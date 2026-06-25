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VDEL

VDEL

СОБЫТИЯ

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25.06.2026 Softline «обожглась» на военном Linux и списала 469 млн руб. 1
24.01.2023 Российский «военный Linux» допустили до использования в госорганах 1
03.02.2022 Начался выпуск ПК для бизнеса на российском «военном Linux» 1
03.11.2021 Softline купил создателя российского военного Linux 1
20.01.2020 Власти собрались построить «российский Github» за 2 миллиарда 2
12.11.2015 GitHub официально пришел в Россию: партнерство с VDEL 1
01.02.2012 Минкомсвязи засекретило «русскую Windows», так как она полностью американская 1
10.08.2011 Red Hat пришел в Россию 2
18.07.2011 Softline поставила Red Hat Enterprise MRG для «Тройки Диалог» 1
22.02.2011 Роман Журавлев назначен директором по консалтингу и обучению в SAP СНГ 1
14.07.2010 Кризис сыграл на руку open-source 2
29.06.2010 Команда НЦПР переходит от VDEL к ВНИИНС 2
28.06.2010 ОС «МСВСфера» протестирована на серверном оборудовании HP 2
25.06.2010 Russian Open Source Forum 2010 2
11.06.2010 Russian Open Source Forum 2010 пройдет в июне 2
02.03.2010 VDEL будет продвигать открытые ECM-системы Alfresco в странах Восточной Европы, СНГ и России 3
05.02.2010 Игорь Щеголев встретился с топ-менеджером Red Hat 1
05.02.2010 Конференция Russian Open Source Forum 2010 1
02.03.2009 МГТУ им. Н.Э.Баумана присоединился к программе Red Hat Academy 2
09.10.2008 «Почта России» подружит Windows и Linux 1
08.10.2008 CNews TV. Москва на день стала столицей СПО 1
23.09.2008 8 октября состоится конференция Russian Open Source Summit 1
10.09.2008 В Москве пройдет Russian Open Source Summit 2
12.05.2008 Российским разработчикам СЭД не страшны западные вендоры 1
24.03.2008 4 апреля откроется конференция «РусКрипто’2008» 1
20.03.2008 «РусКрипто’2008»: криптография и ИБ в Linux-системах 1
05.03.2008 CNews TV: Red Hat присматривается к российскому рынку 1
05.03.2008 Red Hat провела «разведку боем» в России 1
04.03.2008 IBM будет поставлять ПК с ОС Linux на рынок России 2
09.01.2008 «АйТи» создала Центр компетенции Linux 2
17.10.2007 Тайны Linux-скандала: суды, кражи и самоубийства 1
27.12.2006 TopS BI и VDEL договорились о продвижении продуктов и сервисов Red Hat Linux 1
05.07.2006 "АМТ-Груп" стала партнером Vdel 1
29.06.2006 "1С" стала дистрибьютором продуктов Red Hat 3
17.05.2006 "Дозор-Джет" будет работать на Red Hat Enterprise Linux 1
01.12.2004 IBM и RedHat: Linux для российских компаний 1
27.10.2004 Red Hat наметила стратегию развития бизнеса в России 1
16.10.2001 VDEL представила на российском рынке ACCPAC Advantage Series 5.0 Enterprise Edition 5
10.10.2001 МГИМО и компания VDEL запустили совместную образовательную программу 4
10.10.2001 МГИМО и компания VDEL запустили совместную образовательную программу 4

Публикаций - 45, упоминаний - 85

VDEL и организации, системы, технологии, персоны:

