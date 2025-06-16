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Zimbra LiquidSys

Zimbra - LiquidSys

УПОМИНАНИЯ


16.06.2025 Positive Technologies представила июньский дайджест трендовых уязвимостей 1
29.11.2024 Хакеры массово эксплуатируют «детскую» уязвимость в почтовом сервере Zimbra 1
05.09.2024 Positive Technologies: промышленность — одна из наиболее атакуемых отраслей в России 1
29.05.2024 «Айтеко» реализовала масштабный проект по созданию единого пространства коммуникаций для ГК «Газпром Бурение» 1
07.05.2024 Новая группа вымогателей MorLock увеличила интенсивность атак на российский бизнес 1
05.05.2023 Хакерская программа с обширной биографией успешно атакует криптокошельки и сервисы Microsoft, Google, WordPress 1
15.04.2022 «Систематика» подготовила портфель ИТ-решений с учетом санкционных ограничений и импортозамещения 1
16.02.2022 Falcongaze готовит обновление DLP-системы SecureTower 1
20.07.2020 Иранские госхакеры проболтались о своих методах взлома американцам 1
14.07.2020 Zextras запускает собственную версию почтового сервера Zimbra 9 Open Source 1
07.07.2020 Lancloud и Zextras запустили сервис корпоративной почты и совместной работы на базе Zimbra 1
25.05.2020 Чем полноценные цифровые рабочие места лучше обычной «удаленки» и мессенджеров 1
18.10.2019 MerliOnCloud запустил подписку на платформу Zextras Cloud 1
24.07.2019 На облачной платформе «СБКлауд» появился доступ к ПО Zextras Suite 1
19.07.2019 Лучшие почтовые клиенты для ПК: выбор ZOOM 1
23.05.2019 Merlion стал официальным дистрибьютором Zextras 1
06.06.2017 «ИнтерТраст» интегрировала СЭД CompanyMedia с почтой Zimbra для «Волгоуралнипигаза» 1
13.01.2017 Импортозамещение в госсекторе: как сказка становится былью 1
11.10.2016 Татьяна Толстова -

Создание «Электронного правосудия» поднимет нашу судебную систему на новый качественный уровень

 1
10.02.2016 «Крок» и «Новые облачные технологии» начали сотрудничество в области внедрения офисного ПО 1
12.12.2014 Аналитики: ИТ-специалисты доверяют открытому больше, чем проприетарному 1
20.11.2014 Названы основные причины перехода компаний на СПО 1
09.10.2013 Португалия активизирует использование СПО 1
11.02.2013 SearchInform обновила продукты в составе «Контура информационной безопасности» 1
20.11.2012 Республика Мордовия внедрила Service Desk для ЦОД 1
28.05.2012 VMware: Российский рынок ИТ нуждается в "евангелизации" 1
17.02.2012 ИТ-гиганты ищут способы перепродажи своего облачного ПО через партнеров Parallels 1
27.04.2011 VMware купила компанию, специализирующуюся на онлайн-презентациях 1
05.04.2011 VMware становится сервис-провайдером 1
09.02.2011 Gartner: открытый код обеспечивает конкурентные преимущества 1
27.10.2010 VMware развивает концепцию «ИТ как услуга»: новые инициативы и продукты 1
29.06.2010 Команда НЦПР переходит от VDEL к ВНИИНС 1
02.03.2010 VDEL будет продвигать открытые ECM-системы Alfresco в странах Восточной Европы, СНГ и России 1
05.02.2010 Игорь Щеголев встретился с топ-менеджером Red Hat 1
13.01.2010 VMware покупает почтовый сервис у Yahoo 1
11.09.2009 В Восточной Европе победило открытое ПО 1
23.12.2008 Google, Microsoft и Yahoo как Ford, GM и Chrysler? 1
18.09.2007 Yahoo! купила стартап Zimbra за $350 млн. 1
15.05.2006 Консорциум Open AJAX определит свое будущее 1
11.04.2006 Инвестиции в ИТ: стартапы выходят из опалы 2

