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Smart Technologies Haribda

Haribda — это  распределенная система управления базами данных (СУБД) на основе Scylla. Система предназначена для обработки больших объемов данных в реальном времени.


04.03.2025 Распределенное хранилище данных Haribda в реестре российского ПО 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Smart Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5332 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8611 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344257, в очереди разбора - 765904.
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