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X5 Group Виктория Сеть супермаркетов

X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов


23.03.2023 Билайн проанализировал эффективность таргетированных звонков для рекламы

борке целевых клиентов, а ключевыми факторами решения о покупке являются стоимость и репутация заказчика», — заявила руководитель по развитию продукта «Таргетированные голосовые звонки» билайн бизнес Виктория Еремина. К такому мнению позволяет прийти анализ рекламных кампаний билайн за 2022 год, проведенных для продвижения среднего и малого бизнеса с использованием таргетированных голосовых
08.12.2022 Виктория Пискарева -

Виктория Пискарева, «Лаборатория Касперского»: Мы видим новые возможности на рынке HR-Tech, поэтому инвестируем в ForPeople

купила почти половину доли в ForPeople — компании, которая далека от рынка инфобезопасности. «Лаборатория Касперского» планирует выйти на новые для себя рынки или даже строит собственную экосистему? Виктория Пискарева: Для «Лаборатории Касперского» сделка стала продолжением стратегии по диверсификации бизнеса и инвестициям в перспективные ИТ-направления. Компания также будет использовать р
15.06.2022 Konica Minolta автоматизировала документооборот розничной сети «Виктория-Балтия»

Konica Minolta внедрила систему электронного документооборота Tessa в розничную сеть «Виктория». Процесс работы с договорами в компании теперь полностью автоматизирован. Продоволь
21.12.2020 Заказать продукты из сети супермаркетов «Виктория» теперь можно в «Яндекс.Еде»

Пользователи «Яндекс.Еды» теперь могут заказать экспресс-доставку продуктов из супермаркетов «Виктория», входящих в ГК «Дикси». «Яндекс.Еда» начала сотрудничать с ГК «Дикси» в сентябре 2020 г. Тогда сервис стал первым партнером по доставке продуктов из магазинов сети «Дикси». В ассортим
02.11.2020 Торговая сеть «Виктория» подключилась к блокчейн-платформе Factorin

а компаний «Дикси» и блокчейн-платформа для торгового финансирования Factorin и расширяют сотрудничество. Теперь ускоренное получение финансирования доступно поставщикам дочерней розничной сети ― ТС «Виктория». Factorin ― одна из крупнейших распределенных блокчейн-платформ для торгового финансирования в Европе. Решение полностью автоматизирует весь электронный документооборот и ускоряет пол
21.04.2020 Виктория Лубнина, «Азбука вкуса»: Мы верим в тотальную автоматизацию бухгалтерского и налогового учета

«Цифровизация — модное слово» CNews: Виктория, «Азбука вкуса» начала цифровизироваться еще когда и не было толком такого понятия. По каким направлениям шла трансформация все эти годы? Виктория Лубнина: Цифровизация — это ка
18.01.2019 «Дикси» подключила магазины сети «Виктория» к платежной системе Alipay

ГК «Дикси» завершила подключение магазинов «Виктория» к платежной системе Alipay. Вслед за торговой сетью «Дикси», «Виктория» представит дополнительный сервис, который ориентирован на китайских туристов и экспатов. Технологическим
09.08.2018 ИТ-директором Ленинградской области стала женщина

Новый председатель — женщина Председателем комитета по связи и информатизации Ленинградской области стала Виктория Кузнецова, до этого занимавшая пост заместителя председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности той же области. Об этом сообщается на официальном сайте адми
19.02.2018 IBS модернизировала аналитику на базе SAP BW в компании «Виктория»

объявила о завершении комплексной модернизации систем аналитической отчетности в торговой компании «Виктория», входящей в группу «Дикси». В ходе проекта команда Центра аутсорсинга и сопровожден
29.06.2015 Российская сеть супермаркетов «Виктория» внедряет технологию кассового самообслуживания

Российская розничная сеть «Виктория» решила внедрить технологию кассового самообслуживания, чтобы предложить своим покупателям современный потребительский опыт. Об этом CNews сообщили в корпорации NCR. Оборудование и ПО

