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Минасян Вартан
УПОМИНАНИЯ
Минасян Вартан и организации, системы, технологии, персоны:
|Гарбук Сергей 18 1
|Паршин Константин 63 1
|Ходаков Сергей 42 1
|Щеглов Андрей 4 1
|Смирнов Владимир 38 1
|Князева Мария 16 1
|Каменева Жамиля 11 1
|Хайретдинов Эльдар 4 1
|Биккулова Гульнара 23 1
|Дьяков Вадим 3 1
|Сорока Александр 1 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 384 1
|Тетерюков Дмитрий 3 1
|Мальгин Сергей 7 1
|Преображенский Владимир 7 1
|Негодяев Сергей 7 1
|Пушков Антон 5 1
|Райю Кости 11 1
|Протасов Станислав 36 1
|Калаев Дмитрий 23 1
|Румянцев Александр 17 1
|Борисов Евгений 16 1
|Шеенко Евгений 2 1
|Мехтиев Эльман 3 1
|Айтбаев Булат 1 1
|Сапунов Андрей 2 1
|Бутерин Виталий 30 1
|Мачавариани Мамука 1 1
|Гольдт Илья 1 1
|Evans Bill - Эванс Билл 3 1
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