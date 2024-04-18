Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

X5 Group Виктория Сеть супермаркетов

X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


18.04.2024 В Санкт-Петербурге назвали самых востребованных голосовых помощников

и с искусственным интеллектом в 2023 г. чаще всего обрабатывали звонки петербуржцев при обращениях в службу «122» и Городской центр жилищных субсидий, а также консультировали жителей об услугах МФЦ. «Виктория» — голосовой помощник «Службы 122» — стал самым востребованным из ассистентов. За 2023 г. этим помощником было обработано более 7 млн обращений, что в два раза больше, чем за 2022 г. «
23.03.2023 Билайн проанализировал эффективность таргетированных звонков для рекламы

борке целевых клиентов, а ключевыми факторами решения о покупке являются стоимость и репутация заказчика», — заявила руководитель по развитию продукта «Таргетированные голосовые звонки» билайн бизнес Виктория Еремина. К такому мнению позволяет прийти анализ рекламных кампаний билайн за 2022 год, проведенных для продвижения среднего и малого бизнеса с использованием таргетированных голосовых
08.12.2022 Виктория Пискарева -

Виктория Пискарева, «Лаборатория Касперского»: Мы видим новые возможности на рынке HR-Tech, поэтому инвестируем в ForPeople

купила почти половину доли в ForPeople — компании, которая далека от рынка инфобезопасности. «Лаборатория Касперского» планирует выйти на новые для себя рынки или даже строит собственную экосистему? Виктория Пискарева: Для «Лаборатории Касперского» сделка стала продолжением стратегии по диверсификации бизнеса и инвестициям в перспективные ИТ-направления. Компания также будет использовать р
15.06.2022 Konica Minolta автоматизировала документооборот розничной сети «Виктория-Балтия»

Konica Minolta внедрила систему электронного документооборота Tessa в розничную сеть «Виктория». Процесс работы с договорами в компании теперь полностью автоматизирован. Продоволь
21.12.2020 Заказать продукты из сети супермаркетов «Виктория» теперь можно в «Яндекс.Еде»

Пользователи «Яндекс.Еды» теперь могут заказать экспресс-доставку продуктов из супермаркетов «Виктория», входящих в ГК «Дикси». «Яндекс.Еда» начала сотрудничать с ГК «Дикси» в сентябре 2020 г. Тогда сервис стал первым партнером по доставке продуктов из магазинов сети «Дикси». В ассортим
02.11.2020 Торговая сеть «Виктория» подключилась к блокчейн-платформе Factorin

ство. Теперь ускоренное получение финансирования доступно поставщикам дочерней розничной сети ― ТС «Виктория». Factorin ― одна из крупнейших распределенных блокчейн-платформ для торгового финан
21.04.2020 Виктория Лубнина, «Азбука вкуса»: Мы верим в тотальную автоматизацию бухгалтерского и налогового учета

«Цифровизация — модное слово» CNews: Виктория, «Азбука вкуса» начала цифровизироваться еще когда и не было толком такого понятия. По каким направлениям шла трансформация все эти годы? Виктория Лубнина: Цифровизация — это ка
18.01.2019 «Дикси» подключила магазины сети «Виктория» к платежной системе Alipay

ГК «Дикси» завершила подключение магазинов «Виктория» к платежной системе Alipay. Вслед за торговой сетью «Дикси», «Виктория» представит дополнительный сервис, который ориентирован на китайских туристов и экспатов. Технологическим
09.08.2018 ИТ-директором Ленинградской области стала женщина

Новый председатель — женщина Председателем комитета по связи и информатизации Ленинградской области стала Виктория Кузнецова, до этого занимавшая пост заместителя председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности той же области. Об этом сообщается на официальном сайте адми
19.02.2018 IBS модернизировала аналитику на базе SAP BW в компании «Виктория»

