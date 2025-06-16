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Торбеев Сергей


УПОМИНАНИЯ


16.06.2025 IEK Group интегрирует в свою структуру компанию «Эмбиот» 1
17.11.2021 Ежегодная международная онлайн-конференция «LoRa Россия» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Торбеев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

IEK Group - IEK Digital - Эмбиот - Ambiot 3 2
ЭР-Телеком Холдинг - Лартех - Лартех телеком 17 1
Trialink - Триалинк ГК 11 1
LoRa Alliance 5 1
ВисатТел - Висат-Тел 2 1
Вега-Абсолют 6 1
IEK Group - ИЭК Холдинг 28 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 847 1
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 34 1
Semtech 18 1
Карат НПО - Научно-производственное объединение 4 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 472 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 48 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3140 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 576 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3697 1
Картография и навигация - ГИС - Geolocation - Геолокация - Геометки - определение реального географического местоположения электронного устройства 242 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 171 1
Робототехника - Мехатроника 30 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53256 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68540 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8910 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30679 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21184 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2536 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2752 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12616 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5899 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3126 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21920 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2404 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8400 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 709 1
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 98 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5047 1
Google YouTube - Видеохостинг 2819 1
Шмурьев Алексей 2 1
Хамидуллин Алмаз 1 1
Анпилогов Валентин 2 1
Щетинин Владимир 15 1
Бондарев Алексей 4 1
Каруля Максим 2 1
Ежов Василий 42 1
Плещеева Людмила 1 1
Бражник Игорь 1 1
Бондаренко Дмитрий 2 1
Добровольский Павел 2 1
Шириков Вячеслав 2 1
Кривицкий Игорь 1 1
Смирнов Алексей 243 1
Давлетбаев Руслан 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44323 1
Россия - РФ - Российская федерация 149699 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9205 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3638 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 58 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1487 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1746 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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