новую версию «Логики СЭД» на базе Alfresco

Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») разработала новую версию решения «Логика СЭД» на платформе Alfresco. Как сообщили CNews в «Логике бизнеса», в версию 1.2 вошли 16 функциональных доработ
19.08.2015 Администрация г. Лобня автоматизировала документооборот на базе платформы Alfresco

ус Консалтинг» завершила проект по внедрению системы электронного документооборота на СПО-платформе Alfresco в администрации г. Лобня Московской области. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалт
01.06.2015 Федеральная миграционная служба перешла на использование СЭД, построенной на базе СПО Alfresco и PostgreSQL

ой в центральном аппарате службы, с решения на базе Documеntum, на решение «Логика СЭД» на базе СПО Alfresco и PostgreSQL. Новая система рассчитана на работу 8 000 специалистов ФМС России. На д
03.04.2015 «Логика бизнеса» достигла оборота в 1 млрд руб.

силами казанского партнера «Логики бизнеса» компании «Интерфейс». Новое решение «Логика СЭД» на СПО Alfresco было использовано в Федеральной миграционной службе РФ, где оно заменило используему
17.11.2014 «Логика СЭД» на платформе Alfresco интегрируется с Abbyy FlexiCapture

Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи»), разработчик решений для управления корпоративным контентом (ECM), интегрирует систему «Логика СЭД» на платформе Alfresco с Abbyy FlexiCapture. Об этом CNews сообщили в «Логике бизнеса». «Логика СЭД» на платформе Alfresco — это решение для автоматизации управленческого документооборота и делопроизв
08.09.2014 Вышел новый релиз системы «Логика СЭД» на платформе Alfresco

Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») выпустила новый релиз системы «Логика СЭД» на ECM-платформе с открытым кодом Alfresco — решения для автоматизации управленческого документооборота и делопроизводства, а также для решения других задач по работе с неструктурированными документами. Об этом CNews сообщили в
15.05.2014 Вышла новая версия облачной СЭД ELLF на базе Alfresco

ГК «Корус Консалтинг» выпустил новую версию облачной системы электронного документооборота ELLF 1.0.2 на базе платформы с открытым кодом Alfresco. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». ELLF в целом представляет собой решение, позволяющее реализовывать все функции современной системы электронного документооборота для рабо
17.04.2014 «Логика бизнеса» выпустила новое решение на платформе Alfresco

Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») выпустила новое решение — «Логика СЭД» на СПО-платформе Alfresco. Как сообщили CNews в «Логике бизнеса», решение содержит все необходимые функции для
18.03.2014 «Корус Консалтинг» выпустил обновленную версию ELLF на базе Alfresco

ГК «Корус Консалтинг» выпустила новую версию облачной системы электронного документооборота ELLF 1.0.1. на базе платформы с открытым кодом Alfresco. Первая версия системы была презентована полгода назад, сообщили CNews в «Корус Консалтинге». ELLF — это решение для комплексной автоматизации процессов организационно-распорядительног
11.09.2013 «Корус Консалтинг» представил новую облачную СЭД на базе платформы Alfresco

ГК «Корус Консалтинг» объявила о выводе на рынок нового решения для автоматизации организационно-распорядительного и договорного документооборота, разработанного на базе платформы с открытым кодом Alfresco. Особенностью решения является свободный доступ к дистрибутиву на неограниченное количество пользователей системы. Как рассказали CNews в компании, ELLF позволяет регистрировать входящ
13.02.2013 Бывший президент SuccessFactors стал новым CEO Alfresco

Компания Alfresco объявила о назначении на должность CEO Дуга Деннерлайна (Doug Dennerline), бывшего президента компании SuccessFactors, входящей в группу компаний SAP. Одной из ключевых задач Дуга Денн
27.04.2011 Alfresco выпустила систему управления бизнес-процессами с открытым кодом

Компания Alfresco Software представила систему управления бизнес-процессами (BPM) с открытым исходным

28.03.2011 «Корус Консалтинг» анонсировала новое решение для управления бизнесом на базе Alfresco ECM

Компания «Корус Консалтинг» представила свою новую разработку — «Корус | Ревизор», решение для предприятий и холдингов на основе свободной платформы управления контентом Alfresco ECM. Новинка предназначена для сбора показателей деятельности предприятия и контроля исполнительской дисциплины. Система «Корус | Ревизор» разработана, в первую очередь, для территориа
04.03.2011 Dev.House будет распространять платформу Alfresco Enterprise на всей территории России и СНГ

том, что в результате подписания соглашения о партнерстве с «Национальным Центром Поддержки и Разработки» (НЦПР) Dev.House получит возможность распространять на всей территории России и СНГ платформу Alfresco Enterprise – корпоративную версию СПО-платформы Alfresco, предназначенной для управления информационными ресурсами предприятия. «Мы работаем с платформой Alfresco уже дли
02.04.2010 Alfresco Software рапортует о рекордной выручке

