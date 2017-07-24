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Paragon UFSD Paragon Universal File System Drivers

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


24.07.2017 Paragon представила плагин NTFS USB Android для просмотра 4K/HD видео с внешних носителей 2
23.06.2017 Paragon Software представила мультиязычное ПО NTFS for Mac версии 15 2
08.02.2017 Paragon и Microsoft представили exFAT для Android 2
29.09.2016 Paragon Software выпустила новую версию драйвера ExtFS for Mac 1
04.08.2016 Western Digital выбрала технологию Paragon UFSD для серии продуктов WD Pro Series 2
25.12.2015 Paragon Software выпустила новый UFSD SDK для Android и iOS 3
14.05.2015 В новые смартфоны ZTE на Android встроят российские драйвера 2
13.05.2015 ZTE выбрала технологию Paragon Software для решения проблем совместимости новых Android-смартфонов со всеми известными ОС 1
06.10.2014 Kingston и ZTE будут использовать драйвера, разработанные в России 1
06.10.2014 Kingston Digital и ZTE Corporation будут использовать технологию Paragon UFSD в своих мобильных продуктах 1
22.06.2011 Paragon Software стирает границы между несовместимыми файловыми системами Windows и Mac OS X 1
06.12.2010 Вышел драйвер Paragon ExtFS for Mac OS X 8.0 для работы с файлами Linux в среде Mac OS X 1
18.10.2010 PLX Technology оснастит свои решения технологией Paragon UFSD 2
23.07.2010 Iomega использует технологию Paragon UFSD в своем новом решении для удаленного доступа к файлам 2
06.04.2010 Paragon Software увеличил скорость работы NTFS в среде Mac до 90 МБ/с 1
16.03.2010 Вышел Paragon Drive Backup 10: непрерывность бизнеса и защита данных в физических и виртуальных средах 1
19.02.2010 Paragon Software выпустил драйвер для полной интеграции NTFS c Windows CE 1

Публикаций - 20, упоминаний - 29

Paragon UFSD и организации, системы, технологии, персоны:

Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 336 18
Western Digital Corporation - WDC 589 4
Microsoft Corporation 25775 4
Kingston Technology 218 4
ZTE Corporation 800 4
Dell EMC 5180 2
Intel Corporation 12811 2
ФизТехСофт - Физтех-софт - Phystechsoft 29 2
Lenovo EMC - Iomega 177 1
Technicolor Group - Technicolor Creative Studios - Thomson Multimedia 212 1
SFR - Société française du radiotéléphone 65 1
Lenovo EMC 4 1
Samsung Electronics 11065 1
Lenovo Group 2447 1
Apple Inc 13156 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
HP Inc. 5883 1
ESET - ESET Software 1161 1
Seagate Technology 766 1
Konica Minolta 423 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 1
SanDisk 343 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 1
Swisscom - Swisscom Mobile AG 148 1
Google LLC 12690 1
SP - Silicon Power 24 1
Broadcom - PLX - PLX Technology - NetChip Technology - Oxford Semiconductor 13 1
Альфа-Банк 1979 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 9
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 6
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1901 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 4
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 4
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 840 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 3
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1091 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1418 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 2
Аксессуары 4282 2
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 2
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 573 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
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Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии - Кросс-функциональность - Cross-functional 376 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 708 1
Linux OS 11533 15
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 214 13
Microsoft Windows 16882 10
Google Android 15244 8
Apple macOS 2419 8
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 8
Apple HFS Plus - HFS+ - Mac OS Extended - файловая система 30 7
Paragon NTFS 10 7
Microsoft exFAT - Extended FAT - Проприетарная файловая система 45 7
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 138 6
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 5
Paragon exFAT 6 4
Paragon ExtFS 5 4
Total Commander - Файловый менеджер 36 3
Vodafone Smart Ultra 2 2
Paragon DOS 5 2
Paragon BootManager 5 2
Paragon Storage 2 2
Kingston MobileLite Wireless - серия картридеров 6 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
Paragon Penreader 59 2
Microsoft Windows 9 67 1
Apple macOS Snow Leopard 152 1
Paragon Drive Backup - Paragon Adaptive Restore - Paragon Drive Copy 32 1
Paragon Virtual Hard Drive - pVHD - Paragon VIM - Paragon Virtual Image Management 7 1
Paragon Remote Management 5 1
Paragon Hot Backup 3 1
Paragon USB Plugin 1 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Apple iOS 8583 1
Microsoft Windows 10 1938 1
Microsoft Windows 7 2007 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Apple - App Store 3109 1
Google Android TV 381 1
Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 240 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 155 1
WindRiver - VxWorks Hypervisor 38 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 1
Microsoft Windows Server 2008 483 1
Комаров Константин 16 3
Ададуров Алексей 1 1
Minhas Micky - Минхас Мики 1 1
Rathjen Sven - Ратджен Свен - Рэтьен Свен 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Япония 13807 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Азия - Азиатский регион 5920 1
Дания - Королевство 1337 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Швеция - Королевство 3782 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Польша - Республика 2031 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Испания - Королевство 3840 1
Португалия - Португальская Республика 956 1
Греция - Греческая Республика 1017 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
HFS Research 49 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
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