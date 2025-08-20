Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ежов Василий
УПОМИНАНИЯ
Ежов Василий и организации, системы, технологии, персоны:
|Егоров Владимир 83 16
|Чаркин Евгений 302 15
|Абакумов Евгений 211 15
|Сотин Денис 216 14
|Нестеров Алексей 148 14
|Натрусов Артем 298 14
|Шадаев Максут 1092 14
|Тульчинский Станислав 70 14
|Трофимова Людмила 50 13
|Каюмов Шамиль 53 13
|Прохорова Алла 65 13
|Дьяченко Валерий 95 13
|Халматов Максим 64 13
|Урьяс Вадим 98 13
|Клепиков Алексей 119 13
|Слышкин Василий 129 13
|Карпов Иван 79 13
|Семенихин Игорь 56 13
|Степченков Максим 65 13
|Сыкулев Андрей 84 13
|Соловьев Алексей 91 13
|Васильев Владислав 58 13
|Мискевич Евгений 50 13
|Ямщиков Владимир 51 13
|Генкина Екатерина 43 13
|Лебедев Антон 52 13
|Рубин Адар 47 13
|Смык Виталий 46 13
|Емелин Александр 45 13
|Портной Михаил 42 13
|Москальков Дмитрий 42 13
|Сороченков Алексей 42 13
|Горчаков Денис 48 13
|Юсупов Шамиль 41 13
|Демидов Сергей 127 13
|Козак Николай 179 13
|Меденцев Константин 98 13
|Ефёров Алексей 44 13
|Пшиченко Дмитрий 46 13
|Пашинский Сергей 16 13
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378974, в очереди разбора - 738625.
Создано именных указателей - 181394.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.