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IEK Group IEK Digital Эмбиот Ambiot

IEK Group - IEK Digital - Эмбиот - Ambiot

ООО «ЭМБИОТ» (бренд ámbiot) – разработчика аппаратного и программного обеспечения для автоматизации в сфере промышленного интернета вещей (IIoT) и умных городов, интеллектуальных пунктов энергоснабжения и умных опор городского освещения. Cоздана в 2019 году. Тогда же получила статус участника инновационного проекта Сколково. Является Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники членом (АРПЭ) и Московская Торгово-промышленная палата (МТПП). В июле 2020 г. статус LoRa Alliance Member.

УПОМИНАНИЯ


16.06.2025 IEK Group интегрирует в свою структуру компанию «Эмбиот» 2
17.11.2021 Ежегодная международная онлайн-конференция «LoRa Россия» 1
09.06.2020 В «Сколково» запущена новая программа развития технологических стартапов 2

Публикаций - 3, упоминаний - 5

IEK Group и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Sberbank Robotics Laboratory - Лаборатория робототехники 23 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1377 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
Милдсофт 2 1
SmartPlayer - Смартплеер 7 1
Tech explorer 4 1
АВАТЕК Софт 1 1
НеоЛабс - NeoLabs 7 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 847 1
LoRa Alliance 5 1
Trialink - Триалинк ГК 11 1
Semtech 18 1
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 34 1
ЭР-Телеком Холдинг - Лартех - Лартех телеком 17 1
Срм Солюшнс 1 1
ВисатТел - Висат-Тел 2 1
Вега-Абсолют 6 1
IEK Group - ИЭК Холдинг 28 1
IEK Group - IEK Digital 4 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2534 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1457 1
Волга-Днепр - авиакомпания 45 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 79 1
Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal & Patent Services 14 1
New Industry Ventures - Новая индустрия - венчурный фонд 10 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 48 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 472 1
Карат НПО - Научно-производственное объединение 4 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3140 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 353 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4440 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68540 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1476 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5899 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21920 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6918 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2404 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30679 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12616 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11783 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29233 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15157 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16279 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2271 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7586 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5714 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13866 1
DeepTech - Глубинные технологии - решения и технологии с высокой степенью научной, инженерной инновации с использованием «сквозных технологий» 28 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2752 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8400 1
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Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3126 1
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 98 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2536 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 709 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3697 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 576 1
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