X5 Group Виктория Сеть супермаркетов
|23.03.2023
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Билайн проанализировал эффективность таргетированных звонков для рекламы
борке целевых клиентов, а ключевыми факторами решения о покупке являются стоимость и репутация заказчика», — заявила руководитель по развитию продукта «Таргетированные голосовые звонки» билайн бизнес Виктория Еремина. К такому мнению позволяет прийти анализ рекламных кампаний билайн за 2022 год, проведенных для продвижения среднего и малого бизнеса с использованием таргетированных голосовых
|08.12.2022
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Виктория Пискарева -
Виктория Пискарева, «Лаборатория Касперского»: Мы видим новые возможности на рынке HR-Tech, поэтому инвестируем в ForPeople
купила почти половину доли в ForPeople — компании, которая далека от рынка инфобезопасности. «Лаборатория Касперского» планирует выйти на новые для себя рынки или даже строит собственную экосистему? Виктория Пискарева: Для «Лаборатории Касперского» сделка стала продолжением стратегии по диверсификации бизнеса и инвестициям в перспективные ИТ-направления. Компания также будет использовать р
|15.06.2022
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Konica Minolta автоматизировала документооборот розничной сети «Виктория-Балтия»
Konica Minolta внедрила систему электронного документооборота Tessa в розничную сеть «Виктория». Процесс работы с договорами в компании теперь полностью автоматизирован. Продоволь
|21.12.2020
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Заказать продукты из сети супермаркетов «Виктория» теперь можно в «Яндекс.Еде»
Пользователи «Яндекс.Еды» теперь могут заказать экспресс-доставку продуктов из супермаркетов «Виктория», входящих в ГК «Дикси». «Яндекс.Еда» начала сотрудничать с ГК «Дикси» в сентябре 2020 г. Тогда сервис стал первым партнером по доставке продуктов из магазинов сети «Дикси». В ассортим
|02.11.2020
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Торговая сеть «Виктория» подключилась к блокчейн-платформе Factorin
а компаний «Дикси» и блокчейн-платформа для торгового финансирования Factorin и расширяют сотрудничество. Теперь ускоренное получение финансирования доступно поставщикам дочерней розничной сети ― ТС «Виктория». Factorin ― одна из крупнейших распределенных блокчейн-платформ для торгового финансирования в Европе. Решение полностью автоматизирует весь электронный документооборот и ускоряет пол
|21.04.2020
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Виктория Лубнина, «Азбука вкуса»: Мы верим в тотальную автоматизацию бухгалтерского и налогового учета
«Цифровизация — модное слово» CNews: Виктория, «Азбука вкуса» начала цифровизироваться еще когда и не было толком такого понятия. По каким направлениям шла трансформация все эти годы? Виктория Лубнина: Цифровизация — это ка
|18.01.2019
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«Дикси» подключила магазины сети «Виктория» к платежной системе Alipay
ГК «Дикси» завершила подключение магазинов «Виктория» к платежной системе Alipay. Вслед за торговой сетью «Дикси», «Виктория» представит дополнительный сервис, который ориентирован на китайских туристов и экспатов. Технологическим
|09.08.2018
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ИТ-директором Ленинградской области стала женщина
Новый председатель — женщина Председателем комитета по связи и информатизации Ленинградской области стала Виктория Кузнецова, до этого занимавшая пост заместителя председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности той же области. Об этом сообщается на официальном сайте адми
|19.02.2018
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IBS модернизировала аналитику на базе SAP BW в компании «Виктория»
объявила о завершении комплексной модернизации систем аналитической отчетности в торговой компании «Виктория», входящей в группу «Дикси». В ходе проекта команда Центра аутсорсинга и сопровожден
|29.06.2015
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Российская сеть супермаркетов «Виктория» внедряет технологию кассового самообслуживания
Российская розничная сеть «Виктория» решила внедрить технологию кассового самообслуживания, чтобы предложить своим покупателям современный потребительский опыт. Об этом CNews сообщили в корпорации NCR. Оборудование и ПО
|06.06.2014
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Полицейские штата Виктория работают из дома из-за необновленной Windows XP
В отчете о деятельности полиции штата Виктория (Австралия), опубликованном 3 июня 2014, главный комиссар полиции Кен Лей (Ken Lay) отметил, что возраст используемых информационных технологий и трудности в обеспечении совместимости
|31.05.2011
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Softline внедрила систему управления конфигурацией рабочих станций для «Виктории»
очих станций на базе Microsoft System Center Configuration Manager 2007 SP2 R2 для Группы компаний «Виктория». ГК «Виктория» представляет собой федеральную торговую компанию России, упра
|10.11.2010
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"Виктория II". Патч 1.2
Компания "1С-СофтКлаб" опубликовала официальное обновление для глобальной стратегии "Виктория II" (оригинальное название — Victoria II; разработчик и зарубежный издатель — Paradox Interactive; соиздатели в России, странах СНГ и Балтии — "1С-СофтКлаб" и Snowball Studios).Патч 1.
