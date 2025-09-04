Получите все материалы CNews по ключевому слову
Юдин Егор
УПОМИНАНИЯ
Юдин Егор и организации, системы, технологии, персоны:
|Готовченков Дмитрий 6 2
|Родионов Дмитрий 26 2
|Седов Анатолий 6 2
|Колескин Тимур 13 2
|Рожков Алексей 4 2
|Колбин Евгений 76 1
|Клепиков Алексей 119 1
|Баринов Александр 44 1
|Кучугин Илья 42 1
|Трушкин Андрей 3 1
|Галкин Николай 118 1
|Скогорев Алексей 8 1
|Лыжин Дмитрий 8 1
|Банчиков Георгий 3 1
|Апасов Николай 8 1
|Марушев Валерий 3 1
|Яризов Дмитрий 1 1
|Дьяченко Сергей 2 1
|Чечулин Игорь 5 1
|Балакшев Игорь 2 1
|Низовцев Игорь 1 1
|Энфиаджян Рубен 23 1
|Сазандрашвили Арсен 2 1
|Дубчак Кирилл 12 1
|Подкопаев Родион 1 1
|Прямиков Антон 6 1
|Пешехонов Константин 22 1
|Агафонова Наталия 41 1
|Путин Сергей 63 1
|Быстров Константин 24 1
|Стыщенко Иван 5 1
|Богданов Денис 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152693 2
|Европа Восточная 3114 1
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 73 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8297 1
