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Apple macOS Time Machine


УПОМИНАНИЯ


17.06.2025 TerraMaster представил новое устройство — D4 SSD: четырехдисковое all-flash-хранилище с интерфейсом USB 4 и скоростью до 40 Гбит/с для медиакреаторов и расширения NAS 1
05.04.2024 В MacBook Pro на фирменных процессорах Apple перестал очищаться системный диск. Спасает только тотальное форматирование 1
28.05.2021 Лучшие внешние SSD: выбор ZOOM 1
23.10.2020 Как сделать резервную копию компьютера Mac? 1
30.04.2020 Обзор внешнего SSD LaCie Rugged: неубиваемый малый 1
23.07.2018 При поломке новых MacBook Pro данные спасти невозможно 1
02.10.2017 Apple впервые рассекретила исходные коды iOS и macOS 1
22.05.2017 QNAP представила новую версию ОС QTS 4.3 для сетевых хранилищ 1
09.03.2016 В популярном торрент-клиенте нашелся первый полностью рабочий троян для компьютеров Mac 1
04.06.2015 Acronis представила новое решение для интеграции Mac-устройств в корпоративную Windows-среду 1
17.03.2015 Жёсткий диск со скоростью Porsche 1
01.10.2014 Новый «глюк» в iOS 8 уничтожает документы пользователей 1
22.07.2014 Битва однодисковых NAS: выбираем сетевой накопитель для дома 1
01.07.2014 WD начала продажи 2-дискового хранилища данных MyCloud Mirror 1
26.06.2014 Российский разработчик «с благословения Apple» выпустил уникальный бэкап для «макинтошей» 1
20.01.2014 «Родник» начала поставку хранилищ данных от Promise Technology 1
31.10.2013 WD начала поставлять в Россию накопители My Passport для Mac 1
28.10.2013 Обзор моноблока Apple iMac 2013 и Time Capsule 2013: что нужно знать о новых "маках"? 1
23.10.2013 Где хранятся сайты? Обзор сетевого хранилища Buffalo TeraStation 7120r Enterprise 1
03.10.2013 WD предлагает персональное облачное хранилище My Cloud 1
26.09.2013 Seagate представила новые стоечные NAS-системы форм-фактора 1U для СМБ 1
31.05.2013 WD анонсировала новый сетевой сервер хранения данных для СМБ 1
28.01.2013 Беспроводной роутер Netgear Centria поступил в продажу в России 1
09.11.2012 Asustor выпустила новую серию сетевых хранилищ AS 6 1
24.10.2012 Netgear объявила о скорой доступности в России беспроводного роутера Centria с функцией резервного копирования 1
12.09.2012 Netgear представил высокопроизводительный WiFi-роутер WNDR4300 с расширенным функциональном 1
10.09.2012 WD My Passport Edge: внешние жесткие диски емкостью 500 ГБ для ПК и Mac 1
09.08.2012 Eset NOD32 оснащен поддержкой Mac OS X Mountain Lion 1
06.07.2012 Iomega представила новый EZ Media & Backup Center для хранения и обмена файлами 1
25.06.2012 Обзор Buffalo LinkStation Duo: сетевой накопитель с "человеческим лицом" 1
13.06.2012 Объявлена дата начала продаж и цена новой ОС Apple 1
31.05.2012 Как выбрать смартфон. Рекомендации ZOOM.CNews 1
27.04.2012 Apple запатентовала дизайн тонкого ноутбука 1
10.04.2012 WD представит в Москве самый емкий в мире портативный внешний накопитель 1
24.01.2012 Netgear интегрировал функции маршрутизации и сетевого хранения в устройстве Media Storage Router WNDR4700 1
13.01.2012 Iomega предлагает новую систему хранения данных для СМБ 1
27.12.2011 Netgear выпустила новое сетевое хранилище ReadyNAS NV+ ver.2 1
23.09.2011 Western Digital представила обновленные винчестеры My Passport для Mac 1
21.07.2011 Synology выпустила бета-версию ОС для NAS-серверов DiskStation Manager 3.2 1
18.07.2011 Fluke Networks выпустила Network Time Machine 8 для быстрой идентификации неисправностей сети 1

Публикаций - 74, упоминаний - 74

Apple и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12293 36
Western Digital Corporation - WDC 559 13
Netgear 239 9
Microsoft Corporation 24884 8
Seagate Technology 746 8
Intel Corporation 12327 7
Meta Platforms - Facebook 4471 5
Melco Holdings - Buffalo Technology 80 5
Dropbox 503 4
LaCie 74 3
Synology Inc - SLMP PTE 138 3
Acronis - Акронис 451 2
Dell EMC 5054 2
Samsung Electronics 10389 2
ESET - ESET Software 1137 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1577 2
Lenovo EMC - Iomega 175 2
HP Inc. 5720 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5705 1
Broadcom - VMware 2410 1
GitHub 880 1
LG Electronics 3641 1
Toshiba Corporation 2937 1
Siemens AG - Siemens Group 2604 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Sony 6575 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 1
HTC Corporation 1501 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 474 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 190 1
SanDisk 320 1
Pegatron Corporation - Pegatron Technology 62 1
Palo Alto Networks 154 1
Adata Technology 107 1
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 68 1
DriveSavers 3 1
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 330 1
EFI - Electronics for Imaging 44 1
Freecom 8 1
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 2
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 131 2
Lionsgate Entertainment Corporation 25 2
Miramax - Miramax Films - Miramax Home Entertainment - Miramax Talk Media 16 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Альфа-Банк 1801 1
Walt Disney Company 628 1
Warner Bros. International Television Distribution 279 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 105 1
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 70 1
Родник 87 1
Белый Ветер 356 1
Лента - Сеть розничной торговли 2158 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
Porsche Design GmbH 23 1
Commerzbank AG - Коммерцбанк 14 1
Unsplash 1053 1
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 74 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 488 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 50 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6309 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1454 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 25 1
ASF - Apache Software Foundation 212 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5972 40
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24948 34
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26110 34
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10136 30
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4308 26
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16396 23
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9699 19
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12947 18
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14056 18
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 798 17
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 961 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30685 14
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14654 13
DLNA - Digital Living Network Alliance 467 13
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21253 13
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53285 13
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10275 13
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9585 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12621 10
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3245 10
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 628 10
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