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Kaspersky Thin Client



28.01.2025 «КрасЭКо» выбрала решения «Лаборатории Касперского» для создания кибериммунной инфраструктуры рабочих мест 1
23.05.2024 «Лаборатория Касперского» и IVA Technologies подписали соглашение о сотрудничестве 1
18.04.2024 «Лаборатория Касперского» представила новую версию операционной системы Kaspersky Thin Client 1
26.02.2024 Более 126 миллионов киберугроз были обнаружены на устройствах российских пользователей в 2023 году 1
26.12.2023 Студенты Оренбургского колледжа экономики и информатики будут обучаться на кибериммунных рабочих местах от «Лаборатории Касперского» 1
19.12.2023 У «Лаборатории Касперского» появилась дистрибуторская сеть в Малайзии и Индонезии для работы с кибериммунными продуктами 1
26.09.2023 «Лаборатория Касперского» и Centerm начинают совместные поставки кибериммунных тонких клиентов по всему миру 1
06.10.2022 «Лаборатория Касперского» и «Базис» представят кибериммунное решение в модели Desktop-as-a Service 1
30.11.2021 10 простых шагов: Как обеспечить безопасность КИИ 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Kaspersky Thin Client и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4880 8
8226 1
Ростелеком 9709 1
Citrix Systems 813 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 487 1
АйТи 1366 1
АйТи Бастион - IT Bastion 100 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4097 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2486 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27455 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25380 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66115 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50522 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29714 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24154 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11627 4
Кибербезопасность - Secure by design 29 4
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1440 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30734 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16148 3
Кибербезопасность - Антивирус - Кибериммунитет - Кибериммунность - Кибериммунные решения 41 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15733 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12534 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1433 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7422 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 734 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1230 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21156 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5007 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9990 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6095 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 752 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 398 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2712 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1248 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4221 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 525 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6408 1
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 375 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2143 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1125 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 537 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 718 1
DevaaS - DaaS - Device as a Service - Устройство как услуга 35 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2018 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7588 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11958 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14396 1
Kaspersky OS 125 8
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 58 2
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 69 1
Basis - Базис.Workplace 39 1
Kaspersky Security Center - KCS 66 1
Linux OS 9961 1
Microsoft Windows 15670 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4448 1
Microsoft Windows 10 1761 1
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 74 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
Citrix Cloud - Citrix Workspace Cloud - Citrix Workspace Digital Workspace - App and Desktop Service, Lifecycle Management, Secure Documents и Mobility 40 1
Broadcom - VMware Horizon Suite 117 1
Суворов Андрей 45 4
Родин Константин 26 1
Мартиросов Давид 57 1
Ивановский Виктор 13 1
Селивёрстов Сергей 1 1
Телевинов Сергей 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 144444 5
Индонезия - Республика 957 2
Малайзия 865 2
Германия - Федеративная Республика 12684 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17048 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14195 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 612 1
Австрия - Австрийская Республика 1309 1
Индонезия - Джакарта 51 1
Малайзия - Куала-Лумпур 60 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14121 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51083 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14345 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2342 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1385 2
Энергетика - Energy - Energetically 5088 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29075 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13524 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1202 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 562 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1586 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1878 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18491 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6066 1
Информатика - computer science - informatique 1055 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8665 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8044 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
ОГУ - Оренбургский государственный университет 29 1
Оренбургский колледж экономики и информатики 2 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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