Apple macOS Snow Leopard

ПО «ИВК Юпитер» портировали в Mac OS X Snow Leopard российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации – объявила о завершении процесса портирования ПО «ИВК Юпитер» класса middleware в операционную систему Mac OS X Snow Leopard – флагманскую ОС компании Apple. Портирование ПО «ИВК Юпитер» в последнюю версию операционной системы Mac OS X открывает возможности полноценного использования современных

Check Point Full Disk Encryption оснащен поддержкой Mac OS X Snow Leopard иска с системой предзагрузочной аутентификации — Check Point Full Disk Encryption для Mac OS X 10.6 Snow Leopard. Теперь модуль Full Disk Encryption поддерживает самую широкую гамму платформ —

Apple Snow Leopard раскупают в 2 раза быстрее, чем Leopard исследования NPD Group. За две недели после выхода в продажу, 28 августа, лицензий на Mac OS X 10.6 Snow Leopard было продано в 2 раза больше, чем в свое время лицензий на Leopard и почти в 4 р

Apple выпустила первое обновление Snow Leopard Компания Apple менее чем через две недели после выхода Snow Leopard выпустила обновление этой системы — 10.6.1. Обновление включает улучшения стабил

«М.Видео» приступила к продажам Snow Leopard гипермаркетов электроники «М.Видео» приступила к продажам операционной системы Apple Mac OS X 10.6 Snow Leopard. Snow Leopard – это шаг Apple в направлении развития 64-разрядных техноло

Продажи Apple Snow Leopard начались в России Крупнейшие российские дистрибьюторы техники Apple, розничные сети re:Store и Z-Store, в минувшую пятницу, 4 сентября 2009 г., приступили к продажам Mac OS X Snow Leopard. Магазины re:Store — крупнейшая в Европе сеть со статусом Apple Premium Reseller, управляющая 50 специализированными магазинами по продаже продукции Apple. Компания Z-Sto

Новая ОС Apple: опубликован список несовместимых приложений программ, несовместимых с новой версией операционной системы для своих компьютеров – Mac OS X 10.6 Snow Leopard, продажи которой начались 28 августа. В список вошли Parallels Desktop 2.5 и бол

Apple опубликовала список программ, несовместимых со Snow Leopard программ, несовместимых с новой версией операционной системы для своих компьютеров – Mac OS X 10.6 Snow Leopard, продажи которой начались 28 августа. В список вошли Parallels Desktop 2.5 и бол

Adobe предложила заплатить $700 за совместимость со Snow Leopard ь обновления для Creative Suite 3 для того, чтобы пакет был совместим с операционной системой Apple Snow Leopard. Об этом в своем блоге написал Джон Нэк (John Nack), старший менеджер Adobe по л

Снежный леопард бросается в атаку ального релиза своей новой операционной системы. Новая версия MacOS X v.10.6 под кодовым названием "Snow Leopard" появится в продаже 28 августа в фирменных магазинах Apple и у авторизованных ре

Apple представила новую ОС Mac OS X всегда поддерживала 64-разрядные технологии, однако со Snow Leopard компания Apple делает новый шаг в этом направлении — почти все системные приложе

Apple анонсировала Mac OS X Snow Leopard проходящей в Сан-Франциско конференции WWDC компания Apple представила следующую версию своей ОС - Snow Leopard (OS X 10.6). В компании надеются, что новая система повторит успех своего предше

Aladdin: HASP готов к работе с Leopard пания, специализирующаяся на ПО DRM, системах идентификации и решениях защиты контента, сообщает, что ее продукт Aladdin HASP для защиты информации и лицензирования теперь поддерживает Mac OS X 10.5 (Leopard). Электронные ключи HASP HL и HASP4 в формате Universal Binary работают как на PowerPC, так и на Intel Mac. В линейке HASP представлен набор прогрессивных аппаратных средств и программн

Vista не сумела «перепродать» Leopard Запуск новой операционной системы от компании Apple — Mac OS X 10.5, также известной как «Leopard» — назван аналитиками самым успешным среди всех других версий операционной системы от американского разработчика. За первый уикэнд (Leopard поступила в продажу в пятницу, 26

