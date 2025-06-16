IEK Group - IEK Digital - Эмбиот - Ambiot

ООО «ЭМБИОТ» (бренд ámbiot) – разработчика аппаратного и программного обеспечения для автоматизации в сфере промышленного интернета вещей (IIoT) и умных городов, интеллектуальных пунктов энергоснабжения и умных опор городского освещения. Cоздана в 2019 году. Тогда же получила статус участника инновационного проекта Сколково. Является Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники членом (АРПЭ) и Московская Торгово-промышленная палата (МТПП). В июле 2020 г. статус LoRa Alliance Member.