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Kaspersky MDR Kaspersky Managed Detection and Response KMDR


 

"Современный подход к Информационной безопасности"  Артем Карасев, Руководитель направления продуктового маркетинга, Лаборатория Касперского на CNews FORUM 2021.


09.04.2025 Глобальная выручка «Лаборатории Касперского» достигла $822 млн 1
12.11.2024 «Лаборатория Касперского» выявила программу-вымогатель с продвинутыми функциями сокрытия 1
02.10.2024 Android-устройства в России атаковали более 30 млн раз с начала года 1
20.09.2024 У вас завелась крыса: троянец SambaSpy атакует сотрудников компаний в Италии 1
06.09.2024 «Лаборатория Касперского» проанализировала развитие шифровальщика Mallox 1
06.08.2024 «Лаборатория Касперского»: в первом полугодии 2024 г. кратно выросло число атак на сферы телекоммуникаций и строительства 1
23.05.2024 «Лаборатория Касперского» обнаружила программу-вымогатель, которая атакует устройства с использованием легитимной функции Windows 1
07.05.2024 «Лаборатория Касперского»: злоумышленники стали в два раза чаще использовать в кибератаках уязвимости Linux 1
26.04.2024 «Лаборатория Касперского»: злоумышленники продолжают использовать утёкший билдер шифровальщика LockBit для кибератак, в том числе в России 1
04.04.2024 «Лаборатория Касперского»: в 2023 году наиболее атакуемыми отраслями стали промышленность, финансы и ИТ 1
15.11.2023 Злоумышленники обратили внимание на здравоохранение и телеком: «Лаборатория Касперского» представила статистику по киберинцидентам 2
27.04.2023 В 2022 году «Лаборатория Касперского» ежедневно выявляла более 3 критичных инцидентов 2
13.04.2023 «Лаборатория Касперского» обнаружила атаки шифровальщиков с применением эксплойта нулевого дня 1
18.10.2022 Подведены промежуточные итоги цифровизации и импортозамещения в России 1
15.03.2022 Готовы ли пациенты получать медуслуги в цифровом виде 1
02.12.2021 Как научить сотрудников соблюдать требования ИБ 1
09.11.2021 Эксперт «Лаборатории Касперского» рассказал, как снизить нагрузку на ИБ-отдел 1
08.11.2021 «Лаборатория Касперского» на CNews Forum расскажет о современном подходе к построению информационной безопасности 2
Как спасти российский бизнес от кибератак 1
21.07.2021 «Лаборатория Касперского»: почти каждый десятый инцидент кибербезопасности в организациях — критический 1
26.05.2021 От массовых атак до большой охоты: как эволюционируют шифровальщики — на примере JSWorm 1
28.04.2021 «Лаборатория Касперского»: только в 31% крупных российских компаний есть отдел кибербезопасности 1
19.04.2021 «Лаборатория Касперского» подвела финансовые итоги 2020 года 1
26.03.2021 «Лаборатория Касперского» реализует новый ступенчатый подход к корпоративной кибербезопасности 1

Публикаций - 24, упоминаний - 27

Kaspersky MDR и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4985 23
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 136 5
Microsoft Corporation 24758 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8826 1
Telegram Group 2115 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2053 1
Норси-Транс - НТ 111 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1249 1
Fortinet 393 1
ЭвриТег - EveryTag 34 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 53 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 1
InfoWatch - Инфовотч 1031 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 74 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 87 1
Айтеко РАССЭ - Развитие систем связи и энергетики - РАССЭ-Инновации 16 1
Ideco - Айдеко 80 1
Инкордмед ГБУЗ - Incordmed 5 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 519 1
SAP SE 5311 1
8362 1
AMD - Advanced Micro Devices 4279 1
Oracle Corporation 6741 1
Haulmont - Хоулмонт 114 1
1С-Битрикс - Bitrix 587 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 224 1
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 17 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 287 1
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 86 1
Цифровые активы 130 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13008 1
Газинформсервис - ГИС 296 1
T.Hunter 40 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7475 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 1
Ренессанс Страхование 164 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 473 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 519 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 240 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1663 1
Ак Барс Банк 272 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 463 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 261 1
Ренессанс клиника - Цифровые технологии здоровья - budu 4 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 464 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 32 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 91 1
Телемед Экспресс - Академический МИАЦ - Академический медицинский информационно-аналитический центр 6 1
ЕКПЦ ГБУЗ СО - Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 11 1
Связной ГК 1372 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 175 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 1
Unsplash 917 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4283 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3178 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 675 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 378 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 155 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11892 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4877 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6029 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3019 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1976 1
ФРЦЭ - Фонд развития цифровой экономики 7 1
Ассоциация менеджеров 93 1
АММО - Ассоциация менеджеров медицинских организаций 4 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1025 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 177 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 354 3
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1130 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2051 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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