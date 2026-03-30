Разделы

Безопасность Новости поставщиков Бизнес Финансовые результаты
|

«Лаборатория Касперского» представила новый рекорд по размеру глобальной выручки

«Лаборатория Касперского» подвела финансовые итоги 2025 г. Компания показала позитивный бизнес-результат, зафиксировав новый рекорд по показателю глобальной выручки — $836 млн*. Продажи решений «Лаборатории Касперского» в мире выросли на 4%**, а в России и странах СНГ*** — на 23%. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Компания продолжает входить в число крупнейших международных вендоров, предлагающих решения в области корпоративной кибербезопасности и защиты частных пользователей. В 2025 г. «Лаборатория Касперского» выпустила более 560 релизов и обновлений продуктов.

Корпоративные продажи. Глобальный бизнес «Лаборатории Касперского» в сегменте B2B продолжил демонстрировать устойчивый рост и увеличился на 16% год к году. Продажи крупному бизнесу выросли на 21%, малому и среднему бизнесу — на 7%. В 2025 г. компания приняла участие в 100 независимых тестах и обзорах, ее продукты 90 раз заняли первые места.

В России и странах СНГ темп роста B2B-продаж превысил глобальную динамику: продажи «Лаборатории Касперского» в корпоративном сегменте увеличились на 24%. При этом продажи новых перспективных решений и технологий, защищающих компании от самых сложных киберугроз (non-endpoint), выросли на 30%. В мире этот показатель составил 29%.

Одним из ключевых продуктов данного направления является SIEM-платформа Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA), функциональность которой была усилена ИИ-технологиями, включая ИИ-ассистент KIRA. Продажи KUMA в России вновь продемонстрировали высокий рост — 33%.

Одним из наиболее быстрорастущих направлений прошедшего года стали сервисы для круглосуточной управляемой защиты от киберугроз и сложных атак — продажи Kaspersky Managed Detection and Response в России увеличились на 215%. Высокий спрос на аутсорсинг задач киберзащиты обусловлен как недостатком собственных ресурсов внутри организаций, так и усложняющимся ландшафтом угроз. Кибербезопасность становится частью стратегического планирования компаний, которые наравне с защитой выбирают опыт и знания экспертов.

Продажи комплексных решений для обеспечения безопасности Extended Detection and Response (XDR) за год выросли на 80%. Стабильно высоким остается спрос и на решения класса EDR (+56%), включая Kaspersky EDR Expert, которое продолжает демонстрировать максимальную эффективность против сложных целевых атак.

Высокий уровень киберрисков в промышленном секторе поддерживает устойчивый спрос на надежную защиту информационных и операционных технологий (OT). «Лаборатория Касперского» предлагает промышленным предприятиям платформу, объединяющую специализированные защитные технологии. Продажи ее ключевого компонента, Kaspersky Industrial CyberSecurity, выросли в России на 20%.

В 2025 г. «Лаборатория Касперского» представила коммерческую версию Kaspersky NGFW — межсетевого экрана нового поколения для защиты организаций от киберугроз. С момента первых отгрузок продукта в декабре компания уже зафиксировала первые продажи и растущий спрос на пилотные проекты. Вместе с Kaspersky SD-WAN, программно-аппаратным комплексом для построения отказоустойчивых распределенных филиальных сетей, продажи которого в России в прошлом году выросли на 25%, Kaspersky NGFW формирует основу комплексной сетевой безопасности Secure Access Service Edge (SASE).

Компания также продолжила развивать направление инновационных решений на основе безопасной операционной системы KasperskyOS, выпустив обновленный Kaspersky Thin Client с повышенной производительностью, операционной эффективностью и уровнем безопасности. Общие продажи продуктов на базе KasperskyOS**** в России увеличились в 2025 г. на 89% год от года.

Продажи решений для частных пользователей. Продажи решений для защиты частных пользователей в России и странах СНГ выросли на 16% — это наилучший результат за всю историю компании. За прошедший год «Лаборатория Касперского» расширила свою B2C-линейку, представив в России новые продукты — Kaspersky eSIM Store, решение для путешественников, и PetKa, решение для поиска потерявшихся питомцев. Кроме того, B2C-бизнес достиг нового рубежа в 2025 г., нарастив базу уникальных пользователей до 70 млн во всем мире и увеличив базу подписчиков в России на 19%.

«Наш бизнес в России и странах СНГ продолжает демонстрировать высокий рост, оставаясь драйвером развития компании в целом. Отечественный рынок кибербезопасности отличается зрелостью и готовностью заказчиков к внедрению новых перспективных решений для комплексной защиты организаций, в том числе за счет высокого уровня цифровизации. Вместе с тем, регион остается самым атакуемым в киберпространстве. На этом фоне компания активно развивает комплексные защитные решения, включая продукты для промышленной кибербезопасности (Kaspersky Industrial CyberSecurity и Kaspersky Machine Learning for Anomaly Detection), — сказала Анна Кулашова, вице-президент по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ. — В 2025 г. мы продолжили инвестировать в развитие новых продуктов: межсетевого экрана нового поколения Kaspersky NGFW, новой линейки маршрутизаторовKaspersky SD-WAN Edge Service Router (KESR) с поддержкой ГОСТ-шифрования, обновленного решения для защиты контейнерных сред Kaspersky Container Security».

Международное развитие и кадры. «Лаборатория Касперского» продолжила реализацию своей долгосрочной стратегии, нацеленной на международную экспансию на рынках с благоприятным бизнес-климатом. В 2025 г. компания открыла новый офис во Вьетнаме и назначила нового генерального директора в странах Юго-Восточной Азии для дальнейшего масштабирования бизнеса в этом регионе. Также компания продолжила инвестировать в сотрудников, увеличив общий штат до более 5500 профессионалов. Компания усилила локальные команды в России, Азиатско-Тихоокеанском регионе, странах Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки.

Все показатели роста представлены без учета влияния изменения курсов валют.

* Цифры округлены. Итоговый результат $835,967 млн отражает совокупную выручку, полученную компаниями «Лаборатории Касперского» от ИТ-бизнеса, продажи продуктов в области кибербезопасности и ИТ, а также сопутствующих услуг. В фактических курсах результат глобального бизнеса «Лаборатории Касперского» в 2025 г. — $944,6 млн / +15% рост год к году.

** В дальнейшем все сегментные и региональные данные приведены в чистых продажах, в долларах США, с использованием постоянных (фиксированных) обменных курсов 2025 г., чтобы отразить реальные тенденции без искажений, вызванных волатильностью курсов.

*** Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

**** В этот перечень входят Kaspersky IoT Secure Gateway (KISG), Kaspersky Thin Client, Kaspersky Automotive Secure Gateway (KASG) и другие продукты.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

