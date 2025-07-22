TerraMaster выпустил D1 SSD Plus: портативный USB4-корпус для SSD с ультраскоростью 40 Гбит/с и бесшумной работой

TerraMaster выпустил D1 SSD Plus — корпус для SSD с интерфейсом USB4, созданный для креативных профессионалов, геймеров и пользователей, работающих в мобильных условиях. Благодаря скорости передачи данных 40 Гбит/с и тепловому контролю устройство подходит для редактирования видео в 4K/8K, загрузки macOS с внешнего диска и расширения хранилища Mac mini. Об этом CNews сообщили представители TerraMaster.

Ультраскорость с USB4 (40 Гбит/с)

Оснащенный интерфейсом USB4 (40 Гбит/с), D1 SSD Plus в сочетании с высокопроизводительными NVMe SSD (например, Samsung 990 PRO или WD Black SN850X) достигает скорости чтения до 3853 МБ/с и записи до 3707 МБ/с. Передача 3 ГБ видео занимает около одной секунды. Устройство справляется с редактированием видео 4K/8K, крупными файлами и запуском ресурсоемких приложений.

Эффективное охлаждение и бесшумная работа

Корпус из авиационного алюминиевого сплава с двухсторонними радиаторами и оптимизированным тепловым дизайном поддерживает оптимальную температуру SSD без вентилятора, предотвращая перегрев и снижение производительности. Бесшумная работа на уровне 0 дБ(А) делает D1 SSD Plus хорошим вариантом для профессиональных студий и тихих офисов, обеспечивая стабильность при тяжёлых задачах, таких как видеорендеринг или работа с базами данных.

Удобный для пользователя дизайн

Минималистичный светодиодный индикатор удобен в темном помещении. Смену SSD можно выполнить за две минуты. Нескользящие силиконовые ножки предотвращают случайные падения. D1 SSD Plus сопровождается двухлетней международной гарантией и пожизненной технической поддержкой.

Широкая совместимость и портативность

Поддержка SSD формата M.2 2280 NVMe и интерфейсов USB4, Thunderbolt 3/4/5, USB-C. Совместим с macOS, Windows, Linux и PS5. Поддерживает накопители объемом до 8 ТБ и готов к работе с более ёмкими SSD будущего. Компактный алюминиевый корпус помещается в сумке, что подходит как создателям контента, геймерам, деловым путешественникам, так и владельцам Mac mini.

Интеллектуальное резервное копирование с разных устройств

D1 SSD Plus поддерживает приложение TDAS (совместимо с последними версиями iOS и Android) для резервного копирования фото, видео и данных в одно касание. Бесплатное ПО TPC Backupper для Windows 8/10/11 обеспечивает запланированное и дифференциальное резервное копирование, а пользователи Mac могут использовать Time Machine, что делает решение универсальным как для профессиональных фотографов, так и для домашних пользователей и бизнеса.

Профессиональные функции для творческой работы

D1 SSD Plus может использоваться как загрузочный диск macOS, позволяя запускать систему и приложения напрямую. Подходит для работы в Adobe Premiere Pro с видео 4K/8K, редактирования фотографий в Lightroom и анализа данных в реальном времени.

Универсальные сценарии использования

D1 SSD Plus адаптирован под различные потребности: контент-мейкеры и фотографы: управление 4K/8K видео и изображениями RAW высокого разрешения; геймеры и техноэнтузиасты: быстрое и стабильное хранилище; бизнес-пользователи: мобильный офис и поддержка в путешествиях; пользователи Mac mini: расширение хранилища и загрузка macOS; обычные пользователи.