в четвертом квартале 2009 года, а также по итогам года в целом. Таким образом, в 2009 году компания Alfresco Software выросла на 61% по сравнению с годом предыдущим. Численность сотрудников ком
02.03.2010 VDEL будет продвигать открытые ECM-системы Alfresco в странах Восточной Европы, СНГ и России

Компания Alfresco Software и дистрибьютор ИТ-сервисов VDEL объявили о сотрудничестве, в рамках которог
06.08.2008 Вышел бета-релиз Alfresco Labs 3

Компания Alfresco, производитель корпоративных систем управления контентом (ECM) с открытым исходным кодом, анонсировала бета-релиз Alfresco Labs 3 - community-версии своего флагманского продукта

Публикаций - 135, упоминаний - 144

Alfresco Software упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23868 39
IBM - International Business Machines Corp 9206 38
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 219 33
АйТи 1310 31
Корус Консалтинг ГК 1120 27
Oracle Corporation 6389 26
OpenText 132 26
SAP SE 4898 22
Dell EMC 4946 21
Directum - Директум 920 20
Docsvision - ДоксВижн 980 20
7342 18
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1131 16
Red Hat 1259 15
InterTrust - ИнтерТраст 304 15
НЦПР - Национальный центр поддержки и разработки - FlexLab 22 12
ЭОС - Электронные офисные системы 1098 11
TerraLink - ТерраЛинк 212 10
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 934 9
Softline - Софтлайн 2211 8
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 171 7
VDEL 40 6
Cisco Systems 4914 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 6
Apple Inc 11211 6
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 5
Крок - Croc 1706 5
Salesforce.com 295 5
LifeRay 12 5
Intel Corporation 11750 5
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 65 5
ЭвриТег - EveryTag 15 5
VMware 2216 5
Google LLC 11109 5
Haulmont - Хоулмонт 89 5
1С-Битрикс - Bitrix 478 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1945 5
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 234 4
Pentaho 56 4
Adobe Systems 1394 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 5
Транснефть 268 5
РЖД - Российские железные дороги 1705 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 716 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 4
Роснефть НК - нефтяная компания 471 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 312 3
ПСБ - Промсвязьбанк 759 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 418 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 232 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 197 2
Ингосстрах СПАО 359 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 228 2
ВТБ - ВТБ24 608 2
РОСНО СК - Страховая компания 187 2
Студия Артемия Лебедева 27 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 919 2
ЕАБР - Евразийский банк развития - EDB - Eurasian Development Bank 11 2
Газпром нефть 511 2
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 344 2
Ренессанс Страхование 113 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 344 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 590 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество 31 2
ВТБ Факторинг 21 2
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 21 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 388 2
Почта России ПАО 1939 2
ГПБ - Газпромбанк 974 2
Газпром ПАО 1179 2
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 145 1
Альфа-Банк 1550 1
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 49 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 148 1
Открытие ФК - Росгосстрах 299 1
Новосибирская аптечная сеть 1 1
Дикси - Сеть магазинов 123 1
Интеррос - Росбанк АКБ 551 1
Hyundai Motor Company 340 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 11
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 372 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 950 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 200 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 494 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1406 3
Федеральное казначейство России 1592 3
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 532 3
Росархив - Федеральное архивное агентство 89 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 2
Правительство Москвы 1871 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 297 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 106 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 50 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 967 2
Президент Российской Федерации 3373 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 699 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 312 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 2
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 33 2
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 5 1
Президент Азербайджана - Правительство Азербайджана - Кабинет министров Азербайджанской республики - органы государственной власти 4 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент 16 1
Правительство Владимирской области - Администрация Губернатора Владимирской области - органы государственной власти 9 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 46 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 2 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 57 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 15 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрации Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 29 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 4
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 49 3
Linux Foundation 168 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 74 2
OSI - Open Source Initiative 44 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 78 2
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 143 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 228 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 147 1
OIN - Open Invention Network 22 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 19 1
Eclipse Foundation 25 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 3971 98
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2398 74
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 63
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 795 58
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 53
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 959 42
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 41
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2335 39
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 34
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 32
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 30
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6092 29
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 3855 26
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 8153 24
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4387 24
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13692 23
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 4122 21
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 11476 20
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 1445 19
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 47 19
Оцифровка - Digitization 262 16
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 1 16
Collaboration - Совместная работа - Командная работа 123 15
EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - electronic archive - цифровое сохранение - автоматизированный электронный архив документов 89 15
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 3752 15
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4761 14
Электронный документ - Electronic document 1229 14
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 2557 14
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 3440 14
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1042 13
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 2500 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6174 13
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 5204 12
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 1870 12
Customize - Кастомизация - Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий 58 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 1475 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 3758 11
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 1910 11
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 1999 11