Red Hat 1375 28
IBM - International Business Machines Corp 9675 19
Softline - НЦПР - Национальный центр поддержки и разработки - FlexLab - ФлексЛаб 33 9
АйТи 1516 9
CA Technologies - Computer Associates 391 9
Oracle Hyperion Solutions - Brio Software - Brio Technology 20 7
Microsoft Corporation 25685 7
Alfresco Software 156 6
Intel Corporation 12770 5
Oracle Corporation 7052 5
Softline - Софтлайн 3673 4
HP Inc. 5868 4
Infor - SSA Global Technologies - CA InterBiz 4 3
Softline - НЦПР - Бюро Соломатина - Бюро исследований мировой практики по открытым информационным технологиям имени В.В. Соломатина 3 3
SAP SE 5574 3
Zimbra - LiquidSys 44 3
EnterpriseDB - EDB 20 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 748 3
Intel Corporation - Интел А/О Россия - Интел Текнолоджиз 18 2
Dell EMC 5164 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
AMD - Advanced Micro Devices 4621 2
Microsoft Corporation - GitHub 1051 2
ИВК - Информационная внедренческая компания 202 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 276 2
Accenture Technology - Accenture Digital - Accenture Analytics 31 2
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 191 2
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 146 2
OpenText - Micro Focus - Novell - Ximian - Helix Code - International Gnome Support 27 1
Этерсофт - Etersoft 28 1
Xinuos - UnXis - TSG Group - SCO Group - Santa Cruz Operations, SCO 27 1
IBM - Sequent Computer Systems 23 1
Бюро Саломатина 1 1
Wagner Group - Wagner International - Wagner Technologies 4 1
Conectiva 16 1
Lineo - Lineo Solutions 20 1
Cambium Networks - Motorola Canopy 25 1
ITD Systems - Ай Ти Ди Системс 2 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 149 1
Amazon Inc - Amazon.com 3246 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8730 2
Почта России ПАО 2337 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 905 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 306 2
Благосостояние НПФ 52 2
Delta Air Lines - авиакомпания 90 1
Рубин МТЗ - Московский телевизионный завод 10 1
Уралхим - Уралкалий ПАО - Сильвинит - Соликамский калийный комбинат 11 1
AutoZone 7 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - АМП Черного моря ФГБУ - Администрация морских портов Черного моря - Новороссийский морской порт 9 1
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 31 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 75 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Microsoft - LinkedIn 694 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 1
Альфа-Банк 1966 1
McDonald’s - Макдоналдс 219 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 1
Роснефть НК - нефтяная компания 555 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 227 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 506 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 286 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 272 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 181 1
Мосэнерго ПАО 132 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 736 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 339 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 121 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 1
МТЗ Трансмаш 24 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 60 1
Caterpillar - 92 1
Pizza Hut - Пицца Хат - Пицца H - Феникс Мир 19 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13623 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5547 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5391 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3182 4
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 571 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1889 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 224 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5922 1
Судебная власть - Judicial power 2474 1
Ростехинвентаризация Федеральное БТИ ФГУП 25 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3608 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3272 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6499 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2861 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 303 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 342 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1298 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 495 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 366 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 645 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 73 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Linux Foundation 196 1
OIN - Open Invention Network 24 1
OSI - Open Source Initiative 79 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
Eclipse Foundation 26 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8555 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28001 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64090 15
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12060 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33124 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35690 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12936 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7728 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12709 6
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25142 5
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Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9912 4
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13616 3
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File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 486 2
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22386 2
Оцифровка - Digitization 5131 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12067 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60950 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16900 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10102 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3207 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24126 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27108 2
Linux OS 11413 23
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 570 11
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 9
Red Hat Linux 205 9
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 5
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 155 4
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 42 4
Red Hat Certified - Red Hat Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 10 3
Microsoft Office 4120 3
Intel x86 - архитектура процессора 2138 3
Microsoft Windows 16778 3
Mozilla Firefox - браузер 1937 3
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 278 3
Intersoft Lab - Референт 157 3
Red Hat ROSEP - Russian Open Source Education Program 3 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1712 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 640 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 358 2
Apache OpenOffice 490 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1022 2
