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Минасян Вартан


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 Новая линейка ПАК Solar NGFW: защита уровня enterprise для корпораций и МСБ в самых атакуемых отраслях 1
09.06.2020 В «Сколково» запущена новая программа развития технологических стартапов 1
05.03.2019 Стартап «Лаборатории Касперского» Verisium помог бренду Outlaw создать «умную» одежду 1
26.12.2018 Бизнес-инкубатор «Лаборатории Касперского» подвел итоги Kaspersky Start Russia 1
22.03.2018 «Лаборатория Касперского» присоединилась к Enterprise Ethereum Alliance 1
27.11.2017 «Касперский» создал платформу для голосования на базе блокчейна 1
25.05.2017 На GoTech запущен конкурс идей для бизнес-инкубатора «Лаборатории Касперского» 1
15.02.2017 «Лаборатория Касперского» учредила специальный приз для российских стартапов 1
26.10.2016 30 октября в Москве выберут самый перспективный международный стартап 1
05.10.2016 «Лаборатория Касперского» поддержит ИБ-стартапы в рамках программы Kaspersky Start 1
17.08.2015 Acronis начал раздавать своим пользователям бесконечное облачное пространство 1
26.06.2014 Российский разработчик «с благословения Apple» выпустил уникальный бэкап для «макинтошей» 2
29.01.2014 Топ-менеджер «Лаборатории Касперского» возглавил продуктовое направление в Acronis 2
17.06.2013 «Лаборатория Касперского» составила список основных угроз для Mac 1
14.01.2009 Доступен первый российский антивирус для «макинтошей» 1

Публикаций - 15, упоминаний - 17

Минасян Вартан и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5073 11
Acronis - Акронис 451 3
Apple Inc 12323 3
Verisium 9 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
SmartPlayer - Смартплеер 7 1
Tech explorer 4 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8964 1
Google LLC 12006 1
АйТи 1391 1
Microsoft Corporation 24925 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 823 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
Dell EMC 5054 1
Dr.Web - Доктор Веб 1264 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Kaspersky Lab EEMEA 5 1
Compuware - CareTech Solutions 50 1
EFI - Electronics for Imaging 44 1
Милдсофт 2 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1378 1
ФОРС - Центр разработки 655 1
Сбер - Sberbank Robotics Laboratory - Лаборатория робототехники 26 1
НеоЛабс - NeoLabs 7 1
GitHub 890 1
IEK Group - IEK Digital - Эмбиот - Ambiot 4 1
АВАТЕК Софт 1 1
Срм Солюшнс 1 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2553 1
Волга-Днепр - авиакомпания 45 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 79 1
Cloudburst Wear 4 1
Outlaw 4 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
GoTech Innovation 8 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1484 1
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 1
Kama Flow - КФ Венчурс 18 1
New Industry Ventures - Новая индустрия - венчурный фонд 10 1
Internet Initiatives Development Fund 1 1
Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal & Patent Services 14 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 80 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 354 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3156 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12195 1
Enterprise Ethereum Alliance 5 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16380 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29535 5
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1537 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22067 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12469 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26222 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1434 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4227 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15548 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11693 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2153 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7653 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6505 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7580 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9475 2
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3174 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11504 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11854 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13126 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8138 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1582 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6007 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16439 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6991 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3031 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1163 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5088 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 682 1
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 227 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2292 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3044 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 814 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 174 1
Clone - Клонирование 512 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5085 1
AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 121 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21223 1
Оцифровка - Digitization 4747 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69148 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4809 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3004 4
Microsoft Windows 15999 4
Apple - App Store 2948 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 3
Acronis True Image 96 3
Google Play - Google Store - Android Market 3368 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 392 2
Kaspersky Polys Voting Machine 17 2
Apple iOS 8018 2
Kaspersky Internet Security 463 2
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 451 2
Apple macOS 2135 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4785 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 671 2
Microsoft Azure 1434 1
Милдсофт StartExam - система тестирования сотрудников 4 1
Microsoft Windows 10 1818 1
Acronis AnyData Engine 15 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 1
Google Android 14359 1
Oracle Java - язык программирования 3175 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7193 1
Apple iPad 3889 1
Microsoft Office 3842 1
Google Chrome - браузер 1601 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1640 1
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 355 1
Microsoft exFAT - Extended FAT - Проприетарная файловая система 41 1
Honeywell LEAP 52 1
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 133 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 472 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 191 1
Apple iChat - мессенджер 37 1
Apple Mac App Store 86 1
Parallels Desktop 90 1
Microsoft NTFS - New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 197 1
Apple HFS Plus - HFS+ - Mac OS Extended - файловая система 30 1
Apple - macOS Time Machine 74 1
Apple iPhone 6 4863 1
Acronis Backup Cloud - Acronis Cloud Storage Acronis CloudRAID 28 1
Гарбук Сергей 18 1
Паршин Константин 63 1
Ходаков Сергей 42 1
Щеглов Андрей 4 1
Смирнов Владимир 38 1
Князева Мария 16 1
Каменева Жамиля 11 1
Хайретдинов Эльдар 4 1
Биккулова Гульнара 23 1
Дьяков Вадим 3 1
Сорока Александр 1 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 384 1
Тетерюков Дмитрий 3 1
Мальгин Сергей 7 1
Преображенский Владимир 7 1
Негодяев Сергей 7 1
Пушков Антон 5 1
Райю Кости 11 1
Протасов Станислав 36 1
Калаев Дмитрий 23 1
Румянцев Александр 17 1
Борисов Евгений 16 1
Шеенко Евгений 2 1
Мехтиев Эльман 3 1
Айтбаев Булат 1 1
Сапунов Андрей 2 1
Бутерин Виталий 30 1
Мачавариани Мамука 1 1
Гольдт Илья 1 1
Evans Bill - Эванс Билл 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 150583 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44489 4
Франция - Французская Республика 7916 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52723 2
Япония 13393 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1521 1
Казахстан - Республика 5682 1
Беларусь - Белоруссия 5889 1
Германия - Федеративная Республика 12812 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14289 1
Украина 7690 1
Польша - Республика 1988 1
Чехия - Чешская Республика 1319 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1149 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3163 1
Европа 24437 1
Канада 4929 1
Франция - Страсбург 49 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5297 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16844 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30560 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49640 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2221 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3582 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11356 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25015 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1406 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5059 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3038 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6526 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2367 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7083 1
Образование в России 2407 1
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Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 979 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1321 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1283 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14322 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 554 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8025 1
РБК ТВ - телеканал 81 1
HFS Research 49 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1038 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1175 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 373 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 404 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 66 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 902 1
МИСиС НИТУ - МГГУ - Московский государственный горный университет 9 1
Kaspersky Start 3 2
НИУ ВШЭ - Стартап года - премия 1 1
Web Summit 4 1
Континентальная Битва Стартапов 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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