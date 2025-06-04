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Кондратьева Татьяна


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 «Северсталь» представила цифрового ИИ-помощника «Металлику» 1
05.02.2008 ПО для ресторанов: прибыль принесут регионы 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кондратьева Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Питерская группа связистов 435 1
Сервис Плюс 184 1
Астор ВЦ 110 1
РСТъ 4 1
8492 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 838 1
1С-Рарус 900 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 1
Северсталь ПАО - Severstal 502 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 203 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7564 1
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12909 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31959 1
UCS R-Keeper 68 1
1С-Рарус Общепит 39 1
Астор Ресторан - Астор Сеть ресторанов - Астор Table Service Advanced 27 1
РСТъ Магнатъ 1 1
Смирнова Полина 2 1
Гуревич Григорий 3 1
Сырцов Игорь 27 1
Сирина Екатерина 10 1
Саяпин Олег 3 1
Курдина Виктория 1 1
Сирый Владимир 2 1
Больных Илья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149343 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52613 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17871 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44263 1
Германия - Федеративная Республика 12788 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2921 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6115 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2815 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 665 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2346 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30229 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6367 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11262 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3241 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52695 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7039 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5178 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11309 1
РГТЭУ - Российский государственный торгово-экономический университет 12 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363842, в очереди разбора - 752695.
Создано именных указателей - 176193.
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