|03.09.2010
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"Виктория II". Демоверсия
Компания "1С-СофтКлаб" представляет русскую демоверсию стратегии "Виктория II" (оригинальное название — Victoria II; разработчик и зарубежный издатель — Paradox Interactive; соиздатели в России, странах СНГ и Балтии — "1С-СофтКлаб" и Snowball Studios).Игрокам
|13.08.2010
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"Виктория II" в продаже
"1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу игры "Виктория II" (оригинальное название — Victoria II; разработчик и зарубежный издатель — Paradox Interactive; соиздатели в России, странах СНГ и Балтии — "1С-СофтКлаб" и Snowball Studios).В росси
|03.08.2010
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"Виктория II" в печати
"1С-СофтКлаб" сообщает об отправке в печать проекта компании Paradox Interactive "Виктория II" (оригинальное название — Victoria II; соиздатели в России, странах СНГ и Балтии — "1С-СофтКлаб" и Snowball Studios).Российское издание, в котором будет представлена как русская, та
|12.05.2009
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«Вест Концепт» автоматизировал МДЦ «Виктория»
Компания «Вест Концепт» завершила проект по комплексной автоматизации международного делового центра «Виктория». Обеспечено полноценное ведение учета по российским и международным стандартам на базе Microsoft Dynamics NAV, автоматизированы бизнес-процессы фронт-офиса и точек продаж, создана ИТ-
|21.10.2008
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«Айпинэт» выиграл тендер на поставку VSAT-оборудования для розничной сети «Виктория»
Компания «Айпинэт» - оператор спутниковой связи VSAT, системный интегратор решений компании Hughes - выиграла тендер на поставку 40 комплектов спутникового оборудования VSAT для розничной сети «Виктория». Целью тендера стал выбор компании подрядчика по организации резервных каналов передачи данных на базе спутниковой технологии VSAT. По итогам проведенного аукциона победу одержал «Айп
|16.05.2008
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РЦ «Виктория» будет управлять складом с помощью Logistic Vision Suite
Компания ant Technologies объявил о начале сотрудничества с городским распределительным центром «Виктория», оптовым продовольственным комплексом (г. Москва). В рамках соглашения специалисты ant Technologies осуществят внедрение WMS-системы Logistic Vision Suite на сухоклиматизированном тер
|27.03.2008
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Все магазины ГК «Виктория» автоматизируют на базе SAP
ГК «Виктория», федеральная компания розничной торговли, успешно завершила первый этап внедрения р
|31.01.2007
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"Виктория. Революции": Патч 2.01
Компания 1C выпустила патч версии 2.01 для глобальной стратегии "Виктория. Революции" (оригинальное название Victoria: Revolutions), локализацией которой занималась студия Snowball Interactive. Скачать патч можно c серверов Боевого Народа (1,2 МБ). Список из
|24.11.2006
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"Виктория. Революции" в продаже
Компания 1C отправила в продажу глобальную стратегию "Виктория. Революции" (оригинальное название Victoria: Revolutions), локализацией которой занималась студия Snowball Interactive. В продажу игра поступила в рамках серии 1С:SNOWBALL ИГРУШКИ (1 С
|20.11.2006
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"Виктория. Революции" в печати
1C отправляет в печать глобальную стратегию "Виктория. Революции" (оригинальное название Victoria: Revolutions), локализацией которой занималась студия Snowball Interactive. В продажу игра поступит 24 ноября в рамках серии 1С:SNOWBALL ИГР
X5 Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Хасис Лев 105 6
|Чеботова Виктория 12 6
|Еремина Виктория 12 5
|Ласкин Иван 10 4
|Казарин Станислав 136 4
|Серова Елена 319 4
|Зеленова Екатерина 6 4
|Давыдов Олег 10 3
|Заржецкий Александр 32 3
|Усенков Дмитрий 6 3
|Манасов Марлен 22 3
|Бутрин Михаил 17 3
|Ямалов Ильдар 11 3
|Коротков Олег 5 3
|Родионов Иван 69 3
|Бурлаков Антон 4 3
|Нарукавников Александр 10 3
|Черноусова Виктория 8 3
|Старков Олег 6 3
|Балуев Евгений 31 3
|Малых Дмитрий 44 3
|Бородин Андрей 37 3
|Разумовская Нина 3 3
|Воробьев Михаил 51 3
|Гаврилов Евгений 23 3
|Маликин Андрей 11 3
|Колпаков Иван 7 3
|Перешеин Владимир 7 3
|Заруба Олег 5 3
|Коробов Александр 16 3
|Беляков Сергей 11 2
|Тихонова Виктория 14 2
|Рейман Леонид 1033 2
|Кузнецов Иван 13 2
|Радионова Виктория 4 2
|Соколова Виктория 5 2
|Маклин Андрей 4 2
|Андреев Владимир 87 2
|Помочилин Игорь 2 2
|Днепровская Екатерина 2 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11044 10
|New Scientist 1447 6
|91Mobiles 1740 4
|AP - Associated Press 1994 4
|Washington Profile 140 3
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1256 2
|CNews RND - R&D.CNews 2274 2
|РБК Daily 91 1
|Times 655 1
|GigaOM 70 1
|The Washington Post 312 1
|Росбалт ИА 60 1
|CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 1
|Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 839 1
|Phys.org 973 1
|Cellular News 234 1
|Gizmodo 122 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1376 1
|AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 636 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 1
|Ведомости 640 1
|Bloomberg 1150 1
|FT - Financial Times 1178 1
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