Ростелеком - Астор ВЦ

«Ростелеком» купил контрольный пакет в разработчике ИТ-решений для розничной торговли Сделка «Ростелекома» «Ростелеком» приобрел контрольную долю в группе компаний «Астор», сообщили CNews представители компании. Детали сделки не разглашаются. «Мы ставим пере

«Ростелеком» обеспечит полный цикл цифровизации российского ретейла с помощью решений «Астор» «Ростелеком» приобрел контрольную долю в группе компаний «Астор», участнике рынка автоматизации розничной торговли, одном из разработчиков и поставщико

Ресторан «Лабиринт» автоматизирован с помощью системы «Астор: Ресторан» сетителей и усовершенствования бизнес- процессов было принято решение о комплексной автоматизации заведения. Как сообщается, после отбора систем управления была выбрана отраслевая система управления «Астор: Ресторан», которая востребована у руководителей предприятий индустрии питания и развлечений в России и СНГ. Система «Астор: Ресторан» обеспечивает управление запасами, меню, финан

Ресторан Push King выбрал систему управления «Астор: Ресторан» ение себестоимостью; управление закупочными ценами; управление ценообразованием; управление залом. В итоге, после отбора для автоматизации нового ресторана была выбрана отраслевая система управления «Астор: Ресторан». Автоматизация с помощью данного решения позволяет руководству заведений: учитывать производство блюд и полуфабрикатов; контролировать работу официантов, барменов, состав меню,

Новый магазин сети «Продсервис» в Нижнем Новгороде автоматизирован на базе решения «Астор» Руководство нижегородской сети «Продсервис» выбрало отраслевую систему управления ERP-класса «Астор: Торговая сеть» для автоматизации всех своих магазинов, сообщают в компании «Астор». Ранее сеть «Продсервис» была франшизой международной сети SPAR. С 2011 г. сеть развивается под

«Астор» автоматизировала новый Центр по продаже автомобилей Toyota в Нижнем Новгороде Компания «Астор» сообщила о выполнении проекта по комплексной автоматизации ресторана, кафе и бара в новом Центре по продаже и обслуживанию автомобилей Toyota, открывшемся 1 декабря в Нижнем Новгороде. Н

Новый магазин сети «Канна» в Арзамасе автоматизирован на базе решения «Астор» Компания «Астор» сообщила об автоматизации нового магазина сети розничной и оптовой торговли продуктами питания и бытовой химией «Канна», открывшегося 4 декабря в городе Арзамас (Нижегородская область).

Новый супермаркет «Вятско-Полянское Райпо» автоматизирован на базе решения «Астор» Компания «Астор» объявила об автоматизации нового продуктового магазина «Вятско-Полянское Райпо», открывшегося 21 октября в г. Вятские Поляны (Кировская область). Площадь торгового зала нового супермарке

Новый супермаркет сети «К*Артель» автоматизирован на базе решения «Астор» Компания «Астор» сообщила об автоматизации нового, третьего по счету супермаркета сети «К*Артель» (подразделение Пермского крайпотребсоюза), открывшегося в г. Очер (Пермский край) 1 октября. Площадь торг

Новый магазин «Петуния» в Мулино заработал на базе решения «Астор» Компания «ЭВМ Комплекс», нижегородский партнер «Астор», автоматизировала новый магазин «Петуния», открывшийся в поселке Мулино (Володарский край, Нижегородская область), на базе отраслевого решения «Астор: Ваш магазин 6.0 Prof». Отрас

Фитнес-бары Republika автоматизированы на базе решения «Астор» льких фитнес-баров. Общая площадь баров составляет около 200 кв.м. В среднем фитнес-бары рассчитаны на 30-35 посадочных мест. Для автоматизации фитнес-баров руководство Republika обратилось компании «Астор». Проект комплексной автоматизации включил пуско-наладочные работы, обучение персонала, поставку оборудования, послепусковое сопровождение. Внедренное решение «Астор: Сеть ресторан

Новый супермаркет «Радамир» автоматизирован на базе решения «Астор» Компания «СканТек» - официальный партнер компании «Астор» - автоматизировала новый супермаркет «Радамир» Торгового Дома Удмуртпотребсоюза в с. Якшур-Бодья Удмуртской республики на базе отраслевого решения «Астор: Ваш магазин 6.0 Enterpri

