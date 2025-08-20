Разделы

Ежов Василий


УПОМИНАНИЯ


20.08.2025 STAQ и «Вега» договорились о технологической интеграции, предоставляющей новые возможности в области ведения IoT-проектов 1
01.10.2024 Как выстроить надежную инфраструктуру за адекватные деньги 1
19.09.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября 1
18.03.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
24.11.2023 Импортозамещение должно превратиться в технологическую независимость 1
30.10.2023 Завершается прием заявок на участие в ИТ-событии года. Успейте зарегистрироваться 1
26.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
24.10.2023 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
18.10.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
10.10.2023 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
05.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
28.09.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
20.09.2023 Знающие люди расскажут на CNews FORUM 2023, как выстроить информационную безопасность в наше непростое время 1
14.09.2023 Лидеры цифровизации розничной торговли выступят на CNews FORUM 2023 1
05.09.2023 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2023 1
31.08.2023 Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2023 1
23.08.2023 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», ИТ-директоры «Полюса», Мосбиржи и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2023 1
30.06.2023 «Сибур» представил контрольно-измерительный комплекс собственной разработки 1
25.05.2023 Гиганты ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
09.08.2022 Конференция CNews «Искусственный интеллект: от пилота к промышленной эксплуатации» состоится 29 сентября 1
13.04.2022 Какие западные ИТ-решения можно оперативно заменить на отечественные 1
01.04.2022 СИБУР развивает разработки для импортозамещения в области промышленного интернета вещей 1
29.03.2022 Замглавы Минцифры ответит на вопросы о мерах поддержки ИТ-отрасли о об импортозамещении ПО на конференции CNews 31 марта 1
11.03.2022 Конференция CNews «Импортозамещение 2022» состоится 31 марта 1
28.02.2022 Конференция CNews «Импортозамещение 2022» состоится 31 марта 1
24.02.2022 Как ИИ помогает монетизировать большие данные 1
28.01.2022 Конференция CNews «Импортозамещение 2022» состоится 31 марта 1
02.12.2021 Как научить сотрудников соблюдать требования ИБ 1
17.11.2021 Ежегодная международная онлайн-конференция «LoRa Россия» 1
20.10.2021 Как меняется отношение к импортозамещению 1
30.09.2021 Конференция CNews «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
20.09.2021 Конференция «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
08.09.2021 Конференция «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
27.08.2021 Конференция «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
15.06.2021 Как сделать проект внедрения интернета вещей успешным 1
13.04.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Интернет вещей 2021: тренды, проекты, результаты» состоится 25 мая 1
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
22.04.2020 «Сибур» испытал новое оборудование для промышленного интернета вещей 1
09.09.2019 Россияне выпустили уникальное устройство для интернета вещей 1

Публикаций - 43, упоминаний - 43

Ежов Василий и организации, системы, технологии, персоны:

Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 88 30
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13596 18
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 476 16
8668 15
Schneider Electric 583 14
Schneider Electric Secure Power 65 14
Ланит Интеграция 199 14
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 355 13
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 213 13
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 117 13
Rimini Street 77 13
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 461 13
Такском - Taxcom 243 13
Центр2М - Center2М 67 13
Ситилабс 44 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 63 13
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2203 13
РСХБ Интех - RSHB Intech 60 13
АйТи Бастион - IT Bastion 120 12
Русагро Тех - Русагро Технологии 57 12
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 163 10
Hoff Tech - Хофф Тех 44 8
Хост ГК - HostVM 58 6
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 229 6
Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 32 5
Delta Computers - Дельта Компьютерс 103 5
Biocad - Биокад 82 4
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 576 4
МегаФон 9519 3
М-Плата - mPlata - Электронные приборы и компоненты 5 3
Oracle Corporation 6792 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1374 3
InfoWatch - Инфовотч 1057 3
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 318 3
Siemens AG - Siemens Group 2607 3
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 45 3
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 13 3
Directum - Директум 1144 3
SimbirSoft - СимбирСофт 99 3
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 654 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 477 29
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1734 18
РЖД - Российские железные дороги 1961 17
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 493 17
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 253 17
ОМК - Объединенная металлургическая компания 214 16
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1097 16
ГПБ - Газпромбанк 1133 15
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 15
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 15
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 497 15
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 511 15
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 14
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 204 14
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 535 14
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 835 13
Ингосстрах СПАО 441 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 13
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 61 13
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 13
OKS Group 51 13
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 39 13
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 347 13
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 457 13
36,6 - аптечная сеть 90 13
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 32 12
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 159 12
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 12
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 71 12
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 12
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 88 12
Фора Банк 60 12
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 52 10
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 286 8
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 532 8
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 341 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7835 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2927 7
Комус 102 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12374 21
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2080 18
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2783 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 13
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 349 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1957 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6168 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2641 6
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 340 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3472 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1674 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 5
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 103 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3226 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4607 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3279 2
Федеральное казначейство России 1835 2
ФРИИ Акселератор 51 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 355 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 332 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3184 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Smart City Lab 9 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 688 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1435 1
Правительство Челябинской области 72 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1171 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1461 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 384 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1391 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1422 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 80 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1878 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3068 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 5
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 306 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 231 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70117 37
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54682 37
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6012 31
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21697 30
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22265 24
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16533 21
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 611 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30106 20
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7089 20
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7039 17
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3046 16
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 579 16
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4579 16
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 624 16
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2964 15
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5680 15
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12644 14
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1498 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32758 14
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 641 14
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 168 13
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2145 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16119 11
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1112 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13132 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31151 10
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7907 9
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 171 7
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5988 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25368 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21471 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9853 6
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1463 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5706 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13137 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10804 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13041 6
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1362 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3412 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8580 5
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 897 13
1С:ERP Управление предприятием 660 13
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 87 13
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 84 6
1С-Коннект - БухгалтерФон Сервис 12 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1906 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 794 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1411 3
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 3
Siemens IoT MindSphere 4 2
Linux OS 10563 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5076 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 233 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 903 2
Новые облачные технологии - МойОфис 837 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 288 2
НКТ - Р7-Офис 435 2
Хост ГК - HostVM VDI - платформа виртуализации 26 2
Microsoft Windows 16084 2
Unlimited Production - eXpress.ms 22 2
Google Android 14437 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 201 1
Microsoft Outlook 1429 1
Apple iBeacon - API сервиса iOS передачи данных между беспроводными устройствами (маяками) 23 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
Siemens MindSphere 26 1
ConTrace 1 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1286 1
МегаФон Транкинг - MC PTT - Система профессиональной мобильной радиосвязи 6 1
Apple - App Store 2960 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1170 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1699 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 269 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5604 1
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 86 1
Microsoft Codex 23 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 75 1
Сбер - СберМедИИ - MDDC - платформа Медицинского цифрового диагностического центра - MDDC Кардио - MDDC Cardio - MDDC Доктор 25 1
Сбер - СберМедИИ - AI Resp 4 1
Егоров Владимир 83 16
Чаркин Евгений 302 15
Абакумов Евгений 211 15
Сотин Денис 216 14
Нестеров Алексей 148 14
Натрусов Артем 298 14
Шадаев Максут 1092 14
Тульчинский Станислав 70 14
Трофимова Людмила 50 13
Каюмов Шамиль 53 13
Прохорова Алла 65 13
Дьяченко Валерий 95 13
Халматов Максим 64 13
Урьяс Вадим 98 13
Клепиков Алексей 119 13
Слышкин Василий 129 13
Карпов Иван 79 13
Семенихин Игорь 56 13
Степченков Максим 65 13
Сыкулев Андрей 84 13
Соловьев Алексей 91 13
Васильев Владислав 58 13
Мискевич Евгений 50 13
Ямщиков Владимир 51 13
Генкина Екатерина 43 13
Лебедев Антон 52 13
Рубин Адар 47 13
Смык Виталий 46 13
Емелин Александр 45 13
Портной Михаил 42 13
Москальков Дмитрий 42 13
Сороченков Алексей 42 13
Горчаков Денис 48 13
Юсупов Шамиль 41 13
Демидов Сергей 127 13
Козак Николай 179 13
Меденцев Константин 98 13
Ефёров Алексей 44 13
Пшиченко Дмитрий 46 13
Пашинский Сергей 16 13
Россия - РФ - Российская федерация 152172 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44796 26
Европа Восточная 3112 13
Россия - СЗФО - Калининградская область 1364 6
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 968 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14342 4
Россия - УФО - Челябинская область 1328 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52903 3
Европа 24482 3
Казахстан - Республика 5711 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18154 2
Турция - Турецкая республика 2448 2
Беларусь - Белоруссия 5924 1
Украина 7718 1
Грузия 1269 1
Россия - УФО - Тюменская область 1222 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1366 1
Польша - Республика 1996 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 937 1
Германия - Федеративная Республика 12844 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 904 1
Куба - Республика 380 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 142 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 794 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3100 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6053 31
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53605 30
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50050 24
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1851 16
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4147 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25239 15
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5138 14
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5831 14
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 435 14
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 185 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14527 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9602 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19716 6
Экономический эффект 1149 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11464 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30872 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3732 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1499 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2647 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2539 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2318 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16990 3
Энергетика - Energy - Energetically 5362 3
Взрывозащита - Взрывоопасные зоны - ATEX directives - директивы ЕС, требования к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде 61 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1019 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1018 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3692 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1976 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3238 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3080 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2743 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5341 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6109 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10384 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5686 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4318 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2857 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9314 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7695 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5860 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8287 12
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3397 3
Gartner - Гартнер 3588 2
IDC - International Data Corporation 4928 2
CNews Инновация года - награда 126 2
Markets&Markets Research 113 1
Cybersecurity Ventures 10 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 62 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 749 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 37 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 641 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 507 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 279 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1170 16
CNews AWARDS - награда 533 16
CNews Баттл 64 13
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2085 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 4
CNews FORUM Кейсы 276 2
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2538 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 71 1