HCL Lotus Domino - IBM Lotus Symphony 38 1
IBM Certified - IBM Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 56 1
Jorg Janke - Compiere ERP 5 1
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 1
Microsoft Windows 3.x 82 1
Softline - Sl Soft - Citeck Ecos 17 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 1
Broadcom - VMware Zimbra 3 1
U.S. Department of Energy - Fermilab - Scientific Linux - SL 8 1
Aether Systems - Cerulean Technology - Cerulean Studios - Trillian 27 1
HPE Compaq Evo - HPE Brio 18 1
Digital Research - DR-DOS - DR DOS - Novell DOS - OpenDOS - CP/M-86 - Concurrent DOS - DOS Plus 9 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1669 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3095 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1017 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 998 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 277 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6178 1
Oracle Java - язык программирования 3449 1
Козлов Михаил 181 6
Prohaska Milan - Прохаска Милан 5 4
Яппаров Тагир 110 4
Смирнов Алексей 268 3
Массух Илья 239 3
Гриб Андрей 17 3
Колесников Владимир 9 2
Кузнецова Инна 5 2
Капустина Евгения 5 2
Васюков Алексей 2 2
Соломатина Елена 3 2
Сенюкова Анна 2 2
Майер Константин 2 2
Замков Константин 2 2
Knoblich Werner - Кноблих Вернер 6 2
Whitehurst Jim - Уайтхерст Джим 35 2
Казак Максим 162 2
Серова Елена 320 2
Славин Борис 36 2
Липатов Виталий 12 1
Еремин Дмитрий 6 1
Гончаров Илья 7 1
Аристархов Андрей 2 1
Куприн Сергей 1 1
Макаренко Ирина 1 1
Каймин Виталий 1 1
Соломатин Валентин 3 1
Соломатин Антон 1 1
Dorval Denis - Дорваль Денис 1 1
Malet Thibau - Мале Тибо 1 1
Boyes David - Бойес Дэвид 15 1
McBride Darl - МакБрайд Дарл 20 1
Кутукова Елена 1 1
Yarro Ralph - Ярро Ральф 2 1
Путин Владимир 3444 1
Щеголев Игорь 699 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 234 1
Комиссаров Дмитрий 246 1
Паршин Максим 323 1
Россия - РФ - Российская федерация 164413 41
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14756 26
Европа Восточная 3137 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54427 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47249 9
Европа 24899 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13756 4
Канада 5057 4
Австрия - Австрийская Республика 1353 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18937 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3644 3
Германия - Федеративная Республика 13146 3
Австрия - Вена 261 3
США - Калифорния 4807 3
Сербия - Белград 62 2
Кипр - Лимасол 21 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8479 2
Сингапур - Республика 1941 2
Франция - Французская Республика 8135 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1423 2
Кипр - Республика 634 2
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 2
Сербия - Республика 371 2
Норвегия - Шпицберген - Свальбард - Грумант 37 1
Турция - ТРСК - Никосия 13 1
США - Калифорния - Плезантон 4 1
Мальдивы - Мале 10 1
Казахстан - Республика 5995 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3409 1
Ирландия - Республика 1041 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19360 1
Польша - Республика 2026 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1066 1
США - Нью-Йорк 3173 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1090 1
Бразилия - Федеративная Республика 2500 1
Великобритания - Лондон 2427 1
Украина 7903 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2805 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57092 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33337 10
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8435 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52953 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6531 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11635 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8721 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3281 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11399 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6526 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8018 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5073 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15838 4
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 419 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12173 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5692 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2451 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17989 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2152 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6516 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1711 2
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 393 2
Образование в России 2754 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7700 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 511 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6109 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2298 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3539 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8165 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7468 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 438 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5075 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6575 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5543 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1820 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8754 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1485 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1789 1
Экзамены 505 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1469 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11536 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6073 1
Ведомости 1431 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2342 1
CNews TV 747 1
Открытые системы ИД 176 1
IDC - International Data Corporation 4967 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8542 2
Gartner Magic Quadrant Application Servers 1 1
Gartner - Гартнер 3649 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3916 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 836 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 7
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1716 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1191 1
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 47 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 724 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 77 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 166 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2183 2
День молодёжи - 27 июня 1064 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2647 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452723, в очереди разбора - 727821.
Создано именных указателей - 196733.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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