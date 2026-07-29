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IEK Group IEK Digital ИЭК Диджитал МПС софт Мастер Продакшн софт энд системз

IEK Group - IEK Digital - ИЭК Диджитал - МПС софт - Мастер Продакшн софт энд системз

Бренд IEK DIGITAL объединяет в единую экосистему программные компоненты для создания комплексных АСУ ТП, задач учета и диспетчеризации объектов промышленности, ЖКХ, а также облачные решения для сбора, хранения и анализа производственных данных.  

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


29.07.2026 Технологический суверенитет для ЦОД: ставка на решения IEK GROUP 1
28.10.2025 IEK GROUP представила новый сервис на форуме «СИЛА ПЛАТФОРМЫ» 1
24.09.2025 Бренд IEK DIGITAL представляет новый сервис для повышения энергоэффективности предприятий 1
17.09.2025 Подтверждена совместимость UDV DATAPK Industrial Kit и системы автоматизации и диспетчеризации MasterSCADA 4D от IEK Digital 1
17.06.2025 IEK GROUP интегрирует в свою структуру компанию «ЭМБИОТ» 1
16.06.2025 IEK Group интегрирует в свою структуру компанию «Эмбиот» 1
27.05.2025 IEK Group представила новый бренд направления автоматизации промышленности 1
30.04.2025 IEK GROUP продемонстрировала инновации для нефтегазовой отрасли 1
11.04.2025 IEK GROUP продемонстрирует высокотехнологичные комплексные решения для нефтегазовой отрасли 1
16.01.2025 Positive Technologies выпустила новую версию системы мониторинга безопасности промышленных инфраструктур PT Industrial Security Incident Manager 1
24.10.2024 Артем Маймор, IEK Group: Ребрендинг отражает наше движение к цифровизации и новым технологиям 1
30.09.2024 Операционные системы «Альт» совместимы с платформой автоматизации и диспетчеризации MasterSCADA 4D 1
25.12.2023 «Консист Констракшн» прошел сертификацию на работу с MasterSCADA 4D 1
04.09.2023 «Крок» внедрила систему диспетчеризации в крупном московском дата-центре 1
31.07.2023 В PT Industrial Security Incident Manager расширена поддержка контроллеров Emerson и GE Fanuc 1
07.07.2023 Positive Technologies добавила в PT ICS пакет экспертизы для обнаружения кибератак на MasterSCADA 1
12.05.2023 Бизнес ГК «Астра» в ближайшие годы может расти более чем в 2 раза ежегодно 1
06.03.2023 Вышла новая версия MasterSCADA 4D – 1.3 1
21.12.2022 Подтверждена совместимость платформы MasterSCADA 4D с ОС Astra Linux 1
30.05.2022 «МПС софт» и «АМТ-груп» подписали заявление о совместимости своих флагманских решений для защиты КИИ и АСУ ТП 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

IEK Group и организации, системы, технологии, персоны:

IEK Group - ИЭК Холдинг 49 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 3
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 44 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
AdAstra - АдАстра 17 2
IEK Group - IEK Digital - Эмбиот - Ambiot 4 2
IEK Group - Legrand Россия - Легран - Контактор - ЭБС - Легран Волга - Легран Ульяновский 24 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
SAP SE 5601 1
Microsoft Corporation 25775 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Нанософт 148 1
Крок - Croc 1964 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 128 1
Red Hat 1378 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 1
Schneider Electric 614 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 1
TrueConf - ТруКонф 454 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 1
Код Безопасности 812 1
MONT - МОНТ 187 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 1
AMT Group - АМТ-Груп 365 1
Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 128 1
Schneider Electric - Aveva - Авева 54 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 180 1
Emerson 95 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 116 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 77 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 156 1
GE Fanuc - Фанук 44 1
ХайТэк - ХайТэк-Интеграция 28 1
OSIsoft - ОСИсофт 16 1
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 89 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Газпром нефть 725 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
Газпромнефть ИТО - ГПН ИТО - Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 9 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 16
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 9
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 506 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 7
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IEK Group - IEK Digital - MasterSCADA 36 16
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IEK Group - ITK - IQLink Интеллектуальная кабельная система - ITK IQData 12 4
Microsoft Windows 16882 2
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 108 2
AdAstra SCADA Trace Mode 14 2
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BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 227 1
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Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 186 1
НКТ - Р7-Офис 543 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 1
Ланит - Treolan Irbis 148 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 245 1
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 1
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 77 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 56 1
PTC Inc - OPC UA - OPC Unified Architecture 47 1
Software AG - ARIS Platform 180 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal - mySAP Enterprise Portal 38 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 1
Siemens - SIMATIC WinCC SCADA 29 1
UDV group - CyberLympha - CL DATAPK - UDV DATAPK 37 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 1
Schneider Electric - Aveva InTouch HMI - Wonderware InTouch HMI 9 1
Mitsubishi SLMP - Mitsubishi SeamLess Message Protocol 2 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 1
Omron FINS - Omron Factory Interface Network Service 2 1
Ольхов Владимир 3 3
Подлесный Андрей 3 3
Забелин Андрей 7 3
Иванов Сергей 405 2
Торбеев Сергей 3 2
Маймор Артем 4 2
Иванов Алексей 163 1
Гольцов Александр 84 1
Смирнов Максим 68 1
Наумов Максим 100 1
Шальнов Олег 20 1
Девянин Петр 10 1
Сивцев Илья 174 1
Тюрин Алексей 17 1
Тараканов Дмитрий 52 1
Щукин Сергей 3 1
Косынкин Илья 11 1
Красильников Александр 2 1
Борщук Олег 1 1
Добрынин Кирилл 10 1
Орлов Евгений 4 1
Маслов Федор 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Россия - ЦФО - Тульская область - Ясногорск 16 1
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 531 1
Москва - Новомосковск - Щербинка 38 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 8
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 6
Энергетика - Energy - Energetically 5855 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 706 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Электронная закладная - ценный документ, заполненный в электронной форме 23 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
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Металлы - Медь - Copper 862 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 474 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 395 1
Взрывозащита - Взрывоопасные зоны - Взрывозащищенное оборудование - ATEX directives - директивы ЕС, требования к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде 68 1
N+1 - Издание 188 2
АстраКонф 3 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Короткая ссылка
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