Treolan объявила о начале поставок оборудования «Тонк»

Treolan объявила о начале сотрудничества с группой компаний «Тонк», производителем компьютеров, терминальных и тонких клиентов. Для партнеров дистрибьютора доступен полный спектр продукции вендора.

Группа компаний «Тонк» с 2007 г. разрабатывает устройства для организации рабочих мест на предприятиях, которые используют удаленный доступ к инфраструктуре вычислений и технологии виртуализации.

Компания обладает собственным высокотехнологическим производством и научно-производственной и исследовательской базой. В настоящее время предлагает ассортимент тонких клиентов и компьютеров с полным отсутствием каких-либо движущихся частей, специализированных вычислительных систем, а также обширный модельный ряд серверов.

«Тонк» – технологический и бизнес-партнер ведущих производителей современной электроники, ИТ-интеграторов, провайдеров облачных услуг, поставщиков решений в области информационной безопасности. Тонкие клиенты «Тонк» доступны для поставок с предустановленными операционными системами Kaspersky Thin Client на базе микроядерной KasperskyOS, Astra Linux, «Альт», «Ред ОС», и собственной ОС TOS, что позволяет создавать цифровые рабочие места с доступом к виртуальным рабочим столам с высокой степенью защиты. Также в арсенале компании имеется система управления тонкими клиентами «Тонк CDMS», которая незаменима при организации АРМ в территориально распределенных офисах.

Оборудование внесено в реестр промышленной продукции России, что позволяет использовать его в государственных и коммерческих организациях, на практике реализующих стратегию цифровизации бизнеса и создающих инновационную ИТ-инфраструктуру виртуализации автоматизированных рабочих мест.

Оксана Дозорова, руководитель отдела ПК и периферии Treolan, сказала: «Группа компаний «Тонк» – надежный бизнес-партнер, который поставляет уникальные ИТ-решения в области тонких клиентов. С учетом участившихся хакерских атак, а также возрастающей необходимости обезопасить свои данные тонкие клиенты сейчас становятся крайне актуальными. Надеемся на успешное сотрудничество, благодаря которому сможем предложить нашему партнерскому каналу устройства для создания безопасных рабочих мест».

Дарья Чухлеб, руководитель отдела корпоративных продаж «Тонк», отметила: «Сотрудничество с дистрибьютором Treolan позволит нам расширить сеть поставок, улучшить сервис и увеличить доступность продуктов для заказчиков».