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«Северсталь» представила цифрового ИИ-помощника «Металлику»

Компания «Северсталь» представила цифрового помощника «Металлику» – metahuman-аватара, созданного с использованием передовых 3D- и ИИ-технологий. Это первый подобный проект в российской металлургической отрасли, который уже успешно применяется для повышения эффективности взаимодействия с клиентами и партнерами, утверждают в «Северстали».

«Металлика» работает на основе мультимодальной платформы, включающей уникальную внутреннюю систему SynthX для распознавания и синтеза голоса, а также обработки диалогов. В отличие от стандартных решений, она использует собственную базу знаний, что обеспечивает высокую точность и актуальность предоставляемой информации в режиме реального времени.

Благодаря передовой LLM (large language model) и RAG-модулю (Retrieval-Augmented Generation) «Металлика» поддерживает бесконечное количество вариаций диалога, адаптируясь к любым запросам пользователей. Это позволяет ей мгновенно предоставлять исчерпывающую информацию о продуктах и услугах компании «Северсталь».

Особое внимание разработчики уделили естественности общения: «Металлика» не только понимает и отвечает на вопросы, но и демонстрирует мимику, жесты, эмоции, делая виртуальный диалог максимально приближённым к живому. Имя и пол цифрового помощника были выбраны по итогам голосования среди клиентов компании, что позволило сделать аватара по-настоящему близким для пользователей.

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Впервые «Металлика» была представлена публике в ноябре 2024 г. С тех пор она продолжает развиваться и занимает всё более заметное место в экосистеме клиентских сервисов «Северстали». Сегодня «Металлика» выступает бренд-амбассадором сообщества клиентов и партнеров «Северстали» – «Вместе», участвует в проведении вебинаров и конференций и активно задействована на различных отраслевых мероприятиях. В дальнейшем планируется расширение функционала и более глубокая интеграция Металлики в систему клиентской поддержки.

«Металлика» — это не просто виртуальный аватар, а полноценный ИИ-агент, интегрированный в бизнес-процессы компании. Мы уверены, что она станет неотъемлемой частью нашей команды и позволит улучшить эффективность взаимодействия с клиентами и партнерами», – сказала Татьяна Кондратьева, начальник управления маркетинговых коммуникаций «Северстали».

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