«Астор» предлагает новый продукт для небольших ресторанов, баров и кафе Компания «Астор» сообщила о выходе нового продукта «Астор: Ресторан SMART» -специализированного комплекса автоматизации для небольших ресторанов, баров и кафе, призванного оперативно и безболезнен

«Астор» представил компактный кассовый терминал NCR RealPOS 30 Компания «Астор» представила компактный терминал NCR RealPOS 30 для розничных предприятий, который сочетает в себе высокую производительность и гибкость персонального компьютера. По информации «Астор<

Новый гипермаркет «Турнэ» в Омске работает на базе решения «Астор» Компания «Астор» автоматизировала новый гипермаркет «Турнэ» торгового комплекса «Триумф» в Омске. Автоматизация гипермаркета выполнена на базе ERP-системы «Астор: Торговый дом 6.0 Prof». «Астор

Новый магазин «Ассорти» заработал на базе решения «Астор» В марте 2009 г. специалисты «ЭВМ комплекс» автоматизировали новый продовольственный магазин «Ассорти» в г. Павлово Нижегородской области с помощью решения компании «Астор». Торговая площадь объекта составляет 400 кв.м. Автоматизация магазина «Ассорти» выполнена на базе отраслевого решения «Астор: Ваш магазин» - инструмента для управления бизнес-проц

«Астор» представила новую линейку торговых весов от Dibal Компания «Астор» объявила о выводе на российский рынок новой линейки торговых весов со встроенным термопринтером этикеток Dibal K 265. Как отметили в «Астор», весовое оборудование компании Dibal (

«Астор» автоматизировал новый магазин «Можайки» Компания «Астор» выполнила проект автоматизации нового магазина сети «Бегемот» компании «Можайка», открывшегося в Одинцовском районе в середине ноября 2008 г., на базе отраслевой системы управления «А

«Астор» представил новое решения для небольших ресторанов, кафе и баров Компания «Астор» представила новое решение для автоматизации небольших ресторанов, кафе, баров «Астор: Table-service 4.0 Smart». Новинка, как отмечают в компании, поможет эффективно управлять бизн

«Астор:WMS» поможет «Норильскому никелю» управлять логистикой Компания «Астор» реализует проект по автоматизации «Торгово-Логистического центра» в г. Норильске, структурного подразделения, выполняющего функции материально технического обеспечения структурных подраз

«Астор» автоматизировал складскую логистику «Кузбасской мебельной компании» Компания «Астор» завершила автоматизацию распределительного центра «Кузбасской мебельной компании» (КМК) в городе Ленинск-Кузнецкий. В середине 2008 г. руководство КМК обратилось в компанию «Астор

«Астор:WMS» внедрили на складе алкогольной продукции «ОптТоргСервиса» Компания «Астор» выполнила проект автоматизации процессов на складе алкогольной продукции компании «ОптТоргСервис» (ГК «Паллада») на базе отраслевой системы «Астор:WMS». Два года назад перед руков

Новые DIY магазины «Камелия» и «Энергия» работают на баз решения «Астор» В середине 2008 г. компания «ЭВМ комплекс», официальный партнер «Астор», завершила работы по автоматизации новых магазинов формата DIY: «Камелия» в г. Балахна и «Энергия» в г. Нижний Новгород. В условиях колебаний рыночной экономики формат DIY по-прежнему ос

«Астор» автоматизировал новый магазин «Колбаскин и Огурчиков» Компания «Софт-Маркет» - Санкт-Петербургский партнер «Астор» - осуществила автоматизацию нового магазина «Колбаскин и Огурчиков» на базе отраслевог

«Астор» автоматизировал food-court в РЦ «Пужалова Гора» Компания «ЭВМ комплекс» - региональный партнер «Астор» - автоматизировала food-court в развлекательном комплексе «Пужалова Гора» в городе Гороховец Владимирской области на базе отраслевого решения «Астор: Ресторан 4.0 Проф». В условия

Новый магазин сети «Динозаврик» заработал на базе решения «Астор» Компания «Астор» выполнила проект по автоматизации нового, седьмого по счету магазина для домашних животных торговой сети «Динозаврик», открывшегося в Москве в начале сентября 2008 г. Комплексная автомат

«Веселый блинчик» управляет бизнесом с помощью «Астор: Ресторан 4.0» Компания «Торговые системы» - региональный партнер компании «Астор» - завершила автоматизацию новой блинной «Веселый блинчик» в Славянске (Краснодарский край) на базе системы управления «Астор: Ресторан 4.0». Блинная является заведением класса fas

Новый магазин Nexus автоматизирован на базе решения «Астор» Компания «Астор» сообщила о завершении нового проекта, в рамках которого специалисты «Астор» автоматизировали новый магазин сети мужской одежды Nexus (компания «Мода Сервис Групп»), открывшийся 6

«Астор» автоматизировал два новых магазина сети «Второй Дом» Компания «Астор» завершила проект автоматизации двух новых магазинов сети «Второй Дом» (находится в собственности компании «Интеллект-Капитал»), открывшихся в середине октября в Смоленске. Сеть «Второй Д

«Астор» автоматизировал учет в строительном гипермаркете «Бауклотц» «Астор» сообщила о выполнении проекта по автоматизации оперативного учета в строительном гипермаркете «Бауклотц». В последнее время большая номенклатура и специфика ассортимента, связанная с сез

«Астор» автоматизировала торговую сеть «Инструментальный мир» Компания «Астор» автоматизировала торговую сеть «Инструментальный мир». В течение одного месяца специалистами «Астор» была выполнена автоматизация центрального офиса компании и шести магазинов фор

«Астор» автоматизировала сеть строительных гипермаркетов «Висточ» Компания «Астор» выполнила проект автоматизации сети строительных гипермаркетов «Висточ». Отметим, что основным направлением деятельности российско-швейцарской компании «Висточ» является оптово-розничная

«Астор» автоматизировал новый магазин Best в Красноярске Компания «Астор» выполнила проект по автоматизации нового, шестого по счету, магазина кулинарной сети Best, который в сентябре текущего года открылся в Красноярске. Установленная в новом магазине система

Новый магазин Mandarina Duck автоматизирован на базе «Астор:Модного Магазина» Компания «Астор» автоматизировала новый магазин Mandarina Duck, открывшийся 28 марта в торговом комплексе «Атриум». В качестве основы для автоматизации магазинов в России руководство компании Mandarina D

«Астор» внедрили в «Пионере» Завершен проект автоматизации одного из крупнейших клубов Санкт-Петербурга «Пионер». Автоматизация клуба и ресторанов проведена с помощью программы «АСТОР Развлекательный центр». В общей сложности установлено 9 рабочих станций официантов. Специалисты компании «Софт-Маркет» произвели сборку, настройку, тестирование оборудования и программног

Новый пивной ресторан «Мустанг» работает на базе решения «Астор» Компания «Астор» сообщила об успешном завершении проекта автоматизации нового пивного ресторана «Мустанг», открывшегося 14 марта в г. Мытищи, на базе отраслевой системы управления «Астор: Ресторан

ПО для ресторанов: прибыль принесут регионы российским "брендам" принадлежит около 75% рынка. Среди них 34% занимает широко известный R-Keeper компании UCS, далее идут популярные решения на базе "1С": "РАРУС-общепит" (18%)1, "Трактиръ" (10%), "АСТОР-ресторан" (7%), а также системы "РСТъ:Рестораторъ", и "ТillyPad" (по 3%). За ними следуют компании "второго эшелона", чей взнос в общее дело пока не более 1% для каждой. Доли известных за

«Астор» автоматизировал развлекательный центр «Вавилон» в Сургуте Компания «Астор» автоматизировала развлекательный центр «Вавилон» в г. Сургуте, открытие которого состо

«Астор» автоматизировал новый магазин сети «Продуктория» в Сергиевом Посаде Компания «Астор» успешно автоматизировала новый, 29 по счету универсам торговой сети «Продуктория» в Сергиевом Посаде. С учетом нового магазина в Сергиевом Посаде ежемесячная совокупная выручка ТС «Проду