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Lenovo EMC

СОБЫТИЯ

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09.09.2013 В Екатеринбурге пройдет «Гранд-Форум» информационных технологий 1
22.07.2013 Lenovo представила новый 4-дисковый стоечный дисковый массив для СМБ 1
14.01.2013 Совместное предприятие ЕМС и Lenovo будет выпускать NAS для СМБ и предприятий с распределенной структурой 2

Публикаций - 4, упоминаний - 7

Lenovo EMC и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5180 4
Lenovo Group 2447 4
Western Digital Corporation - WDC 589 2
Lenovo EMC - Iomega 177 2
Aastra Technologies - Aastra Telecom 11 1
Midtronics 9 1
Эдванс Сетевое Видео - Advance Network Video 4 1
Microsoft Corporation 25775 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
Intel Corporation 12811 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 125 1
Seagate Technology 766 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 1
Synology Inc - SLMP PTE 141 1
DEAC - Digitalas Ekonomikas Attistibas Cenreg 43 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 1
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 336 1
Netgear 253 1
Rentsoft - Рентсофт 39 1
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 840 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 2
IP-сеть - iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 378 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 281 2
Управляемость - Manageability 2271 1
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии - Кросс-функциональность - Cross-functional 376 1
Аудиоконференция - Конференц-связь - Конференц-телефоны - технология избирательной (селекторной) телефонной связи 303 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 1
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1109 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 1
MIT - Kerberos - computer-network authentication protocol - сетевой протокол аутентификации 218 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 753 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 546 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
ВОЛС - FTTH - Fiber To The Home - Fiber To The X или FTTx - оптическое волокно до точки X - оптика в дом 257 1
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 388 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Axis Video Hosting Solution - AVHS 8 2
Microsoft Windows 16882 2
Intel Security McAfee VirusScan 53 2
Lenovo EMC - Iomega StorCenter NAS 27 2
Lenovo EMC - Iomega Personal Cloud 10 1
Lenovo EMC - Iomega Storage Manager 2 1
OpenText - Carbonite - Mozy 12 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Linux OS 11533 1
Apple macOS 2419 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 155 1
Lenovo ThinkStation - серия рабочих станций 21 1
Veritas Backup Exec - Symantec Backup Exec 93 1
Dell EMC PowerScale - серия СХД 5 1
Dell EMC PowerVault ME - системы хранения 43 1
Western Digital - WD MyCloud 22 1
Paragon UFSD - Paragon Universal File System Drivers 20 1
Lenovo ThinkServer - серия стоечных серверов 13 1
Netgear ReadyNAS - серия СХД 41 1
Dell EMC Atmos 16 1
Lenovo EMC System Manager 1 1
Дубровин Денис 1 1
Леонтьев Олег 1 1
Мезенцев Дмитрий 21 1
Мацкевич Дмитрий 20 1
Лосев Сергей 46 1
Тимонин Константин 6 1
Каменский Игорь 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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