объявила о завершении комплексной модернизации систем аналитической отчетности в торговой компании «Виктория», входящей в группу «Дикси». В ходе проекта команда Центра аутсорсинга и сопровожден
29.06.2015 Российская сеть супермаркетов «Виктория» внедряет технологию кассового самообслуживания

Российская розничная сеть «Виктория» решила внедрить технологию кассового самообслуживания, чтобы предложить своим покуп
06.06.2014 Полицейские штата Виктория работают из дома из-за необновленной Windows XP

В отчете о деятельности полиции штата Виктория (Австралия), опубликованном 3 июня 2014, главный комиссар полиции Кен Лей (Ken Lay) отметил, что возраст используемых информационных технологий и трудности в обеспечении совместимости

31.05.2011 Softline внедрила систему управления конфигурацией рабочих станций для «Виктории»

очих станций на базе Microsoft System Center Configuration Manager 2007 SP2 R2 для Группы компаний «Виктория». ГК «Виктория» представляет собой федеральную торговую компанию России, упра
10.11.2010 "Виктория II". Патч 1.2

Компания "1С-СофтКлаб" опубликовала официальное обновление для глобальной стратегии "Виктория II" (оригинальное название — Victoria II; разработчик и зарубежный издатель — Paradox Interactive; соиздатели в России, странах СНГ и Балтии — "1С-СофтКлаб" и Snowball Studios).Патч 1.
03.09.2010 "Виктория II". Демоверсия

Компания "1С-СофтКлаб" представляет русскую демоверсию стратегии "Виктория II" (оригинальное название — Victoria II; разработчик и зарубежный издатель — Paradox Interactive; соиздатели в России, странах СНГ и Балтии — "1С-СофтКлаб" и Snowball Studios).Игрокам
13.08.2010 "Виктория II" в продаже

"1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу игры "Виктория II" (оригинальное название — Victoria II; разработчик и зарубежный издатель — Paradox Interactive; соиздатели в России, странах СНГ и Балтии — "1С-СофтКлаб" и Snowball Studios).В росси
03.08.2010 "Виктория II" в печати

"1С-СофтКлаб" сообщает об отправке в печать проекта компании Paradox Interactive "Виктория II" (оригинальное название — Victoria II; соиздатели в России, странах СНГ и Балтии — "1С-СофтКлаб" и Snowball Studios).Российское издание, в котором будет представлена как русская, та
12.05.2009 «Вест Концепт» автоматизировал МДЦ «Виктория»

Компания «Вест Концепт» завершила проект по комплексной автоматизации международного делового центра «Виктория». Обеспечено полноценное ведение учета по российским и международным стандартам на базе Microsoft Dynamics NAV, автоматизированы бизнес-процессы фронт-офиса и точек продаж, создана ИТ-
21.10.2008 «Айпинэт» выиграл тендер на поставку VSAT-оборудования для розничной сети «Виктория»

Компания «Айпинэт» - оператор спутниковой связи VSAT, системный интегратор решений компании Hughes - выиграла тендер на поставку 40 комплектов спутникового оборудования VSAT для розничной сети «Виктория». Целью тендера стал выбор компании подрядчика по организации резервных каналов передачи данных на базе спутниковой технологии VSAT. По итогам проведенного аукциона победу одержал «Айп
16.05.2008 РЦ «Виктория» будет управлять складом с помощью Logistic Vision Suite

Компания ant Technologies объявил о начале сотрудничества с городским распределительным центром «Виктория», оптовым продовольственным комплексом (г. Москва). В рамках соглашения специалисты

27.03.2008 Все магазины ГК «Виктория» автоматизируют на базе SAP

ГК «Виктория», федеральная компания розничной торговли, успешно завершила первый этап внедрения р
31.01.2007 "Виктория. Революции": Патч 2.01

Компания 1C выпустила патч версии 2.01 для глобальной стратегии "Виктория. Революции" (оригинальное название Victoria: Revolutions), локализацией которой занималась студия Snowball Interactive. Скачать патч можно c серверов Боевого Народа (1,2 МБ). Список из
24.11.2006 "Виктория. Революции" в продаже

