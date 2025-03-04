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Smart Technologies Haribda
Haribda — это распределенная система управления базами данных (СУБД) на основе Scylla. Система предназначена для обработки больших объемов данных в реальном времени.
|04.03.2025
|Распределенное хранилище данных Haribda в реестре российского ПО 1
Smart Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5332 1
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