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Торбеев Сергей
УПОМИНАНИЯ
|16.06.2025
|IEK Group интегрирует в свою структуру компанию «Эмбиот» 1
|17.11.2021
|Ежегодная международная онлайн-конференция «LoRa Россия» 1
Торбеев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Карат НПО - Научно-производственное объединение 4 1
|Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 472 1
|Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 48 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3140 1
|U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5047 1
|Google YouTube - Видеохостинг 2819 1
|Шмурьев Алексей 2 1
|Хамидуллин Алмаз 1 1
|Анпилогов Валентин 2 1
|Щетинин Владимир 15 1
|Бондарев Алексей 4 1
|Каруля Максим 2 1
|Ежов Василий 42 1
|Плещеева Людмила 1 1
|Бражник Игорь 1 1
|Бондаренко Дмитрий 2 1
|Добровольский Павел 2 1
|Шириков Вячеслав 2 1
|Кривицкий Игорь 1 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Давлетбаев Руслан 1 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44323 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149699 1
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