06.06.2014 Полицейские штата Виктория работают из дома из-за необновленной Windows XP

В отчете о деятельности полиции штата Виктория (Австралия), опубликованном 3 июня 2014, главный комиссар полиции Кен Лей (Ken Lay) отметил, что возраст используемых информационных технологий и трудности в обеспечении совместимости

31.05.2011 Softline внедрила систему управления конфигурацией рабочих станций для «Виктории»

очих станций на базе Microsoft System Center Configuration Manager 2007 SP2 R2 для Группы компаний «Виктория». ГК «Виктория» представляет собой федеральную торговую компанию России, упра
10.11.2010 "Виктория II". Патч 1.2

Компания "1С-СофтКлаб" опубликовала официальное обновление для глобальной стратегии "Виктория II" (оригинальное название — Victoria II; разработчик и зарубежный издатель — Paradox Interactive; соиздатели в России, странах СНГ и Балтии — "1С-СофтКлаб" и Snowball Studios).Патч 1.
03.09.2010 "Виктория II". Демоверсия

Компания "1С-СофтКлаб" представляет русскую демоверсию стратегии "Виктория II" (оригинальное название — Victoria II; разработчик и зарубежный издатель — Paradox Interactive; соиздатели в России, странах СНГ и Балтии — "1С-СофтКлаб" и Snowball Studios).Игрокам
13.08.2010 "Виктория II" в продаже

"1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу игры "Виктория II" (оригинальное название — Victoria II; разработчик и зарубежный издатель — Paradox Interactive; соиздатели в России, странах СНГ и Балтии — "1С-СофтКлаб" и Snowball Studios).В росси
03.08.2010 "Виктория II" в печати

"1С-СофтКлаб" сообщает об отправке в печать проекта компании Paradox Interactive "Виктория II" (оригинальное название — Victoria II; соиздатели в России, странах СНГ и Балтии — "1С-СофтКлаб" и Snowball Studios).Российское издание, в котором будет представлена как русская, та
12.05.2009 «Вест Концепт» автоматизировал МДЦ «Виктория»

Компания «Вест Концепт» завершила проект по комплексной автоматизации международного делового центра «Виктория». Обеспечено полноценное ведение учета по российским и международным стандартам на базе Microsoft Dynamics NAV, автоматизированы бизнес-процессы фронт-офиса и точек продаж, создана ИТ-
21.10.2008 «Айпинэт» выиграл тендер на поставку VSAT-оборудования для розничной сети «Виктория»

Компания «Айпинэт» - оператор спутниковой связи VSAT, системный интегратор решений компании Hughes - выиграла тендер на поставку 40 комплектов спутникового оборудования VSAT для розничной сети «Виктория». Целью тендера стал выбор компании подрядчика по организации резервных каналов передачи данных на базе спутниковой технологии VSAT. По итогам проведенного аукциона победу одержал «Айп
16.05.2008 РЦ «Виктория» будет управлять складом с помощью Logistic Vision Suite

Компания ant Technologies объявил о начале сотрудничества с городским распределительным центром «Виктория», оптовым продовольственным комплексом (г. Москва). В рамках соглашения специалисты ant Technologies осуществят внедрение WMS-системы Logistic Vision Suite на сухоклиматизированном тер
27.03.2008 Все магазины ГК «Виктория» автоматизируют на базе SAP

ГК «Виктория», федеральная компания розничной торговли, успешно завершила первый этап внедрения р
31.01.2007 "Виктория. Революции": Патч 2.01

Компания 1C выпустила патч версии 2.01 для глобальной стратегии "Виктория. Революции" (оригинальное название Victoria: Revolutions), локализацией которой занималась студия Snowball Interactive. Скачать патч можно c серверов Боевого Народа (1,2 МБ). Список из
24.11.2006 "Виктория. Революции" в продаже

