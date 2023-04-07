Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

Чечулин Игорь


УПОМИНАНИЯ


Цифровизация ритейла 2023 1
07.04.2023 В чем обвиняют кассы самообслуживания и почему это несправедливо 1
30.01.2020 Конференция CNews «Облака для бизнеса: будущее за новыми сервисами» состоится 13 февраля 1
24.12.2019 Prisma запустила систему самообслуживания в семи магазинах Санкт-Петербурга 1
15.05.2019 Prisma запустила систему самообслуживания в российских магазинах 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Чечулин Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Prisma - Нейронные сети 38 3
Glory 23 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 487 1
Selectel - Селектел 418 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 120 1
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 42 1
VK - Mail.ru Group 3504 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 103 1
Softline - Софтлайн 3116 1
X-Com - Икс ком 159 1
Au Pont Rouge 2 2
Европолис ТРК - Золотой Вавилон ТРЦ 29 2
Лента - Сеть розничной торговли 2216 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2611 1
ЕВРАЗ - Металл Инпром 11 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 483 1
Pony Express - Фрейт линк 70 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 348 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1100 1
АльфаСтрахование СГ 342 1
Ак Барс Банк 274 1
DB Schenker - Шенкер АО 21 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
ГПБ Лизинг - Газпромбанк Лизинг 19 1
Доброфлот 18 1
Реалист Банк - БайкалИнвестБанк 6 1
Жемчужная плаза ТРЦ 7 1
Ингосстрах СПАО 446 1
ПСБ - Промсвязьбанк 883 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2934 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 135 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 87 1
Filuet Group - Filuet RS - Филуэт РС 3 1
REHAU - РЕХАУ 6 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 505 1
Лента - Утконос 178 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 58 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 93 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 74 1
Лента - Лента Онлайн 30 1
Walmart - Wal-Mart Stores 386 1
Бегемаг - Сеть универсамов 5 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 217 1
Стройпарк 4 1
Гиппо - FMCG-ритейлер 4 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 133 1
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 194 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4597 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1142 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6033 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 1
Контроллинг 101 1
Пропускная способность - Bandwidth 1806 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1525 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13101 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2410 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 588 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1979 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25155 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12700 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4314 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1585 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 998 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3547 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3188 1
Стандартизация - Standardization 2207 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2314 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1209 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12679 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12763 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1403 1
Desktop computer - Системный блок - системник 453 1
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 136 1
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 621 1
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 181 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 788 1
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 93 2
Biglion - Биглион 59 1
CSI Set Prisma 19 1
Globus IT - Compo Soft - Compo Platform - PIM Compo 12 1
Коскинен Марита 4 2
Готовченков Дмитрий 6 1
Клепиков Алексей 119 1
Кучугин Илья 42 1
Родионов Дмитрий 26 1
Седов Анатолий 6 1
Трушкин Андрей 3 1
Галкин Николай 119 1
Колескин Тимур 13 1
Скогорев Алексей 8 1
Лыжин Дмитрий 8 1
Рожков Алексей 4 1
Апасов Николай 8 1
Марушев Валерий 3 1
Яризов Дмитрий 1 1
Юдин Егор 4 1
Дьяченко Сергей 2 1
Балакшев Игорь 2 1
Низовцев Игорь 1 1
Сазандрашвили Арсен 2 1
Дубчак Кирилл 12 1
Подкопаев Родион 1 1
Прямиков Антон 6 1
Пешехонов Константин 22 1
Путин Сергей 64 1
Чегодаев Станислав 19 1
Шишкин Андрей 13 1
Жук Павел 5 1
Быстров Константин 24 1
Стыщенко Иван 5 1
Богданов Денис 2 1
Тиняков Сергей 13 1
Бодунов Дмитрий 5 1
Ишмаметов Руслан 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 851 2
Япония 13434 2
Швеция - Королевство 3657 2
Финляндия - Финляндская Республика 3641 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 1
Европа Восточная 3115 1
Беларусь - Белоруссия 5942 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1335 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 975 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 544 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1537 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 956 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 287 1
США - Невада 213 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 2
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 314 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1484 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4164 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 1
Миграция населения - Миграционные службы 431 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7216 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2868 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1217 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6217 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5902 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5170 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 429 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 1
The Guardian - Британская газета 377 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2107 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383321, в очереди разбора - 733672.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще