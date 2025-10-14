KasperskyOS на ПК, смартфонах и серверах. Компания думает о возможностях установки ОС на самые разные устройства

Российская ИБ-компания «Лаборатория Касперского» планирует доработать свою операционную систему (ОС) для ПК, ноутбуков и серверов. Пока она портируется на тонкие клиенты. И в этом сегменте компания планирует двукратно повысить количество внедрений.

«Касперский» для новых устройств

Как стало известно CNews, «Лаборатория Касперского» планирует адаптировать свою операционную систему KasperskyOS для ПК, ноутбуков и серверов. Об этом CNews сообщил Дмитрий Лукиян, руководитель отдела по развитию KasperskyOS.

Конкретные сроки и вложения в компании не раскрывают. Однако называют этот этап следующей вехой развития своей ОС.

Сейчас KasperskyOS (Kaspersky Thin Client) портируется на тонкие клиенты. Количество внедрений уже достигло тысячи устройств. «К концу года мы ожидаем двукратный рост для тонких клиентов по всему миру, как в России, так и в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока», — рассказал он CNews.

Обновление ОС

В рамках форума GITEX в Дубае «Лаборатория Касперского» представила обновленную версию своей ОС, которая позволяет подключаться к виртуальным серверам и подключать к тонким клиентам периферийные устройства.

«Лаборатория Касперского» «Лаборатория Касперского» увеличит продажи своих ОС

Лукиян рассказал CNews о поддержке веб-камер, принтеров и сканеров, а также USB-носителей.

Kaspersky Thin Client доступна на двух аппаратных платформах — TONK TN1200 и Dell Wyse 3040.

О KasperskyOS

KasperskyOS — это микроядерная операционная система, разработанная «Лабораторией Касперского». Она предназначена для создания программно-аппаратных систем, «защищенных от любых, даже от еще неизвестных угроз, и для нее не требуются наложенные средства защиты, такие как антивирусы», утверждают в компании-разработчике.

Микроядро KasperskyOS написано полностью с нуля и не использует код ядра Linuх. На базе KasperskyOS разработаны линейка кибериммунных IoT-шлюзов, кибериммунные тонкие клиенты, защищенные автомобильные шлюзы, SDK для IoT-контроллеров, ведутся исследования по применению KasperskyOS для профессиональных мобильных устройств. ОС прошла сертификацию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

Операционная система «Лаборатории Касперского» также применяется в российских автомобилях «Атом» от Росатома. Компания ведет исследования для разработки ОС для мобильных устройств. Но как пояснил CNews Дмитрий Лукиян пока для компании это «скорее исследовательский проект».

О «Лаборатории Касперского»

«Лаборатория Касперского» — международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 г.

Компания предлагает комплексные решения для защиты как частных пользователей, так и бизнеса, включая антивирусные программы, инструменты родительского контроля, защиту паролей и VPN для частных лиц. Для бизнеса существуют решения для защиты рабочих мест, серверов, сетей, виртуальных и облачных сред, а также специализированные продукты для защиты критической информационной инфраструктуры и управления безопасностью.

Продажи решений «Лаборатории Касперского» в мире в 2024 г. увеличились на 11%. Глобальная выручка достигла $822 млн. В России рост продаж решений «Лаборатории Касперского» составил 28%.