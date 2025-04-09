Получите все материалы CNews по ключевому слову
Kaspersky MDR Kaspersky Managed Detection and Response KMDR
"Современный подход к Информационной безопасности" Артем Карасев, Руководитель направления продуктового маркетинга, Лаборатория Касперского на CNews FORUM 2021.
Kaspersky MDR и организации, системы, технологии, персоны:
|Солдатов Сергей 19 5
|Карасев Артем 6 3
|Прибочий Михаил 44 2
|Киселёв Алексей 65 2
|Сапронов Константин 10 2
|Усова Марина 22 1
|Касперский Евгений 324 1
|Zak Igal - Зак Игал 16 1
|Демидов Сергей 127 1
|Нуйкин Андрей 47 1
|Ерин Андрей 22 1
|Лебедева Ольга 20 1
|Артемьев Виталий 2 1
|Геращенко Алена 2 1
|Починок Николай 12 1
|Образцов Алексей 12 1
|Анкудинов Николай 19 1
|Галов Дмитрий 46 1
|Хомутов Дмитрий 35 1
|Гнеушев Сергей 6 1
|Ежов Василий 42 1
|Яшкин Вячеслав 6 1
|Schneier Bruce - Шнайер Брюс 26 1
|Козерод Сергей 38 1
|Клочков Николай 3 1
|Зуев Владимир 1 1
|Толчельников Михаил 5 1
|Ковалев Евгений 9 1
|Шарова Дарья 7 1
|Нестеров Иван 5 1
|Милинова Елена 1 1
|Столярова Светлана 2 1
|Ларин Борис 7 1
|Кутузов Максим 21 1
|Заманов Дмитрий 8 1
|Моргун Олег 8 1
|Колесников Александр 24 1
|Заянц Илья 46 1
|Журавлёва Надежда 9 1
|Гонтарь Людмила 9 1
|AV-Comparatives 25 1
|Markets&Markets Research 112 1
|Cybersecurity Ventures 10 1
|Gartner - Гартнер 3566 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352015, в очереди разбора - 759787.
Создано именных указателей - 172660.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.