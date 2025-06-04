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Кондратьева Татьяна
УПОМИНАНИЯ
|04.06.2025
|«Северсталь» представила цифрового ИИ-помощника «Металлику» 1
|05.02.2008
|ПО для ресторанов: прибыль принесут регионы 1
Кондратьева Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|Питерская группа связистов 435 1
|Сервис Плюс 184 1
|Астор ВЦ 110 1
|РСТъ 4 1
|1С 8492 1
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 838 1
|1С-Рарус 900 1
|Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 1
|Северсталь ПАО - Severstal 502 1
|X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 203 1
|UCS R-Keeper 68 1
|1С-Рарус Общепит 39 1
|Астор Ресторан - Астор Сеть ресторанов - Астор Table Service Advanced 27 1
|РСТъ Магнатъ 1 1
|Смирнова Полина 2 1
|Гуревич Григорий 3 1
|Сырцов Игорь 27 1
|Сирина Екатерина 10 1
|Саяпин Олег 3 1
|Курдина Виктория 1 1
|Сирый Владимир 2 1
|Больных Илья 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11309 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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