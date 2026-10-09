Число критичных киберинцидентов в российском ретейле выросло на 60%

За первое полугодие 2026 г. число инцидентов высокой критичности в российском ретейле выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. (по данным статистики решения Kaspersky Managed Detection and Response). Такие данные представили специалисты «Лаборатории Касперского» в рамках форума «Цифровые решения». Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Ретейл привлекает злоумышленников прежде всего потому, что торговые компании обрабатывают большие объемы личных и финансовых данных клиентов, включая платежную информацию и сведения программ лояльности. Мошенники крадут данные, чтобы затем монетизировать их — например, через продажу в даркнете — или использовать для дальнейших атак.

Основные риски для торговых компаний

Атаки на платежную инфраструктуру. В онлайн-торговле мошенники перехватывают данные транзакций через заражение браузера или сервера и подменяют платежные реквизиты в момент оплаты. В офлайн-рознице под угрозой находятся POS-терминалы: в зависимости от конфигурации атака может привести к хищению средств или компрометации данных карт и программ лояльности. Отдельная угроза — DDoS-атаки на цифровые витрины и платежные шлюзы, которые ведут к прямым финансовым потерям из-за простоя.

Атаки через цепочки поставок. Системы поставщиков и партнеров нередко защищены слабее, чем инфраструктура самой торговой компании, что делает их удобной точкой входа для злоумышленников.

Социальная инженерия и человеческий фактор. Мошенники реализуют различные схемы обмана: создают поддельные счета, компрометацию деловой переписки, а в последнее время — голосовые дипфейки. Высокая текучка кадров и ориентация на скорость обслуживания в ретейле усиливают эту уязвимость: сотрудники не всегда успевают отличить легитимный запрос от мошеннического.

«Цифровые платформы сегодня обрабатывают огромные объемы личных, финансовых и корпоративных данных. Масштабирование платформенной экономики неизбежно повышает требования к кибербезопасности: успешная атака может затронуть миллионы пользователей и десятки компаний. В этих условиях кибербезопасность — основа доверия к современным сервисам. Защита данных и инфраструктуры требует новых подходов, технологий и распределения ответственности между всеми участниками цифрового взаимодействия», — отметила Анна Кулашова, вице-президент «Лаборатории Касперского» по развитию бизнеса в России и странах СНГ.

Рекомендации «Лаборатории Касперского» для защиты от киберугроз

Определить приоритетные активы и специфические угрозы для отрасли, чтобы выстроить стратегию защиты и оптимизировать бюджет на безопасность;

Внедрить принципы нулевого доверия и минимальных привилегий для контроля доступа к корпоративным системам;

Проводить обязательную оценку уровня защищенности поставщиков и партнеров, включая аудит политик безопасности;

Регулярно обучать сотрудников основам кибербезопасности. По возможности выбирать программы, учитывающие специфику бизнеса и актуальные для него угрозы;

Защищать конечные устройства с помощью решений эффективность которых подтверждается независимыми тестами;

Более крупному бизнесу — применять комплексные решения, позволяющие выстроить гибкую и эффективную систему безопасности;

Отслеживать актуальный ландшафт угроз.