X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов

В Санкт-Петербурге назвали самых востребованных голосовых помощников и с искусственным интеллектом в 2023 г. чаще всего обрабатывали звонки петербуржцев при обращениях в службу «122» и Городской центр жилищных субсидий, а также консультировали жителей об услугах МФЦ. «Виктория» — голосовой помощник «Службы 122» — стал самым востребованным из ассистентов. За 2023 г. этим помощником было обработано более 7 млн обращений, что в два раза больше, чем за 2022 г. «

Билайн проанализировал эффективность таргетированных звонков для рекламы борке целевых клиентов, а ключевыми факторами решения о покупке являются стоимость и репутация заказчика», — заявила руководитель по развитию продукта «Таргетированные голосовые звонки» билайн бизнес Виктория Еремина. К такому мнению позволяет прийти анализ рекламных кампаний билайн за 2022 год, проведенных для продвижения среднего и малого бизнеса с использованием таргетированных голосовых

Виктория Пискарева - Виктория Пискарева, «Лаборатория Касперского»: Мы видим новые возможности на рынке HR-Tech, поэтому инвестируем в ForPeople купила почти половину доли в ForPeople — компании, которая далека от рынка инфобезопасности. «Лаборатория Касперского» планирует выйти на новые для себя рынки или даже строит собственную экосистему? Виктория Пискарева: Для «Лаборатории Касперского» сделка стала продолжением стратегии по диверсификации бизнеса и инвестициям в перспективные ИТ-направления. Компания также будет использовать р

Konica Minolta автоматизировала документооборот розничной сети «Виктория-Балтия» Konica Minolta внедрила систему электронного документооборота Tessa в розничную сеть «Виктория». Процесс работы с договорами в компании теперь полностью автоматизирован. Продоволь

Заказать продукты из сети супермаркетов «Виктория» теперь можно в «Яндекс.Еде» Пользователи «Яндекс.Еды» теперь могут заказать экспресс-доставку продуктов из супермаркетов «Виктория», входящих в ГК «Дикси». «Яндекс.Еда» начала сотрудничать с ГК «Дикси» в сентябре 2020 г. Тогда сервис стал первым партнером по доставке продуктов из магазинов сети «Дикси». В ассортим

Торговая сеть «Виктория» подключилась к блокчейн-платформе Factorin ство. Теперь ускоренное получение финансирования доступно поставщикам дочерней розничной сети ― ТС «Виктория». Factorin ― одна из крупнейших распределенных блокчейн-платформ для торгового финан

Виктория Лубнина, «Азбука вкуса»: Мы верим в тотальную автоматизацию бухгалтерского и налогового учета «Цифровизация — модное слово» CNews: Виктория, «Азбука вкуса» начала цифровизироваться еще когда и не было толком такого понятия. По каким направлениям шла трансформация все эти годы? Виктория Лубнина: Цифровизация — это ка

«Дикси» подключила магазины сети «Виктория» к платежной системе Alipay ГК «Дикси» завершила подключение магазинов «Виктория» к платежной системе Alipay. Вслед за торговой сетью «Дикси», «Виктория» представит дополнительный сервис, который ориентирован на китайских туристов и экспатов. Технологическим

ИТ-директором Ленинградской области стала женщина Новый председатель — женщина Председателем комитета по связи и информатизации Ленинградской области стала Виктория Кузнецова, до этого занимавшая пост заместителя председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности той же области. Об этом сообщается на официальном сайте адми

IBS модернизировала аналитику на базе SAP BW в компании «Виктория» объявила о завершении комплексной модернизации систем аналитической отчетности в торговой компании «Виктория», входящей в группу «Дикси». В ходе проекта команда Центра аутсорсинга и сопровожден

Российская сеть супермаркетов «Виктория» внедряет технологию кассового самообслуживания Российская розничная сеть «Виктория» решила внедрить технологию кассового самообслуживания, чтобы предложить своим покуп

Полицейские штата Виктория работают из дома из-за необновленной Windows XP В отчете о деятельности полиции штата Виктория (Австралия), опубликованном 3 июня 2014, главный комиссар полиции Кен Лей (Ken Lay) отметил, что возраст используемых информационных технологий и трудности в обеспечении совместимости

Softline внедрила систему управления конфигурацией рабочих станций для «Виктории» очих станций на базе Microsoft System Center Configuration Manager 2007 SP2 R2 для Группы компаний «Виктория». ГК «Виктория» представляет собой федеральную торговую компанию России, упра

"Виктория II". Патч 1.2 Компания "1С-СофтКлаб" опубликовала официальное обновление для глобальной стратегии "Виктория II" (оригинальное название — Victoria II; разработчик и зарубежный издатель — Paradox Interactive; соиздатели в России, странах СНГ и Балтии — "1С-СофтКлаб" и Snowball Studios).Патч 1.

"Виктория II". Демоверсия Компания "1С-СофтКлаб" представляет русскую демоверсию стратегии "Виктория II" (оригинальное название — Victoria II; разработчик и зарубежный издатель — Paradox Interactive; соиздатели в России, странах СНГ и Балтии — "1С-СофтКлаб" и Snowball Studios).Игрокам

"Виктория II" в продаже "1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу игры "Виктория II" (оригинальное название — Victoria II; разработчик и зарубежный издатель — Paradox Interactive; соиздатели в России, странах СНГ и Балтии — "1С-СофтКлаб" и Snowball Studios).В росси

"Виктория II" в печати "1С-СофтКлаб" сообщает об отправке в печать проекта компании Paradox Interactive "Виктория II" (оригинальное название — Victoria II; соиздатели в России, странах СНГ и Балтии — "1С-СофтКлаб" и Snowball Studios).Российское издание, в котором будет представлена как русская, та

«Вест Концепт» автоматизировал МДЦ «Виктория» Компания «Вест Концепт» завершила проект по комплексной автоматизации международного делового центра «Виктория». Обеспечено полноценное ведение учета по российским и международным стандартам на базе Microsoft Dynamics NAV, автоматизированы бизнес-процессы фронт-офиса и точек продаж, создана ИТ-

«Айпинэт» выиграл тендер на поставку VSAT-оборудования для розничной сети «Виктория» Компания «Айпинэт» - оператор спутниковой связи VSAT, системный интегратор решений компании Hughes - выиграла тендер на поставку 40 комплектов спутникового оборудования VSAT для розничной сети «Виктория». Целью тендера стал выбор компании подрядчика по организации резервных каналов передачи данных на базе спутниковой технологии VSAT. По итогам проведенного аукциона победу одержал «Айп

РЦ «Виктория» будет управлять складом с помощью Logistic Vision Suite Компания ant Technologies объявил о начале сотрудничества с городским распределительным центром «Виктория», оптовым продовольственным комплексом (г. Москва). В рамках соглашения специалисты

Все магазины ГК «Виктория» автоматизируют на базе SAP ГК «Виктория», федеральная компания розничной торговли, успешно завершила первый этап внедрения р

"Виктория. Революции": Патч 2.01 Компания 1C выпустила патч версии 2.01 для глобальной стратегии "Виктория. Революции" (оригинальное название Victoria: Revolutions), локализацией которой занималась студия Snowball Interactive. Скачать патч можно c серверов Боевого Народа (1,2 МБ). Список из

"Виктория. Революции" в продаже Компания 1C отправила в продажу глобальную стратегию "Виктория. Революции" (оригинальное название Victoria: Revolutions), локализацией которой занималась студия Snowball Interactive. В продажу игра поступила в рамках серии 1С:SNOWBALL ИГРУШКИ (1 С