Apple «вылечила» Tiger и Leopard довольно серьезными: например, позволяли получить доступ к конфиденциальной информации или загрузить на ПК файлы. Новые обновления предназначены для Mac OS X 10.4 и 10.5, известных также как Tiger и Leopard соответственно. Apple также выпустила обновление для тестовой версии Safari 3, которая работает с Windows, а также Mac OS X. Решена проблема безопасности межсайтового скриптинга, с кото

Вышел Norton AntiVirus 11 для Mac OS X Leopard Symantec объявила о выпуске Norton AntiVirus 11 for Mac, новой версии антивирусного ПО, совместимого с Mac OS X 10.5, также известной как Leopard. В Symantec говорят, что повышена эффективность ПО, улучшены функции обеспечения безопасности, а также изменен пользовательский интерфейс. В новой версии антивируса переработана функция

Intel обновила набор инструментальных средств для Mac OS X Leopard Корпорация Intel выпустила обновленную версию пакета программных инструментов для платформы Mac OS X Leopard и среды разработки Xcode 3.0, в состав которого вошли компиляторы Intel C++ и Intel Fortran версии 10.1, а также библиотеки Intel Threading Building Blocks, Intel Math Kernel Library и

Leopard «сотрудничает» с хакерами: старая ошибка в Apple Mail В марте 2006 г. Apple решила проблему безопасности Apple Mail. До этого в систему могли проникать замаскированные вирусы. О заплате же для Leopard, очевидно, забыли. Таким образом, кликнув дважды на почтовом приложении, которое внешне напоминает файл в формате JPEG, можно запустить выполнение нежелательного кода. Файлы в Mac могут

Новая версия аудиоредактора Sound Studio теперь совместима с Mac OS X Leopard алоговых устройств, позволяет смешивать и редактировать аудиофайлы, а также добавлять различные цифровые эффекты. Новая версия теперь полностью совместима с последней операционной системой от Apple – Leopard. Помимо этого, в ней исправлены некоторые ошибки. Sound Studio Загрузить ознакомительную версию можно здесь. Стоимость программы составляет $79,95.

Mac OS X Leopard разочаровал ИБ-специалистов Mac OS X 10.5 Leopard, теоретически, обладает отличной системой защиты, местами превосходящей Vista. Однако, на деле многие функции недоработаны или вовсе не функционируют, отметили ИБ-специалисты в среду, 3

В MacScan для Mac OS X добавлена поддержка Leopard ureMac представила антишпионский сканер MacScan 2.5 для Mac OS X. В новом продукте исправлен ряд ошибок, найденных в предыдущей версии, 2.4.1, улучшен пользовательский интерфейс и добавлена поддержка Leopard. Как сообщает DarkReading.com, программа предназначена для обнаружения и удаления spyware. База определений экземпляров spyware регулярно обновляется разработчиком. Сканирование также п

Apple за выходные продала более двух миллионов копий Mac OS X Leopard Компания Apple продала более двух миллионов копий последней версии своей операционной системы Mac OS X Leopard только за выходные дни, тем самым превысив аналогичный показатель предыдущей ОС, сообщает TG Daily. По данным компании, Leopard стал самой успешной версией ОС в истории фирмы. Ma

Брандмауэр для Mac OS X Leopard пропускает вредоносный трафик Брандмауэр в новой операционной системе Apple, Mac OS X Leopard, содержит ряд недоработок, вследствие чего несанкционированный трафик беспрепятственно проникает в компьютерную систему. По умолчанию брандмауэр в системе выключен, но даже его включени

Хакерам удалось установить Mac OS X Leopard на обычный ПК Не прошло и дня после официального выхода Mac OS X Leopard, как хакерам удалось взломать новую ОС и установить ее на обычный ПК. Как сообщается в блоге dailyApps, для установки Leopard на ПК требуется всего лишь пропатченный DVD-образ оп

Новая ОС от Apple появилась в России раньше США Компания Apple объявила о том, что выход русской версии новейшей системы Mac OS X Leopard состоится в тот же день, что и английской в США, то есть сегодня, в пятницу, 26 октября 2007 г. Учитывая разницу во времени с Калифорнией, которая составляет 11 часов, приобрести операц

