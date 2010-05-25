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Apple macOS Snow Leopard

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


25.05.2010 ПО «ИВК Юпитер» портировали в Mac OS X Snow Leopard

российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации – объявила о завершении процесса портирования ПО «ИВК Юпитер» класса middleware в операционную систему Mac OS X Snow Leopard – флагманскую ОС компании Apple. Портирование ПО «ИВК Юпитер» в последнюю версию операционной системы Mac OS X открывает возможности полноценного использования современных
11.12.2009 Check Point Full Disk Encryption оснащен поддержкой Mac OS X Snow Leopard

иска с системой предзагрузочной аутентификации — Check Point Full Disk Encryption для Mac OS X 10.6 Snow Leopard. Теперь модуль Full Disk Encryption поддерживает самую широкую гамму платформ —

18.09.2009 Apple Snow Leopard раскупают в 2 раза быстрее, чем Leopard

исследования NPD Group. За две недели после выхода в продажу, 28 августа, лицензий на Mac OS X 10.6 Snow Leopard было продано в 2 раза больше, чем в свое время лицензий на Leopard и почти в 4 р
11.09.2009 Apple выпустила первое обновление Snow Leopard

Компания Apple менее чем через две недели после выхода Snow Leopard выпустила обновление этой системы — 10.6.1. Обновление включает улучшения стабил
09.09.2009 «М.Видео» приступила к продажам Snow Leopard

гипермаркетов электроники «М.Видео» приступила к продажам операционной системы Apple Mac OS X 10.6 Snow Leopard. Snow Leopard – это шаг Apple в направлении развития 64-разрядных техноло
07.09.2009 Продажи Apple Snow Leopard начались в России

Крупнейшие российские дистрибьюторы техники Apple, розничные сети re:Store и Z-Store, в минувшую пятницу, 4 сентября 2009 г., приступили к продажам Mac OS X Snow Leopard. Магазины re:Store — крупнейшая в Европе сеть со статусом Apple Premium Reseller, управляющая 50 специализированными магазинами по продаже продукции Apple.  Компания Z-Sto
31.08.2009 Новая ОС Apple: опубликован список несовместимых приложений

программ, несовместимых с новой версией операционной системы для своих компьютеров – Mac OS X 10.6 Snow Leopard, продажи которой начались 28 августа. В список вошли Parallels Desktop 2.5 и бол
31.08.2009 Apple опубликовала список программ, несовместимых со Snow Leopard

программ, несовместимых с новой версией операционной системы для своих компьютеров – Mac OS X 10.6 Snow Leopard, продажи которой начались 28 августа. В список вошли Parallels Desktop 2.5 и бол
27.08.2009 Adobe предложила заплатить $700 за совместимость со Snow Leopard

ь обновления для Creative Suite 3 для того, чтобы пакет был совместим с операционной системой Apple Snow Leopard. Об этом в своем блоге написал Джон Нэк (John Nack), старший менеджер Adobe по л
25.08.2009 Снежный леопард бросается в атаку

ального релиза своей новой операционной системы. Новая версия MacOS X v.10.6 под кодовым названием "Snow Leopard" появится в продаже 28 августа в фирменных магазинах Apple и у авторизованных ре
25.08.2009 Apple представила новую ОС

Mac OS X всегда поддерживала 64-разрядные технологии, однако со Snow Leopard компания Apple делает новый шаг в этом направлении — почти все системные приложе
10.06.2008 Apple анонсировала Mac OS X Snow Leopard

проходящей в Сан-Франциско конференции WWDC компания Apple представила следующую версию своей ОС - Snow Leopard (OS X 10.6). В компании надеются, что новая система повторит успех своего предше
21.12.2007 Aladdin: HASP готов к работе с Leopard

пания, специализирующаяся на ПО DRM, системах идентификации и решениях защиты контента, сообщает, что ее продукт Aladdin HASP для защиты информации и лицензирования теперь поддерживает Mac OS X 10.5 (Leopard). Электронные ключи HASP HL и HASP4 в формате Universal Binary работают как на PowerPC, так и на Intel Mac. В линейке HASP представлен набор прогрессивных аппаратных средств и программн
18.12.2007 Vista не сумела «перепродать» Leopard

Запуск новой операционной системы от компании Apple — Mac OS X 10.5, также известной как «Leopard» — назван аналитиками самым успешным среди всех других версий операционной системы от американского разработчика. За первый уикэнд (Leopard поступила в продажу в пятницу, 26
18.12.2007 Apple «вылечила» Tiger и Leopard

довольно серьезными: например, позволяли получить доступ к конфиденциальной информации или загрузить на ПК файлы. Новые обновления предназначены для Mac OS X 10.4 и 10.5, известных также как Tiger и Leopard соответственно. Apple также выпустила обновление для тестовой версии Safari 3, которая работает с Windows, а также Mac OS X. Решена проблема безопасности межсайтового скриптинга, с кото
13.12.2007 Вышел Norton AntiVirus 11 для Mac OS X Leopard

Symantec объявила о выпуске Norton AntiVirus 11 for Mac, новой версии антивирусного ПО, совместимого с Mac OS X 10.5, также известной как Leopard. В Symantec говорят, что повышена эффективность ПО, улучшены функции обеспечения безопасности, а также изменен пользовательский интерфейс. В новой версии антивируса переработана функция
03.12.2007 Intel обновила набор инструментальных средств для Mac OS X Leopard

Корпорация Intel выпустила обновленную версию пакета программных инструментов для платформы Mac OS X Leopard и среды разработки Xcode 3.0, в состав которого вошли компиляторы Intel C++ и Intel Fortran версии 10.1, а также библиотеки Intel Threading Building Blocks, Intel Math Kernel Library и

21.11.2007 Leopard «сотрудничает» с хакерами: старая ошибка в Apple Mail

В марте 2006 г. Apple решила проблему безопасности Apple Mail. До этого в систему могли проникать замаскированные вирусы. О заплате же для Leopard, очевидно, забыли. Таким образом, кликнув дважды на почтовом приложении, которое внешне напоминает файл в формате JPEG, можно запустить выполнение нежелательного кода. Файлы в Mac могут
06.11.2007 Новая версия аудиоредактора Sound Studio теперь совместима с Mac OS X Leopard

алоговых устройств, позволяет смешивать и редактировать аудиофайлы, а также добавлять различные цифровые эффекты. Новая версия теперь полностью совместима с последней операционной системой от Apple – Leopard. Помимо этого, в ней исправлены некоторые ошибки. Sound Studio Загрузить ознакомительную версию можно здесь. Стоимость программы составляет $79,95.
02.11.2007 Mac OS X Leopard разочаровал ИБ-специалистов

Mac OS X 10.5 Leopard, теоретически, обладает отличной системой защиты, местами превосходящей Vista. Однако, на деле многие функции недоработаны или вовсе не функционируют, отметили ИБ-специалисты в среду, 3
31.10.2007 В MacScan для Mac OS X добавлена поддержка Leopard

ureMac представила антишпионский сканер MacScan 2.5 для Mac OS X. В новом продукте исправлен ряд ошибок, найденных в предыдущей версии, 2.4.1, улучшен пользовательский интерфейс и добавлена поддержка Leopard. Как сообщает DarkReading.com, программа предназначена для обнаружения и удаления spyware. База определений экземпляров spyware регулярно обновляется разработчиком. Сканирование также п
31.10.2007 Apple за выходные продала более двух миллионов копий Mac OS X Leopard

Компания Apple продала более двух миллионов копий последней версии своей операционной системы Mac OS X Leopard только за выходные дни, тем самым превысив аналогичный показатель предыдущей ОС, сообщает TG Daily. По данным компании, Leopard стал самой успешной версией ОС в истории фирмы. Ma
30.10.2007 Брандмауэр для Mac OS X Leopard пропускает вредоносный трафик

Брандмауэр в новой операционной системе Apple, Mac OS X Leopard, содержит ряд недоработок, вследствие чего несанкционированный трафик беспрепятственно проникает в компьютерную систему. По умолчанию брандмауэр в системе выключен, но даже его включени
30.10.2007 Хакерам удалось установить Mac OS X Leopard на обычный ПК

Не прошло и дня после официального выхода Mac OS X Leopard, как хакерам удалось взломать новую ОС и установить ее на обычный ПК. Как сообщается в блоге dailyApps, для установки Leopard на ПК требуется всего лишь пропатченный DVD-образ оп
26.10.2007 Новая ОС от Apple появилась в России раньше США

Компания Apple объявила о том, что выход русской версии новейшей системы Mac OS X Leopard состоится в тот же день, что и английской в США, то есть сегодня, в пятницу, 26 октября 2007 г. Учитывая разницу во времени с Калифорнией, которая составляет 11 часов, приобрести операц
22.10.2007 Leopard будет поддерживать форматы ODF и MS Word 2007

Компания Apple подтвердила, что операционная система Mac OS X Leopard будет поддерживать ODF-файлы и файлы в форматах Microsoft Word 2007. Ранее Apple добавила поддержку этих форматов текстовому процессору Pages, сообщает BetaNews. Теперь пользователи

17.10.2007 Объявлена дата выхода новой ОС от Apple

Американский производитель персональных компьютеров и программного обеспечения, компания Apple объявила официальную дату выхода новейшей операционной системы – Mac OS X 10.5 Leopard. Как сообщает агентство Reuters, дебют новой операционной системы из семейства «кошачьих» состоится 26 октября 2007 г. Первоначально выпуск Leopard был запланирован на июнь этого
17.10.2007 Mac OS X Leopard появится в продаже 26 октября 2007 года

Компания Apple объявила о том, что новая операционная система Mac OS X Leopard будет доступна с 26 октября текущего года. Первоначально компания планировала выпустить новую систему еще в июне, но из-за ряда причин выпуск отложился до октября. Mac OS X Leopard

10.10.2007 OС Leopard ушел на "золото"

Как сообщают источники, близкие к компании Apple, новая версия ОС Х, Leopard, была на днях закончена и отправлена "на золото". Таким образом, ранее озвученный слух о дате релиза, намеченой на 26 октября, становится все более реальным.
18.09.2007 CS3-программы от Adobe могут не работать на Mac OS X Leopard

от Apple, которая должна выйти в следующем месяце. Значительная часть пользователей Adobe, которые используют операционную систему Mac, с нетерпением ждут новую платформу Apple под кодовым названием «Leopard». «CS3-приложения не полностью протестированы под «Leopard», - заявил исполнительный директор Adobe Брюс Чизен (Bruce Chizen) в интервью Reuters, - если они не будут работать, мы
21.06.2007 Mac OS X Leopard: пираты выложили ОС в открытый доступ

Бета-версия новой операционной системы Apple Mac OS X под кодовым названием Leopard попала в руки пиратам. 6-гигабайтный пакет сборки для разработчиков был размещён на одном популярном частном трекере torrent-потоков. Как сообщает Gizmodo.com, поток качают несколько со
13.06.2007 Apple показал предварительную версию Mac OS X Leopard

В рамках конференции WWDC 2007 компания Apple представила предварительную версию Mac OS X Leopard. Шестой релиз операционной системы, выпуск которого запланирован на октябрь 2007 года, представляет более 300 новых функций, включая новый рабочий стол и Dock с поддержкой стеков, новый
13.04.2007 Apple жертвует новой ОС ради iPhone

ние, которое еще не устанавливалось ни на один сотовый телефон. Для того чтобы его завершить, пришлось перебросить некоторых ключевых разработчиков из команды Mac OS X, поэтому мы не сможем выпустить Leopard в июне, как планировалось ранее», — сообщается в официальном заявлении компании. В пресс-релизе также говорится, что фактически новая версия ОС все же выйдет в первом месяце лета, а доп
13.04.2007 OC Leopard отложена

Как сообщили представители компании Apple, их новая ОС Leopard откладывается на октябрь, поскольку все ресурсы в данный момент переключены на iPhone, чьи продажи стартуют в июне.
13.04.2007 Apple жертвует новой ОС ради iPhone

Компания Apple не начнет продавать следующую версию операционной системы, Mac OS Leopard, в июне, как планировалось ранее. Вместо этого ресурсы будут направлены на выход iPho
23.03.2007 ОС Apple Leopard: выход откладывается?