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 12 10
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 362 33
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 96 29
Linux OS 8523 21
Microsoft SharePoint Products and Technologies 735 19
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 175 18
Microsoft SharePoint Server 547 17
IBM FileNet 66 16
НЦПР МСВСфера 30 16
Microsoft Windows 14705 15
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 875 12
Oracle Java - язык программирования 2642 11
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 697 10
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 179 10
Apple iOS 6908 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3800 10
Microsoft Office 3493 10
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 515 9
Microsoft Windows 2000 940 9
Red Hat WildFly - JBoss Application Server - JBoss AS 107 9
Apple iPad 3624 8
Google Android 12999 8
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1499 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1484 7
Abbyy FlexiCapture 148 7
Mozilla Firefox - браузер 1798 6
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 409 6
Intel x86 - архитектура процессора 1587 5
SugarCRM 31 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 691 5
IBM BPM - IBM Business Process Manager 36 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 366 5
Microsoft SQL Server 1259 4
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 49 4
Apache OpenOffice 297 4
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 396 4
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 57 4
Oracle UCM - Oracle Univeral Content Management 7 4
Microsoft Office 365 866 4
InterTrust - CompanyMedia 154 4
Microsoft Outlook 1252 4
Бейлезон Олег 32 13
Курьянов Сергей 162 11
Аксельрод Александр 41 9
Вайнштейн Виктор 27 7
Бейдер Александр 75 6
Ипатов Вадим 84 6
Макаров Станислав 112 6
Семенов Александр 124 5
Иванова Елена 79 5
Будин Алексей 22 4
Asay Matt - Эсей Мэтт 7 4
Ласкин Иван 7 4
Родионов Александр 31 4
Панчоян Артур 5 4
Подбуцкий Георгий 30 4
Князева Татьяна 8 3
Козлов Михаил 158 3
Мосягин Константин 16 3
Пашинин Олег 7 3
Афанасьев Алексей 25 3
Шушкин Дмитрий 95 3
Бабинцев Василий 24 2
Питолин Евгений 5 2
Киселев Сергей 15 2
Pelz-Sharpe Alan - Пельц-Шарп Алан 7 2
Антонов Александр 66 2
Андреев Владимир 87 2
Соколов Кирилл 9 2
Рудычева Наталья 93 2
Корюкин Юрий 29 2
Притула Павел 33 2
Зайчиков Илья 16 2
Егоров Владимир 74 2
Трещук Андрей 22 2
Паршин Максим 303 2
Афанасьев Сергей 18 2
Селютин Александр 50 2
Воронин Алексей 16 2
Романов Дмитрий 63 2
Лукин Глеб 19 2
Россия - РФ - Российская федерация 127081 94
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 13
Европа 11993 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 6
Франция - Французская Республика 5484 6
Европа Восточная 3026 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2097 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1808 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 698 3
Индия - Bharat 4474 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6260 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1077 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2256 3
Нидерланды 2226 3
Германия - Федеративная Республика 8772 3
Азия - Азиатский регион 4269 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1422 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1040 3
Бельгия - Королевство 868 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 692 2
Африка - Африканский регион 3033 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1223 2
Ближний Восток 2717 2
Россия - ЦФО - Курская область 563 2
Испания - Королевство 2868 2
Россия - ПФО - Саратовская область 631 2
Россия - ПФО - Пензенская область 504 2
Европа Западная 1350 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 978 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1150 2
Ирландия - Республика 843 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 976 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 718 2
Литва - Литовская Республика 562 2
Казахстан - Республика 4926 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 57
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4913 46
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 38
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7102 23
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2689 21
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2570 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 2743 15
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 534 13
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 3916 11
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 599 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4462 11
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 989 11
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 1381 10
Страхование - Страховое дело - Insurance 3113 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5127 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 4404 9
Экономический эффект 895 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8928 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 2332 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 881 7
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 912 7
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 852 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 2101 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня 7832 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 238 5
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 96 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1119 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 2204 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 1467 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2544 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 1933 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 112 5
Энергетика - Energy - Energetically 2431 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5264 4
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 0 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 1668 4
Английский язык 3945 4
TAdviser - Центр выбора технологий 319 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 2
The Register 1230 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5792 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 860 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 25 1
InformationWeek 187 1
Открытые системы ИД 173 1
Bloomberg Businessweek 78 1
CMS Magazine 19 1
Gartner - Гартнер 3316 13
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 11
IDC - International Data Corporation 4775 8
Forrester Research 801 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 1008 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 1 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 212 3
IDC Russia - IDC Россия 142 2
Fortune Global 500 259 1
ABI Research 232 1
Forrester Wave 27 1
TAdviser Report 6 1
Net Applications 114 1
Gartner Magic Quadrant Application Servers 1 1
Gartner ECM 1 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 37 5
РДТЕХ Учебный центр НОУ 6 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 201 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 240 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 629 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 385 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
Алгоритмика - Международная школа программирования 19 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 43 1
Минздрав РФ - РНИИТО - НМИЦ ТО им. Р. Р. Вредена ФГБУ - НИИ травматологии и ортопедии Вредена - Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена 3 1
ХГУЭП - Хабаровский государственный университет экономики и права 3 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 10
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 982 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1555 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 835 2
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 14 1
CNews Баттл 58 1
Docflow 131 1
LinuxWorld 53 1
День молодёжи - 27 июня 5 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Какие смартфоны на ОС «Аврора» предоставляют чиновникам: первый тест в России

Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять

Лучшие приложения для прослушивания подкастов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще