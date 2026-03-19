Три продукта «Смарт Текнолоджис» включены в репозиторий ИТ-решений Ассоциации ФинТех

«Смарт Текнолоджис» сообщает о включении продуктов собственной разработки в Репозиторий Ассоциации ФинТех — отраслевой каталог технологических решений для финансового рынка, в котором собраны программные продукты, инфраструктурные платформы и инструменты информационной безопасности, используемые банками, финтех-компаниями и ИТ-архитекторами при выборе технологий для построения надежной и безопасной цифровой инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Смарт Текнолоджис».

В Репозиторий АФТ включены следующие решения «Смарт Текнолоджис»:

– Haribda (регистрационный номер в реестре АФТ1175) — распределенная нереляционная база данных с широкими столбцами и открытым исходным кодом. Платформа предназначена для работы с корпоративными данными, обработки больших массивов информации, аналитических задач и интеграции с внутренними системами организаций.

– SMART Linux (регистрационный номер в реестре АФТ1176) — операционная система для корпоративных инфраструктур, обеспечивающая стабильную работу серверных платформ и прикладных сервисов в промышленной эксплуатации.

– «СТ.Монитор» (регистрационный номер в реестре АФТ1339) — система мониторинга и управления ИТ-инфраструктурой. Решение обеспечивает сбор телеметрии, контроль состояния серверов, сетевого оборудования и приложений, выявление инцидентов и формирование отчетности по доступности сервисов и соблюдению SLA. Платформа может применяться для мониторинга распределенных инфраструктур, центров обработки данных и критически важных ИТ-сервисов.

Совместное использование Haribda, SMART Linux и «СТ.Монитор» позволяет формировать единый технологический контур для работы с данными, управления инфраструктурой и контроля ее состояния в корпоративных системах.

Генеральный директор «Смарт Текнолоджис» Олег Кот отмечает, что «финансовая отрасль традиционно предъявляет высокие требования к надежности, безопасности и технологической устойчивости ИТ-решений. Включение продуктов компании в репозиторий АФТ повышает их доступность для финансовых организаций и облегчает выбор технологических решений для построения современной цифровой инфраструктуры».

По словам заместителя директора технического департамента «Смарт Текнолоджис» Василия Халтурина, «решения компании ориентированы на обеспечение прозрачного управления и контроля сложных ИТ-ландшафтов финансовых организаций — от серверов и сетевого оборудования до прикладных сервисов».

Включение трех продуктов «Смарт Текнолоджис» в репозиторий Ассоциации ФинТех подтверждает их соответствие требованиям финансового рынка и расширяет возможности применения решений компании в инфраструктуре банков и финтех-организаций.