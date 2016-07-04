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OpenText Carbonite Mozy

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


04.07.2016 EMC: 36% организаций теряли данные за последний год из-за взлома систем безопасности 2
12.07.2013 EMC выпустила ряд продуктов для развертывания архитектур защиты данных 2
28.01.2013 80% пользователей смартфонов не знают о существовании мобильных киберугроз 1
24.05.2012 Iomega начала продажи систем хранения StorCenter ix2 Network Storage для СМБ 1
17.02.2012 ИТ-гиганты ищут способы перепродажи своего облачного ПО через партнеров Parallels 1
13.01.2012 Iomega предлагает новую систему хранения данных для СМБ 1
19.08.2011 Carbonite, портфельная компания фонда с участием капитала РВК, вышла на IPO 1
14.04.2011 VMware представила PaaS-платформу с открытым кодом 1
05.04.2011 VMware становится сервис-провайдером 1
18.10.2010 Iomega разработала твердотельный накопитель с поддержкой USB 3.0 1
01.08.2008 Mozy удвоила число корпоративных клиентов 4

Публикаций - 12, упоминаний - 17

OpenText и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5180 9
Broadcom - VMware 2610 5
Lenovo EMC - Iomega 177 4
Dropbox 527 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Zimbra - LiquidSys 44 2
Google LLC 12690 2
Broadcom - VMware - Spring - SpringSource 16 2
OpenText - Carbonite - EVault 12 2
SAP SE 5601 1
Western Digital Corporation - WDC 589 1
Microsoft Corporation 25775 1
Lenovo Group 2447 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
Intel Corporation 12811 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
Oracle Corporation 7074 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 1
Seagate Technology 766 1
Red Hat 1378 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 1
Salesforce 498 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 1
OpenText 238 1
Virtustream 14 1
BackBlaze 32 1
Cisco Systems - Broadsoft UC 56 1
Box inc - box.com - box.net 375 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Infobox - Национальные коммуникации 57 1
eScan MicroWorld 20 1
Hivext 13 1
Lenovo EMC 4 1
Apptix 1 1
Staples - Staples Solutions - Thrive Networks 31 1
РВК - Russian Venture Capital 14 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Institutional Venture Partners 26 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 3
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1109 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 2
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 840 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 2
Web Interface - Веб-интерфейс 2042 2
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 625 2
Сетевое оборудование - Port mirroring - Зеркалирование - технология дублирования пакетов одного порта сетевого коммутатора 112 2
СХД - Ленточная библиотека - Tape library - LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 520 2
Платформы для проведения вебинаров - Webinar platforms 376 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 1
UPnP - Universal Plug and Play - Набор сетевых протоколов 95 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 4
Linux OS 11533 3
Microsoft Windows 16882 3
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 155 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Apple iPad 4012 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Microsoft Office 365 1042 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 2
Dell EMC DD - Dell EMC Data Domain 52 2
Dell EMC Atmos 16 2
Lenovo EMC - Iomega StorCenter NAS 27 2
Lenovo EMC - Iomega Personal Cloud 10 2
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Apple macOS 2419 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 155 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 1
Microsoft Azure 1526 1
Apple iCloud 310 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 1
Apple iPhone 6 4861 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 188 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 389 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 239 1
Broadcom - VMware vSphere 614 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 299 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
Dell EMC Unity - Dell EMC UnityVSA - Серия all-flash СХД 17 1
Dell EMC - Isilon All-Flash Systems - Isilon OneFS - Isilon SyncIQ - EMC IsilonSD - Isilon NAS Data Lake 52 1
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 154 1
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 75 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data - RESP - REdis Serialization Protocol 145 1
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 159 1
Citrix XenServer 94 1
Oracle RMAN - Oracle Recovery Manager 8 1
Veritas Backup Exec - Symantec Backup Exec 93 1
Rammurthy Govind - Раммурти Говинд 4 1
Johnson Rod - Джонсон Род 4 1
Бахтиаров Алексей 21 1
Steen Birger - Стен Биргер 72 1
Рязанцев Ян 29 1
Синицкий Руслан 9 1
Huberman Jonathan - Губерман Джонатан 4 1
Лисицын Сергей 2 1
Miller Sandy - Миллер Сэнди 2 1
Churchward Guy - Чарвард Гай 5 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Таиланд - Королевство 926 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 448 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Аренда 2687 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 13 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 1
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 229 1
GigaOM 71 2
Fortune Global 500 295 1
Vanson Bourne 49 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
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