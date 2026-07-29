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IEK Group IEK Digital ИЭК Диджитал МПС софт Мастер Продакшн софт энд системз
Бренд IEK DIGITAL объединяет в единую экосистему программные компоненты для создания комплексных АСУ ТП, задач учета и диспетчеризации объектов промышленности, ЖКХ, а также облачные решения для сбора, хранения и анализа производственных данных.
СОБЫТИЯ
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IEK Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Ольхов Владимир 3 3
|Подлесный Андрей 3 3
|Забелин Андрей 7 3
|Иванов Сергей 405 2
|Торбеев Сергей 3 2
|Маймор Артем 4 2
|Иванов Алексей 163 1
|Гольцов Александр 84 1
|Смирнов Максим 68 1
|Наумов Максим 100 1
|Шальнов Олег 20 1
|Девянин Петр 10 1
|Сивцев Илья 174 1
|Тюрин Алексей 17 1
|Тараканов Дмитрий 52 1
|Щукин Сергей 3 1
|Косынкин Илья 11 1
|Красильников Александр 2 1
|Борщук Олег 1 1
|Добрынин Кирилл 10 1
|Орлов Евгений 4 1
|Маслов Федор 6 1
|N+1 - Издание 188 2
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