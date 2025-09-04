Тонкие клиенты Kaspersky Thin Client в фокусе конференции «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025»

Тонкие клиенты становятся все более востребованным инструментом при построении корпоративной цифровой инфраструктуры. 16 сентября на конференции «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025», где «Лаборатория Касперского» выступает генеральным партнером, компания представит свое решение для построения кибериммунных рабочих мест – Kaspersky Thin Client.

В условиях развития и удешевления облачных технологий, перехода на отечественные технологии и ужесточающихся требований к безопасности тонкие клиенты становятся логичной альтернативой традиционным ПК. Они позволяют подключаться к запущенным на сервере виртуальным рабочим местам. Таким образом вместо мощного, дорогого и потенциально уязвимого компьютера сотрудник работает через удобный терминал.

Такой подход особенно выгоден там, где много рабочих мест с типовыми задачами: доступ к документам, базам данных, CRM, корпоративным сервисам. Это и колл-центры, и фронт-офисы, и учебные классы.

Тонкие клиенты позволяют снизить затраты на администрирование, ускорить развертывание рабочих мест и повысить устойчивость ИТ-инфраструктуры к атакам.

На рынке есть много моделей тонких клиентов. Но именно Kaspersky Thin Client выделяется среди аналогичных решений. Он создан на базе микроядерной ОС KasperskyOS с кибериммунной архитектурой. То есть он устойчив к большинству типов кибератак по умолчанию без необходимости покупки и установки дополнительных средств защиты.

Решение интегрировано в экосистему «Лаборатории Касперского». Kaspersky Security Center дает администраторам единую консоль для управления как тонкими клиентами, так и другими продуктами компании. Компактный образ ОС (около 300 МБ) делает обновления быстрыми и экономичными, а автоматическая настройка упрощает внедрение в корпоративные сети.

Государственным заказчикам Kaspersky Thin Client помогает выполнять требования регуляторов, так как находится в реестре российского ПО.

Для заказчиков из государственного сектора, промышленности, финансов, образования и здравоохранения это означает готовую платформу для организации безопасных рабочих мест. Именно поэтому Kaspersky Thin Client становится важным инструментом в развитии отечественной цифровой инфраструктуры.