Компания 1C отправила в продажу глобальную стратегию "Виктория. Революции" (оригинальное название Victoria: Revolutions), локализацией которой занималась студия Snowball Interactive. В продажу игра поступила в рамках серии 1С:SNOWBALL ИГРУШКИ (1 С
20.11.2006 "Виктория. Революции" в печати

1C отправляет в печать глобальную стратегию "Виктория. Революции" (оригинальное название Victoria: Revolutions), локализацией которой занималась студия Snowball Interactive. В продажу игра поступит 24 ноября в рамках серии 1С:SNOWBALL ИГР

Публикаций - 228, упоминаний - 253

X5 Group и организации, системы, технологии, персоны:

9594 22
SAP SE 5601 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
1С-СофтКлаб - Snowball Studios - Сноуболл - Snowberry Connection 177 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Microsoft Corporation 25775 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 7
EnviroMission 8 6
Samsung Electronics 11065 6
Ростелеком 10948 6
Oracle Corporation 7074 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 6
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 5
Paradox Interactive 136 5
МегаФон 10742 5
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 138 5
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 354 5
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 221 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
Apple Inc 13156 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
Крок - Croc 1964 4
Directum - Директум 1268 4
1С-Рарус 982 4
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 3
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 70 3
Factorin - Факторин 7 3
Сервис Плюс 187 3
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 242 3
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 3
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Huawei 4677 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Accenture plc 719 3
Softline - Софтлайн 3743 3
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 20
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 10
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 8
Евросеть 1421 8
Протек - Ригла - аптечная сеть 57 6
ССК - Сибирская Сервисная Компания 23 6
Седьмой Континент 65 6
Связной ГК 1401 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 6
X5 Group - Перекрёсток 640 6
ПСБ - Промсвязьбанк 963 6
IKEA - ИКЕА 171 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 5
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 5
Альфа-Банк 1979 5
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 5
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 5
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 4
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Русагро Группа Компаний 379 4
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 3
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 3
Бристоль - сеть магазинов 32 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Smartavia - Смартавиа - авиакомпания - Аэрофлот-Норд - Нордавиа - Архангельские воздушные линии, АВЛ 19 3
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 30 3
Группа Союз Концерн 5 3
Монолитбанк - Монолит Коммерческий банк 6 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 3
Ингосстрах СПАО 478 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Федеральное казначейство России 1949 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 3
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 2
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 2
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Правительство Москвы - КОС - Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы 16 2
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 78 2
Общественная палата города Москвы 10 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 21 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Дом с маяком - Благотворительный фонд 9 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 48
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 46
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 33
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 27
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 27
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 24
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 23
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 23
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 21
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 21
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 21
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 19
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 18
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 17
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 16
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 16
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 14
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 13
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 13
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 12
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 12
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 12
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 11
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 10
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 10
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 10
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 9
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 9
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 8
EnviroMission - Solar Tower Buronga 8 6
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 241 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter - NASA HiRISE - NASA High Resolution Imaging Science Experiment - NASA MARCI - Mars Color Imager - Mars Climate Orbiter Color - Mars Climate Sounder 120 4
Linux OS 11533 4
Microsoft Windows 16882 4
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 4
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 3
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 86 3
Microsoft Dynamics 1197 3
Paradox Entertainment - Victoria: An Empire Under the Sun - Компьютерная игра (глобальная стратегия) 4 3
Haulmont - Тезис СЭД 99 3
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 3
VK HR Tek 65 3
Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 68 3
