Получите все материалы CNews по ключевому слову
VDEL
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
VDEL и организации, системы, технологии, персоны:
|СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
|Linux Foundation 196 1
|OIN - Open Invention Network 24 1
|OSI - Open Source Initiative 79 1
|FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
|Eclipse Foundation 26 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11536 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6073 1
|Ведомости 1431 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2342 1
|CNews TV 747 1
|Открытые системы ИД 176 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452723, в очереди разбора - 727821.
Создано именных указателей - 196733.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.