Несмотря на то, что выход новой операционной системы из семейства «кошачьих» — Leopard — компанией был намечен на конец 2006 — начало 2007 года, это событие, возможно, придется отсрочить до осени, сообщает DigiTimes. Как сообщают источники, дополнительное время

08.08.2006 OS X Leopard выйдет с "Машиной времени"

Стив Джобс (Steve Jobs), исполнительный директор Apple, представил новый настольный компьютер Mac Pro и новую версию операционной системы OS X под кодовым названием Leopard, версия 10.5. Система выйдет весной. Презентация состоялась на Всемирной конференции разработчиков Apple в Сан-Франциско. Наиболее примечательная функция Leopard – программа «Маш
27.06.2006 Apple покажет OS X Leopard в августе

Apple представит новую версию OS X под кодовым названием «Leopard» в августе на ежегодной Всемирной конференции разработчиков (WWDC), подтвердили в компании. Apple обещает разработчикам «подробную информацию и лучшие способы разработки универсальных п
10.06.2005 Leopard: новая ОС из семейства кошачьх от Apple

Apple планирует представить ОС Leopard в то же время, когда Microsoft выпустит новую платформу Longhorn. Об этом на Всемирной конференции разработчиков Apple заявил исполнительный директор компании Стив Джобс (Steve Jobs). К

Публикаций - 152, упоминаний - 191

Apple macOS Snow Leopard и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 104
Microsoft Corporation 25775 25
Intel Corporation 12811 21
Nvidia Corp 4002 11
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 336 8
Western Digital Corporation - WDC 589 7
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 6
Google LLC 12690 5
Adobe Systems 1597 4
Broadcom - VMware 2610 3
Dr.Web - Доктор Веб 1294 3
Dell EMC 5180 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
ESET - ESET Software 1161 3
Dropbox 527 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 3
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 174 3
Melco Holdings - Buffalo Technology 85 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
Dell Technologies - Dell Computer 2219 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
Oracle Corporation 7074 2
Sony 6739 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
AMD Graphics Product Group - ATI 973 2
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 2
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 1
Technicolor Group - Technicolor Creative Studios - Thomson Multimedia 212 1
Digia - Диджия РУС - Sunrise Resources Spb - BIlab 32 1
Xerox PARC - Xerox Palo Alto Research Center - Xerox Research Center Webster 33 1
Динасофт - Dynasoft 8 1
T.Hunter 74 1
Eurocom 26 1
Ballu Industrial Group 50 1
Semtech - Sierra Wireless 34 1
KillNet - Хакерская группировка 17 1
Samsung Electronics 11065 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 3
Lionsgate Entertainment Corporation 26 2
Miramax - Miramax Films - Miramax Home Entertainment - Miramax Talk Media 16 2
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 2
Резонанс НПП 407 1
Frankfurt Airport - Flughafen Frankfurt am Main - Международный аэропорт Франкфурт - ИАТА: FRA, ИКАО: EDDF 8 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Rheinmetall AG 11 1
Coldplay 14 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Walt Disney Company 647 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
Deutsche Lufthansa AG 121 1
Honda Motor Company - HND 240 1
Lockheed Martin 777 1
Россети Ленэнерго 1699 1
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 1
Белый Ветер 365 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 1
Apache Software Foundation - ASF 231 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 109
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 31
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 27
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 22
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 19
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 16
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 15
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 13
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 12
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 12
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 12
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 9
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Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 8
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GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 8
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 7
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 7
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 6
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Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1109 6
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Rizvi Hasan - Ризви Хасан 18 1
Zemlin Jim - Землин Джим 26 1
Mossberg Walter - Моссберг Уолтер 25 1
Oppenheimer Peter - Оппенгеймер Питер 35 1
Welsh Jim - Уэлш Джим 6 1
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Nack John - Нак Джон 5 1
Chizen Bruce - Чизен Брюс 23 1
Kanye West - Уэст Канье 6 1
Brown Peter - Браун Питер 7 1
Marko Richard - Марко Ричард 4 1
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