Компания 1C отправила в продажу глобальную стратегию "Виктория. Революции" (оригинальное название Victoria: Revolutions), локализацией которой занималась студия Snowball Interactive. В продажу игра поступила в рамках серии 1С:SNOWBALL ИГРУШКИ (1 С
20.11.2006 "Виктория. Революции" в печати

1C отправляет в печать глобальную стратегию "Виктория. Революции" (оригинальное название Victoria: Revolutions), локализацией которой занималась студия Snowball Interactive. В продажу игра поступит 24 ноября в рамках серии 1С:SNOWBALL ИГР

Публикаций - 181, упоминаний - 199

X5 Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4994 18
7288 18
IBM - International Business Machines Corp 9271 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9945 7
EnviroMission 8 6
Microsoft Corporation 23796 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8197 6
1С-СофтКлаб - SoftClub 1136 5
Haulmont - Хоулмонт 89 5
Snowball Studios 101 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10342 5
Paradox Interactive 134 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1903 4
Directum - Директум 959 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5624 4
1С-Рарус 822 4
Apple Inc 11416 4
Telstra Corporation Limited 193 4
Samsung Electronics 9847 4
Крок - Croc 1732 4
Сервис Плюс 182 3
Spirit DSP - Спирит Корп 457 3
Акелла 847 3
EY - Ernst & Young Global 366 3
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6445 3
Factorin - Факторин 7 3
Lenovo Motorola 3506 3
Docsvision - ДоксВижн 980 3
АФК Система ПАО 1750 3
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 232 3
Ростелеком - Связьинвест 1704 3
Oracle Corporation 6405 3
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 55 3
SAP CIS - САП СНГ 839 3
Siemens AG - Siemens Group 2557 3
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 25 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4325 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 978 3
Softline - Софтлайн 2206 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1154 2
Дикси - Сеть магазинов 134 20
X5 Group 864 13
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6726 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1914 9
Лента - Сеть розничной торговли 1788 9
Евросеть 1402 8
Auchan Holding - Ашан Ритейл 248 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6137 7
Ригла - аптечная сеть 51 6
Седьмой Континент 62 6
Связной ГК 1351 6
ССК - Сибирская Сервисная Компания 21 6
IKEA - ИКЕА 148 5
РусГидро ПАО - ГидроОГК 256 5
ПСБ - Промсвязьбанк 751 5
Окей - О'Кей - Гипермаркет 199 5
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 156 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 700 5
Альфа-Банк 1628 4
X5 Group - Перекрёсток 465 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6339 4
Тракторные заводы Концерн 51 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2507 3
РЖД - Российские железные дороги 1680 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 454 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 981 3
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 287 3
Бристоль - сеть магазинов 23 3
Техносила - СервисТрейд 241 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 164 3
ГПБ - Газпромбанк 969 3
Газпром нефть 525 2
Дикси Мегамарт 6 2
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 72 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 2
Qiwi 949 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 428 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 200 2
Почта России ПАО 2053 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 344 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18533 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4697 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5381 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9665 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2563 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2059 3
Правительство Республики Башкортостан - Администрации Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 86 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 278 3
Федеральное казначейство России 1609 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1123 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1563 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3402 3
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 95 2
Судебная власть - Judicial power 2147 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 109 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 64 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 556 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2478 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 569 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3087 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 306 2
Президент Российской Федерации 3848 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3912 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3112 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 734 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 317 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции 175 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 70 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - органы государственной власти 82 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 41 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Управление информационных технологий ФАУ 2 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области 51 1
Совета министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 27 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 11 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1765 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 438 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1357 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 125 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 547 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 177 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6159 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 257 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 83 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 221 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 10 1
OWASP - Open Web Application Security Project 74 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
Дом с маяком - Благотворительный фонд 7 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 43 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 177 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55683 46
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26932 36
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41195 30
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13417 20
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13745 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18135 18
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22769 16
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13790 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25908 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26626 16
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11293 16
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8337 15
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8730 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17774 13
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей 3890 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22662 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22000 12
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10531 11
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11867 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5396 11
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11266 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21113 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8862 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17864 10
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3905 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9537 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18423 9
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4392 8
Оцифровка - Digitization 3978 8
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3038 8
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3419 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15303 7
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 3722 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8619 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 5936 7
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 2598 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10304 7
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4556 7
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9193 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9522 7
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 164 8
Microsoft Windows 2000 12856 7
EnviroMission - Solar Tower Buronga 8 6
Microsoft Windows 14727 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2023 4
Linux OS 8595 4
Age of Kings 3460 4
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter - NASA HiRISE - NASA High Resolution Imaging Science Experiment - NASA MARCI - Mars Color Imager - Mars Climate Orbiter Color 109 4
Alibaba Group - AliPay 71 3
Apple iPhone - серия смартфонов 6737 3
Google Android 12936 3
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 83 3
Haulmont - Тезис СЭД 61 3
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 138 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 912 3
Microsoft Windows XP 2375 3
Oracle Java - язык программирования 2816 3
Apple iOS 7049 3
Paradox Entertainment - Victoria: An Empire Under the Sun - Компьютерная игра (глобальная стратегия) 4 3
Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 46 3
Microsoft Dynamics 1176 3
SAP SuccessFactors - SAP SF 138 3
Kaspersky - ForPeople - OrgManager GP HR-платформа 13 3
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 553 2
Apple iPad 3770 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2978 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4314 2
Microsoft Office 3519 2
SAP BW - SAP Business Warehouse 127 2
VK HR Tek 14 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 234 2
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 107 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 201 2
Инталев Корпоративный менеджмент 46 2
Factorin - блокчейн-платформа для торгового финансирования 7 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 540 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 818 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 627 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 974 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 256 2
Хасис Лев 105 6
Чеботова Виктория 12 6
Еремина Виктория 12 5
Ласкин Иван 10 4
Казарин Станислав 136 4
Серова Елена 319 4
Зеленова Екатерина 6 4
Давыдов Олег 10 3
Заржецкий Александр 32 3
Усенков Дмитрий 6 3
Манасов Марлен 22 3
Бутрин Михаил 17 3
Ямалов Ильдар 11 3
Коротков Олег 5 3
Родионов Иван 69 3
Бурлаков Антон 4 3
Нарукавников Александр 10 3
Черноусова Виктория 8 3
Старков Олег 6 3
Балуев Евгений 31 3
Малых Дмитрий 44 3
Бородин Андрей 37 3
Разумовская Нина 3 3
Воробьев Михаил 51 3
Гаврилов Евгений 23 3
Маликин Андрей 11 3
Колпаков Иван 7 3
Перешеин Владимир 7 3
Заруба Олег 5 3
Коробов Александр 16 3
Беляков Сергей 11 2
Тихонова Виктория 14 2
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Кузнецов Иван 13 2
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Андреев Владимир 87 2
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Россия - РФ - Российская федерация 127190 94
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40349 39
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50755 31
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3450 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13433 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15655 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6565 12
Европа 21537 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15510 11
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1282 10
Солнечная система - Solar system 2465 9
Германия - Федеративная Республика 12206 7
Земля - планета Солнечной системы 10001 7
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 372 6
Солнце - звезда Солнечной системы 4957 6
Украина 7394 6
Испания - Королевство 3627 6
Канада 4746 6
Россия - Сибирь 2178 6
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Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1338 5
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Россия - СЗФО - Калининградская область 1057 5
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Азия - Азиатский регион 5180 4
Европа Восточная 3015 4
Россия - УФО - Тюменская область 990 3
США - Флорида 747 3
Италия - Итальянская Республика 4250 3
Россия - ПФО - Самарская область 1157 3
США - Нью-Йорк 3105 3
Беларусь - Белоруссия 4586 3
США - Калифорния 4688 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1179 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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