Публикаций - 41, упоминаний - 42

Zimbra и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11970 8
Microsoft Corporation 24880 8
Broadcom - VMware 2410 7
Yahoo! 3699 7
Zextras 11 6
Red Hat 1326 6
IBM - International Business Machines Corp 9476 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5046 4
Dell EMC 5054 4
Merlion - Мерлион 844 3
Telegram Group 2241 3
Крок - Croc 1785 3
Meta Platforms - Facebook 4470 3
OpenText - Micro Focus - Novell 872 3
Oracle Corporation 6763 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2104 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 904 3
VDEL 40 3
EnterpriseDB - EDB 18 3
Alfresco Software 147 3
SAP SE 5340 2
8513 2
Cisco Systems 5160 2
X Corp - Twitter 2883 2
Новые облачные технологии (НОТ) 456 2
Dropbox 503 2
Broadcom - VMware - Spring - SpringSource 16 2
Открытые технологии 706 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1502 2
ESET - ESET Software 1137 1
Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 47 1
LanCloud - ЛанКлауд 55 1
MuddyWater, SeedWorm, TEMP.Zagros, MuddyWater - Хакерская группировка 5 1
Synacor 4 1
Ростелеком 9962 1
МегаФон 9327 1
Samsung Electronics 10388 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 680 1
Yandex - Яндекс 7792 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Газпром ПАО 1370 2
Stellantis PSA - Opel 33 1
eBay Inc 1624 1
Microsoft - LinkedIn 662 1
Volvo Cars 253 1
Ford 415 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 123 1
Accel Partners 49 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 463 1
Газпром добыча Оренбург - Оренбурггазпром - Оренбургский гелиевый завод 11 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1162 1
Газпром ВолгоУралНИПИгаз 3 1
Benchmark Capital - Бенчмарк Кэпитал 39 1
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 52 1
Газпром бурение 31 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4438 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12110 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3225 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 802 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 513 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1271 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1241 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1937 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1669 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1816 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2984 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 348 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5077 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 154 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 741 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 158 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6095 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 72 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 272 1
Судебная власть - Judicial power 2345 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2592 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1560 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 189 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 78 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 218 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 126 1
Правительство Португалии - Парламент Португалии - органы государственной власти Португальской республики 6 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2029 1
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 1
Eclipse Foundation 25 2
Open Source Consortium 4 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 110 1
IMAPS - International Microelectronics Assembly and Packaging Society - Международное сообщество по микроэлектронике 7 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7696 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68530 17
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13021 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30677 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16279 12
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6550 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21918 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11444 10
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1882 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29225 9
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5967 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12942 8
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6360 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26097 7
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7527 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53245 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11920 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20942 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32062 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12888 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14117 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9449 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8399 5
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1699 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4687 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8112 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13046 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14647 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24929 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10719 4
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1622 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16389 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6448 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1115 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9693 3
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 171 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7051 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12369 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4070 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13864 3
Zimbra OSE - Zimbra Open Source Edition - Zimbra Collaboration Suite - ZCS 9 7
Linux OS 10273 5
Новые облачные технологии - МойОфис 822 5
Microsoft Outlook 1413 5
Apple iOS 7984 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1735 4
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 203 4
Mozilla Firefox - браузер 1901 4
Microsoft Windows 15933 4
Zextras Suite 3 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 755 3
JavaScript - JS - язык программирования 1236 3
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 244 3
Opera Browser - Браузер 1028 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4732 3
Broadcom - VMware Zimbra 3 3
Google Android 14302 2
Microsoft Office 365 956 2
Merlion - MerliOnCloud 39 2
Zextras Cloud 2 2
Zextras Backup 2 2
Zextras Team 2 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1131 2
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 136 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3001 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 586 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 496 2
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 247 2
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 129 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 217 2
Flickr - Фотохостинг 255 2
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 135 2
Oracle Java - язык программирования 3146 2
Yahoo! Mail - @yahoo.com 101 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2097 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 332 1
Microsoft Exchange Server ActiveSync - Microsoft Sync Framework - MS Exchange ActiveSync 96 1
LanCloud Cloud Zimbra 2 1
Microsoft Teams - MS Teams 578 1
Триандафилиди Екатерина 5 5
Козлов Михаил 175 2
Степанюк Михаил 70 1
Салов Антон 38 1
Тарасенко Александр 2 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 511 1
Легезо Денис 40 1
Беляев Александр 18 1
Щеголев Игорь 698 1
Комиссаров Дмитрий 228 1
Рубанов Владимир 75 1
Определенов Владимир 20 1
Калина Роман 62 1
Бутенко Юрий 65 1
Массух Илья 234 1
Мыскин Роман 38 1
Рудычева Наталья 95 1
Василенко Александр 92 1
Подобайло Николай 16 1
Романов Алексей 49 1
Толстова Татьяна 37 1
Зеленский Владимир 22 1
Энфиаджян Рубен 23 1
Королев Иван 2 1
Шумовский Иван 7 1
Торгашин Юрий 5 1
Бахтиаров Алексей 21 1
Притула Павел 33 1
Петухова Наталья 3 1
Богданов Алексей 7 1
Vasconcelos André - Васконселос Андре 1 1
Steen Birger - Стен Биргер 72 1
Dorval Denis - Дорваль Денис 1 1
Зайцев Михаил 285 1
Кашин Андрей 1 1
Ponemon Larry - Понемон Ларри 12 1
Lesicnik Sven - Лесицник Свен 1 1
Лисицын Сергей 2 1
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Европа 24407 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14270 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52637 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44320 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17897 4
Ближний Восток 2989 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13416 3
Италия - Итальянская Республика 4384 3
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Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1421 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 457 2
Иран - Исламская Республика Иран 1099 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1251 1
Германия - Федеративная Республика 12793 1
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Турция - Турецкая республика 2426 1
Испания - Королевство 3738 1
Нидерланды 3562 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 617 1
Швеция - Королевство 3647 1
Польша - Республика 1974 1
Израиль 2755 1
Ирландия - Республика 1018 1
Венгрия 842 1
Саудовская Аравия - Королевство 604 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 575 1
Португалия - Португальская Республика 929 1
США - Калифорния - Сан-Диего 368 1
США - Мичиган - Детройт 87 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1363 1
США - Калифорния 4681 1
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3018 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5610 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11283 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2579 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10217 2
Судебная власть - Мировой суд 115 2
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 393 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3521 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 948 2
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