Leopard будет поддерживать форматы ODF и MS Word 2007 Компания Apple подтвердила, что операционная система Mac OS X Leopard будет поддерживать ODF-файлы и файлы в форматах Microsoft Word 2007. Ранее Apple добавила поддержку этих форматов текстовому процессору Pages, сообщает BetaNews. Теперь пользователи

Объявлена дата выхода новой ОС от Apple Американский производитель персональных компьютеров и программного обеспечения, компания Apple объявила официальную дату выхода новейшей операционной системы – Mac OS X 10.5 Leopard. Как сообщает агентство Reuters, дебют новой операционной системы из семейства «кошачьих» состоится 26 октября 2007 г. Первоначально выпуск Leopard был запланирован на июнь этого

Mac OS X Leopard появится в продаже 26 октября 2007 года Компания Apple объявила о том, что новая операционная система Mac OS X Leopard будет доступна с 26 октября текущего года. Первоначально компания планировала выпустить новую систему еще в июне, но из-за ряда причин выпуск отложился до октября. Mac OS X Leopard

OС Leopard ушел на "золото" Как сообщают источники, близкие к компании Apple, новая версия ОС Х, Leopard, была на днях закончена и отправлена "на золото". Таким образом, ранее озвученный слух о дате релиза, намеченой на 26 октября, становится все более реальным.

CS3-программы от Adobe могут не работать на Mac OS X Leopard от Apple, которая должна выйти в следующем месяце. Значительная часть пользователей Adobe, которые используют операционную систему Mac, с нетерпением ждут новую платформу Apple под кодовым названием «Leopard». «CS3-приложения не полностью протестированы под «Leopard», - заявил исполнительный директор Adobe Брюс Чизен (Bruce Chizen) в интервью Reuters, - если они не будут работать, мы

Mac OS X Leopard: пираты выложили ОС в открытый доступ Бета-версия новой операционной системы Apple Mac OS X под кодовым названием Leopard попала в руки пиратам. 6-гигабайтный пакет сборки для разработчиков был размещён на одном популярном частном трекере torrent-потоков. Как сообщает Gizmodo.com, поток качают несколько со

Apple показал предварительную версию Mac OS X Leopard В рамках конференции WWDC 2007 компания Apple представила предварительную версию Mac OS X Leopard. Шестой релиз операционной системы, выпуск которого запланирован на октябрь 2007 года, представляет более 300 новых функций, включая новый рабочий стол и Dock с поддержкой стеков, новый

Apple жертвует новой ОС ради iPhone ние, которое еще не устанавливалось ни на один сотовый телефон. Для того чтобы его завершить, пришлось перебросить некоторых ключевых разработчиков из команды Mac OS X, поэтому мы не сможем выпустить Leopard в июне, как планировалось ранее», — сообщается в официальном заявлении компании. В пресс-релизе также говорится, что фактически новая версия ОС все же выйдет в первом месяце лета, а доп

OC Leopard отложена Как сообщили представители компании Apple, их новая ОС Leopard откладывается на октябрь, поскольку все ресурсы в данный момент переключены на iPhone, чьи продажи стартуют в июне.

Apple жертвует новой ОС ради iPhone Компания Apple не начнет продавать следующую версию операционной системы, Mac OS Leopard, в июне, как планировалось ранее. Вместо этого ресурсы будут направлены на выход iPho

ОС Apple Leopard: выход откладывается? Несмотря на то, что выход новой операционной системы из семейства «кошачьих» — Leopard — компанией был намечен на конец 2006 — начало 2007 года, это событие, возможно, придется отсрочить до осени, сообщает DigiTimes. Как сообщают источники, дополнительное время

OS X Leopard выйдет с "Машиной времени" Стив Джобс (Steve Jobs), исполнительный директор Apple, представил новый настольный компьютер Mac Pro и новую версию операционной системы OS X под кодовым названием Leopard, версия 10.5. Система выйдет весной. Презентация состоялась на Всемирной конференции разработчиков Apple в Сан-Франциско. Наиболее примечательная функция Leopard – программа «Маш

Apple покажет OS X Leopard в августе Apple представит новую версию OS X под кодовым названием «Leopard» в августе на ежегодной Всемирной конференции разработчиков (WWDC), подтвердили в компании. Apple обещает разработчикам «подробную информацию и лучшие способы разработки универсальных п