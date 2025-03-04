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Распределенное хранилище данных Haribda в реестре российского ПО

Компания Smart technologies представляет распределенное хранилище данных Haribda. Продукт включен в реестр Российского программного обеспечения в классе «Средства управления базами данных» под №26717 от 28 февраля 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Smart technologies.

Haribda — это распределенная система управления базами данных (СУБД) на основе Scylla. Система предназначена для обработки больших объемов данных в реальном времени и обеспечивает масштабируемость на уровне, необходимом для критически важных приложений в современных цифровых экосистемах.

Разработка команды Smart technologies предоставляет различные возможности для приложений, требующих высокой производительности и масштабируемости. Гибкость и совместимость с Cassandra делают ее подходящей для многих современных распределенных систем и платформ.

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Применение распределенного хранилища данных NoSQL с широкими столбцами с открытым исходным кодом возможно в различных областях, особенно там, где требуется высокая производительность, масштабируемость и низкие задержки. К числу приоритетных сфер можно отнести интернет вещей, финтех, медицинские исследования, платформы логирования и системы оповещения и мониторинга, игровую индустрию, социальные сети.

«Мы не первый год отмечаем интерес заказчиков к развитию open source решений, доказавших свою состоятельность, но требующих грамотного «приземления» к задачам российского рынка. Безусловно, запрос требует от разработчика собственного опыта внедрений проектов различной сложности, миграции критически важных данных. Мы считаем, что сочетание компетенций компании как системного интегратора и как разработчика собственных продуктов дает возможность выйти на новый уровень развития и зрелости экспертизы. Мы изучаем и тщательно анализируем опыт зарубежных разработчиков, выбираем лучшее и создаем на его основе наши продукты. Одним из примеров такой разработки является Haribda», – сказал член совета директоров компании Smart technologies Олег Кот.

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