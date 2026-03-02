Разделы

Ритейл Дистрибуция
|

Treolan объявила о начале поставок оборудования «Тонк»

Treolan объявила о начале сотрудничества с группой компаний «Тонк», производителем компьютеров, терминальных и тонких клиентов. Для партнеров дистрибьютора доступен полный спектр продукции вендора.

Группа компаний «Тонк» с 2007 г. разрабатывает устройства для организации рабочих мест на предприятиях, которые используют удаленный доступ к инфраструктуре вычислений и технологии виртуализации.

Компания обладает собственным высокотехнологическим производством и научно-производственной и исследовательской базой. В настоящее время предлагает ассортимент тонких клиентов и компьютеров с полным отсутствием каких-либо движущихся частей, специализированных вычислительных систем, а также обширный модельный ряд серверов.

«Тонк» – технологический и бизнес-партнер ведущих производителей современной электроники, ИТ-интеграторов, провайдеров облачных услуг, поставщиков решений в области информационной безопасности. Тонкие клиенты «Тонк» доступны для поставок с предустановленными операционными системами Kaspersky Thin Client на базе микроядерной KasperskyOS, Astra Linux, «Альт», «Ред ОС», и собственной ОС TOS, что позволяет создавать цифровые рабочие места с доступом к виртуальным рабочим столам с высокой степенью защиты. Также в арсенале компании имеется система управления тонкими клиентами «Тонк CDMS», которая незаменима при организации АРМ в территориально распределенных офисах.

Оборудование внесено в реестр промышленной продукции России, что позволяет использовать его в государственных и коммерческих организациях, на практике реализующих стратегию цифровизации бизнеса и создающих инновационную ИТ-инфраструктуру виртуализации автоматизированных рабочих мест.

Как «Детский мир» выстраивает A/B‑эксперименты в мультивертикальном ритейле
Цифровизация

Оксана Дозорова, руководитель отдела ПК и периферии Treolan, сказала: «Группа компаний «Тонк» – надежный бизнес-партнер, который поставляет уникальные ИТ-решения в области тонких клиентов. С учетом участившихся хакерских атак, а также возрастающей необходимости обезопасить свои данные тонкие клиенты сейчас становятся крайне актуальными. Надеемся на успешное сотрудничество, благодаря которому сможем предложить нашему партнерскому каналу устройства для создания безопасных рабочих мест».

Дарья Чухлеб, руководитель отдела корпоративных продаж «Тонк», отметила: «Сотрудничество с дистрибьютором Treolan позволит нам расширить сеть поставок, улучшить сервис и увеличить доступность продуктов для заказчиков».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тренды и антитренды: чего ждет ИТ-рынок за горизонтом 2026 года

Китай в разы поднял цены на оптоволокно для заказчиков из России

ИИ-лаборатории уже превратились в ИИ-фабрики

В России создали «исчезающие» импланты для лечения переломов и готовят их серийный выпуск

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

Советник Трампа: Apple врет о переносе производства iPhone в США

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще