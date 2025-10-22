Consid.WMS внедрена на складе компании «Стройпарк» в Томске

Компания Consid, российский разработчик и интегратор профессиональных ИТ-систем для управления логистикой, завершила внедрение системы управления складом Consid.WMS на распределительном центре компании «Стройпарк» в Томской области. Об этом CNews сообщили представители Consid.

В процессе цифровой трансформации в компании «Стройпарк» было принято решение о переходе на новую ERP и внедрении системы управления складом Consid.WMS, обеспечивающей автоматизацию всех складских бизнес-процессов с учетом современных требований омниканальности и повсеместным применением терминалов сбора данных (ТСД).

Внедрение Consid.WMS позволило перестроить все процессы — от приемки и размещения товара до отбора, упаковки и отгрузки, обеспечив контроль операций в режиме реального времени. В рамках проекта реализован следующий функционал: управление приемкой, размещением, пополнением и отбором товаров по стратегиям и приоритетам; контроль адресного хранения с учетом размеров, веса и типа упаковки; автоматизированное формирование заданий и маршрутов операторов по ТСД; управление отбором заказов под омниканальные сценарии (гипермаркеты, интернет-заказы, опт); обработка возвратов и контроль качества; учет партий, серий и сроков годности; поддержка учета маркированной продукции (в том числе строительных смесей); контроль статусов заказов и видимость прогресса операций в режиме онлайн.

Внедрены система ролей и прав пользователей, а также аналитические панели для контроля производительности склада. Интеграция выполнена с новой системой «1С ERP», что обеспечивает прозрачный обмен данными о товарах, заказах и движении запасов.

В рамках проекта на склад поставлены 40 пользовательских лицензий (ТСД+Web), 51 терминал сбора данных и четыре термопринтера.

Внедрение системы стало важным шагом в цифровой трансформации компании «Стройпарк», позволив перейти от частичной автоматизации к полному контролю всех складских операций в единой системе, решать задачи дефицита складских площадей, прозрачной системы оплаты труда по результатам выполненных операций, повышения скорости сборки заказов и приемки товаров на склад.

В планах компании – строительство нового склада, который также будет автоматизирован на базе Consid.WMS.