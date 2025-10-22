Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184767
ИКТ 14352
Организации 11137
Ведомства 1491
Ассоциации 1066
Технологии 3519
Системы 26309
Персоны 79449
География 2973
Статьи 1566
Пресса 1257
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2732
Мероприятия 873

Стройпарк


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


22.10.2025 Consid.WMS внедрена на складе компании «Стройпарк» в Томске 1
07.04.2023 В чем обвиняют кассы самообслуживания и почему это несправедливо 1
14.11.2011 Как региональные розничные сети внедряют ERP? 2
07.11.2011 ТД «Карандаш» для автоматизации оптово-розничной торговли выбрал Avarda.ERP и Avarda.CRM 1
11.09.2008 Ansoft представила новое отраслевое ERP-решение для сектора DIY 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Стройпарк и организации, системы, технологии, персоны:

Ansoft - Ансофт 39 3
SAP SE 5412 2
8850 2
Microsoft Corporation 25167 1
1С-Рарус 929 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 296 1
Ростелеком - Астор ВЦ 112 1
Бауцентр - Baucenter 6 2
Башспирт - Сталк ССВК - Стерлитамакский спиртоводочный комбинат 6 1
Мосмарт - сеть розничной торговли 15 1
Продовольственная биржа - Форвард - Е-да! - Лайм - Полушка - Йомарт 14 1
Парфюмерный рай 1 1
Гиппо - FMCG-ритейлер 4 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 314 1
ECCO Sko - ЭККО Рос 28 1
Finn Flare - ФФ Стайл 45 1
Geox 6 1
Лента - Сеть розничной торговли 2239 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 517 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 97 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 75 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 220 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4634 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7183 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33484 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2610 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12212 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4389 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7456 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71857 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13222 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12866 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1601 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5565 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2428 2
GPRS modem - GPRS модем 52 1
Торговля - RetailTech - Управление ассортиментом и ценообразованием 229 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25760 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31616 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8845 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2384 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11238 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12227 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 525 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 499 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11408 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка - повторные продажи - вторичные продажи 338 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 486 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3948 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1990 1
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 201 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1008 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3579 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3223 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12822 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1436 1
Desktop computer - Системный блок - системник 459 1
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 185 1
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 625 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1851 1
Ansoft Avarda ERP 35 3
Ansoft Avarda Inventory Management 4 2
Ansoft Avarda RetailNetwork 12 2
Ansoft Avarda WMS 5 1
Ansoft Avarda CRM 3 1
Ansoft Avarda Replication System 3 1
Linux OS 10762 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 77 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 934 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 981 1
Сервис Плюс - СуперМаг 72 1
Чавров Евгений 2 2
Синицын Кирилл 6 2
Левинский Данил 2 1
Горовцев Денис 1 1
Жиндеев Алексей 1 1
Исмайлов Ильгар 2 1
Затопляев Алексей 1 1
Якушкин Евгений 4 1
Фадеев Сергей 3 1
Наумов Андрей 1 1
Кондаков Кирилл 1 1
Шагорская Оксана 1 1
Чечулин Игорь 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 154834 4
Россия - СФО - Томская область - Томск 983 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1550 2
Беларусь - Белоруссия 5990 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 481 1
Германия - Федеративная Республика 12902 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1790 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8008 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1197 1
Швеция - Королевство 3669 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53228 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18392 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 955 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45311 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 679 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3224 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 940 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3151 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2167 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1378 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1322 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1066 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 641 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 348 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1342 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14439 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 549 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 968 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 289 1
США - Невада 213 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25675 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5205 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50740 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14860 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5980 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1225 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1692 2
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 334 2
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 320 1
Миграция населения - Миграционные службы 432 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 434 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5276 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6159 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5799 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7959 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1788 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6264 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8178 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1031 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2279 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 353 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1695 1
Out-of-stock - отсутствие товара в конкретном магазине 11 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 351 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden 62 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2157 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3748 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 345 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2885 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6296 1
The Guardian - Британская газета 380 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1394619, в очереди разбора - 732070.
Создано именных указателей - 184767.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще