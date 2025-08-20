STAQ и «Вега» договорились о технологической интеграции, предоставляющей новые возможности в области ведения IoT-проектов

Российский проект STAQ, специализирующийся на операционном управлении предприятием, и «Вега» инициировали уникальную технологическую интеграцию для отечественного рынка, обеспечивающую новые возможности для реализации IoT-проектов. Данная интеграция позволит российским компаниям повысить эффективность работы с IoT-датчиками и значительно сократить время от запуска пилотной версии IoT-проекта до этапа ввода в эксплуатацию. Об этом CNews сообщили представители STAQ.

Новое комплексное решение объединяет IoT-устройства «Веги» с цифровой платформой STAQ. Специально для устройств «Веги» STAQ реализует функционал системы SCADA уровня MES. За счет единой модели данных в системе STAQ осуществляется связь IoT с МТОИР, BI, Service Desk и другим функционалом платформы. Благодаря функционалу цифровой системы, компании могут гибко управлять данными с IoT-устройств и анализировать их.

STAQ отвечает за создание полноценной цифровой инфраструктуры, где устройства «Веги» автоматически отображаются как активы или источники данных. Все события, телеметрические данные, информация по статусам, авариям и технические параметры интегрируются в систему в режиме реального времени. За счет платформы также обеспечивается визуализация процессов, формирование аналитики, создание триггеров и оповещений, а также интеграция в бизнес-процессы компаний.

Совместимость IoT-оборудования «Веги» и цифровой платформы STAQ полностью гарантирована. При чем, это касается не только поддержки протоколов, но также включает готовые шаблоны для типовых сценариев, возможность масштабирования и доработки под нестандартные задачи.

В последнее время на российском рынке все чаще возникает потребность в использовании решений «все в одном», особенно в IoT-сегменте, где применение разрозненного оборудования и ПО часто замедляет запуск проекта и повышает стоимость обслуживания. Также отечественные компании демонстрируют высокую степень интереса к масштабируемым IoT-решениям, обладающих устойчивостью, надежностью и предсказуемостью технологий. Опираясь на запросы рынка, STAQ и «Вега» создали инновационную интеграцию, объединяющую все бизнес-задачи в одном месте, а также гарантирующую надежность на всех уровнях - от использования устройств до принятия решений на основе данных.

«Сейчас одним из главных ограничений на рынке IoT является проприетарность и “замкнутость” решений. STAQ и “Вега” решили пойти по открытому пути: подтвердили техническую совместимость, адаптировали архитектуру решений, протестировали реальные кейсы - теперь интеграторы и заказчики могут быть уверены, что этот подход работает. Появление комплексного IoT-решения способствует повышению уровня зрелости рынка. Такой продукт позволяет реализовывать нестандартные, амбициозные проекты, при этом нет зависимости от одного поставщика. Мы формируем экосистему взаимозаменяемых компонентов, где ключевой фигурой является заказчик», — сказал Василий Ежов, директор по IoT в компании «Систем ИКС».

«Мы надеемся, что наше сотрудничество с проектом STAQ позволит запустить десятки новых проектов, которые долгое время находились “на паузе” из-за технических барьеров и отсутствия проверенных комплексных решений. Теперь у компаний есть возможность быстрее запустить пилотные проекты, снизить стоимость внедрения решений и быстрее достичь необходимого результата, Мы уверены, что наше совместное решение принесет пользу отечественным компаниям и будет способствовать дальнейшему развитию IoT-рынка в России», — сказал Федор Данилин, руководитель коммерческого отдела в компании «Вега».