Kaspersky - ForPeople - OrgManager GP HR-платформа 14 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Google Android 15244 3
Apple iOS 8583 3
Microsoft Office 4170 3
Microsoft Windows XP 2431 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 3
Alibaba Group - AliPay 86 3
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 2
Syntellect Tessa 67 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 2
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Factorin - блокчейн-платформа для торгового финансирования 7 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 2
Казарин Станислав 175 7
Чеботова Виктория 12 6
Хасис Лев 105 6
Ласкин Иван 13 5
Еремина Виктория 13 5
Серова Елена 320 4
Зеленова Екатерина 6 4
Хаба Виктория 4 4
Варламова Виктория 7 4
Власенко Николай 5 4
Higman Roger - Хигман Роджер 4 4
Малых Дмитрий 67 3
Заржецкий Александр 37 3
Нарукавников Александр 14 3
Коробов Александр 17 3
Бородин Андрей 40 3
Воробьев Михаил 53 3
Родионов Иван 73 3
Попова Мария 141 3
Балуев Евгений 31 3
Ямалов Ильдар 11 3
Маликин Андрей 11 3
Перешеин Владимир 9 3
Бутрин Михаил 18 3
Давыдов Олег 10 3
Колпаков Иван 7 3
Старков Олег 6 3
Усенков Дмитрий 6 3
Манасов Марлен 22 3
Коротков Олег 5 3
Гаврилов Евгений 55 3
Черноусова Виктория 8 3
Заруба Олег 5 3
Бурлаков Антон 4 3
Разумовская Нина 3 3
Супрунова Виктория 7 3
Щеголев Игорь 699 3
Андреев Владимир 101 2
Тынкован Александр 52 2
Шарак Андрей 67 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 121
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 47
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 32
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 15
Европа 24964 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 13
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 10
Австралия - Новый Южный Уэльс 39 9
Германия - Федеративная Республика 13221 9
Солнечная система - Solar system 2569 9
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
Украина 7928 7
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Канада 5082 6
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 6
Испания - Королевство 3840 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 6
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 5
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 5
Малайзия - Куала-Лумпур 65 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Европа Восточная 3138 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Великобритания - Лондон 2432 4
Турция - Турецкая республика 2620 4
Россия - ПФО - Самарская область 1577 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 4
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 4
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 59
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 49
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 42
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 26
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 23
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 20
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 17
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 17
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 14
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 14
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 13
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 12
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 11
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 10
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 10
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 9
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 9
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 9
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 8
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 8
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 7
Английский язык 7030 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 7
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 7
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 7
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 7
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 11
New Scientist 1448 6
AP - Associated Press 2007 4
Washington Profile 142 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
Ведомости 1466 2
The Washington Post 350 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Gizmodo 133 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
Мобильные системы 118 1
GigaOM 71 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 1
Phys.org 972 1
Cellular News 234 1
АиФ - Аргументы и факты 52 1
РБК Daily 91 1
Росбалт ИА 60 1
Times 661 1
The Channel Company - Computing.co.uk 31 1
ComputerUser 8 1
NakedNews 3 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
FT - Financial Times 1296 1
Bloomberg 1627 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 17
IDC - International Data Corporation 4975 5
Gartner - Гартнер 3658 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 2
Radicati Group 26 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Strategy Analytics 285 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Dimensional Research 16 1
IMD World Competitiveness Ranking - Рейтинг глобальной конкурентоспособности стран мира 1 1
ITResearch 123 1
Mobile Research Group 87 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Gartner ECM 4 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 1
Forrester Research 834 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 9
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 2
КубГУ - Кубанский государственный университет 38 2
КубГАУ - Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 12 2
ASES - American Solar Energy Society - Американское общество солнечной энергии 2 2
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 2
VK - Skillbox - Lerna - Лерна - КорпСкилз 15 2
FSU - Florida State University - Университет штата Флорида 33 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
РГТЭУ - Российский государственный торгово-экономический университет 14 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 26 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 11
Retail Business Russia 6 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
BIG Innovation Awards 5 1
Loyalty Awards 1 1
SAP Retail & Consumer Industries Forum 1 1
Docflow 148 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще