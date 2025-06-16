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Zimbra LiquidSys
УПОМИНАНИЯ
Zimbra и организации, системы, технологии, персоны:
|Триандафилиди Екатерина 5 5
|Козлов Михаил 175 2
|Степанюк Михаил 70 1
|Салов Антон 38 1
|Тарасенко Александр 2 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 511 1
|Легезо Денис 40 1
|Беляев Александр 18 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Комиссаров Дмитрий 228 1
|Рубанов Владимир 75 1
|Определенов Владимир 20 1
|Калина Роман 62 1
|Бутенко Юрий 65 1
|Массух Илья 234 1
|Мыскин Роман 38 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Василенко Александр 92 1
|Подобайло Николай 16 1
|Романов Алексей 49 1
|Толстова Татьяна 37 1
|Зеленский Владимир 22 1
|Энфиаджян Рубен 23 1
|Королев Иван 2 1
|Шумовский Иван 7 1
|Торгашин Юрий 5 1
|Бахтиаров Алексей 21 1
|Притула Павел 33 1
|Петухова Наталья 3 1
|Богданов Алексей 7 1
|Vasconcelos André - Васконселос Андре 1 1
|Steen Birger - Стен Биргер 72 1
|Dorval Denis - Дорваль Денис 1 1
|Зайцев Михаил 285 1
|Кашин Андрей 1 1
|Ponemon Larry - Понемон Ларри 12 1
|Lesicnik Sven - Лесицник Свен 1 1
|Лисицын Сергей 2 1
|Cordano Mike - Кордан Майк 6 1
|Knoblich Werner - Кноблих Вернер 6 1
|CNews - ZOOM.CNews 1850 1
|All Things Digital 167 1
|Digg 68 1
|Vnunet 224 1
|GigaOM 71 1
|Открытые системы ИД 175 1
|TechnologyAdvice - eWeek 230 1
|ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 44 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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