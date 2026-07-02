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Более половины объявлений в даркнете о продаже первоначального доступа нацелены на малый и средний бизнес

Эксперты Kaspersky Digital Footprint Intelligence проанализировали сотни публикаций, опубликованных в даркнете за январь-апрель 2026 г. и аналогичный период в 2025 г., в которых предлагалось получить первоначальный доступ к корпоративным системам. Согласно исследованию, более чем в половине объявлений за 2026 г. речь шла о небольшом бизнесе: в 40% сообщений — о малых компаниях, а в 20% — о средних.

Подобные объявления публикуют так называемые брокеры первоначального доступа (Initial Access Brokers, IAB). Они продают в даркнете данные, позволяющие получить доступ к компаниям, которые они, предположительно, скомпрометировали. В объявлениях брокеры могут указывать информацию о регионе, в котором находится организация, отрасли, доходах, типе получения доступа.

«Хотя в обнаруженных публикациях чаще упоминались малые компании, угроза для средних предприятий не менее серьёзна, поскольку они более выгодная мишень для злоумышленников с финансовой точки зрения. При этом у них меньше ресурсов на обеспечение кибербезопасности по сравнению с крупным бизнесом, поэтому они не так хорошо защищены. А распространённое мнение, что малые и средние компании не интересны злоумышленникам — это заблуждение. Независимо от размера бизнеса, предпринимателям необходимо уделять внимание безопасности: изучать ландшафт киберугроз, соблюдать ИБ-политики, использовать защитные решения и повышать цифровую грамотность сотрудников», — сказала Екатерина Белобородова, аналитик Kaspersky Digital Footprint Intelligence.

«Лаборатория Касперского» рекомендует предпринимателям: установить на корпоративные устройства надёжную защитную программу, соответствующую масштабу и потребностям компании. Например, для малого и среднего бизнеса подойдут Kaspersky Small Office Security и Kaspersky Security для бизнеса; если у компании недостаточно собственных ресурсов и ИБ-специалистов, можно воспользоваться решениями для управляемой защиты. Например, Kaspersky Managed Detection and Response охватывает весь цикл реагирования на инциденты — от обнаружения угроз до их устранения; внедрять решения для мониторинга интернет-источников и даркнета, такое как Kaspersky Digital Footprint Intelligence, чтобы своевременно выявлять утечки и другие угрозы. Малые и средние компании с ограниченным бюджетом могут обратиться к провайдерам управляемых услуг безопасности (MSSP); разработать чёткие правила использования внешних сервисов и ресурсов; контролировать права доступа к корпоративным ресурсам, например, учётным записям в корпоративной электронной почте, общим папкам и онлайн-документам; создавать резервные копии важные данных офлайн, в которые атакующие не смогут внести изменения. Убедитесь, что к ним можно быстро получить доступ при необходимости либо в случае инцидента; проводить обучающие тренинги для сотрудников по кибербезопасности, например, для этого можно воспользоваться онлайн-платформой Kaspersky Automated Security Awareness Platform.

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