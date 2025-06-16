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IEK Group IEK Digital Эмбиот Ambiot
ООО «ЭМБИОТ» (бренд ámbiot) – разработчика аппаратного и программного обеспечения для автоматизации в сфере промышленного интернета вещей (IIoT) и умных городов, интеллектуальных пунктов энергоснабжения и умных опор городского освещения. Cоздана в 2019 году. Тогда же получила статус участника инновационного проекта Сколково. Является Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники членом (АРПЭ) и Московская Торгово-промышленная палата (МТПП). В июле 2020 г. статус LoRa Alliance Member.
УПОМИНАНИЯ
|16.06.2025
|IEK Group интегрирует в свою структуру компанию «Эмбиот» 2
|17.11.2021
|Ежегодная международная онлайн-конференция «LoRa Россия» 1
|09.06.2020
|В «Сколково» запущена новая программа развития технологических стартапов 2
IEK Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Торбеев Сергей 2 2
|Гарбук Сергей 18 1
|Паршин Константин 63 1
|Ходаков Сергей 42 1
|Щеглов Андрей 4 1
|Минасян Вартан 14 1
|Каменева Жамиля 11 1
|Тетерюков Дмитрий 3 1
|Преображенский Владимир 7 1
|Негодяев Сергей 7 1
|Пушков Антон 5 1
|Шеенко Евгений 2 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Бондарев Алексей 4 1
|Каруля Максим 2 1
|Щетинин Владимир 15 1
|Ежов Василий 42 1
|Шмурьев Алексей 2 1
|Плещеева Людмила 1 1
|Бражник Игорь 1 1
|Бондаренко Дмитрий 2 1
|Добровольский Павел 2 1
|Давлетбаев Руслан 1 1
|Кривицкий Игорь 1 1
|Анпилогов Валентин 2 1
|Хамидуллин Алмаз 1 1
|Шириков Вячеслав 2 1
|Гольдт Илья 1 1
|Иванов Сергей 390 1
|Забелин Андрей 5 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149699 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44323 1
|Web Summit 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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