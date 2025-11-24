Разделы

Правительство Москвы КОС Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы

Правительство Москвы - КОС - Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы

Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы взаимодействует с общественными и иными негосударственными некоммерческими организациями, в том числе ветеранскими и добровольческими. Он разрабатывает и реализует меры их поддержки, участвует в развитии социального партнёрства.

СОБЫТИЯ


24.11.2025 МТС расскажет москвичам о главных событиях столицы 5
16.10.2024 ДИТ Москвы: за четыре года горожане направили нуждающимся 157 млн руб. с помощью благотворительного сервиса на mos.ru 1
29.02.2024 Москвичи направили на благотворительность более 100 млн руб. с помощью сервиса на mos.ru 1
01.12.2023 В благотворительном сервисе mos.ru появилось четыре новых повода для создания сбора 1
25.09.2023 В конце октября в Московской области пройдет I Всероссийская Школа Интернет-БЕЗопасности молодежи 2
09.08.2023 Еще четыре фонда присоединились к благотворительному сервису на mos.ru 2
03.07.2023 Москвичи пожертвовали более 70 млн руб. с помощью благотворительного сервиса на mos.ru 1
13.02.2023 Москвичи перечислили на благотворительность более 50 млн руб. через mos.ru 1
23.05.2022 В Москве запустили новые цифровые сервисы для волонтеров 1
06.05.2022 Москва приглашает разработчиков со всей России на хакатон 2
03.11.2021 В России создан бесплатный сервис для помощи в организации доступной среды на любых объектах 1
19.10.2021 Число партнеров столичного благотворительного сервиса за год выросло почти в 10 раз 1
22.06.2021 В благотворительном сервисе mos.ru появился раздел фондов 2
04.06.2021 Столичный благотворительный сервис теперь доступен в приложении «Моя Москва» 1
28.04.2021 ДИТ Москвы: по просьбе фондов в московском благотворительном сервисе появилась новая функция 1

Публикаций - 15, упоминаний - 23

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4496 2
Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации АНО - Центр глобальной ИТ-кооперации АНО - CGITC - Center for Global IT-cooperation 5 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих - Сенсор-Тех Лаборатория АНО 28 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 107 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5256 1
InfoWatch - Инфовотч 1085 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 97 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 209 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 118 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 1
Кораблик - Благотворительный фонд 1 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 266 1
Благотворительный Фонд Константина Хабенского 13 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1990 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2704 3
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 122 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 669 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3518 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2809 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1026 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 279 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 424 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
АЮР - Ассоциация юристов России 49 1
Дом с маяком - Благотворительный фонд 9 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 21 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56917 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12202 6
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 372 6
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5326 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11271 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5507 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72687 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22919 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12993 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14791 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1558 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1085 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31491 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17785 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8360 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2400 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13298 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 754 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3060 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 571 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1089 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3098 1
Оповещение и уведомление - Notification 5343 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3092 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5970 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12233 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 795 10
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 82 5
Google Android 14634 2
Apple iOS 8219 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 297 2
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 791 1
Apple Pay 502 1
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 106 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 918 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 52 1
Сергунина Наталья 371 7
Фролов Борис 30 4
Драгунова Екатерина 3 2
Белякова Елизавета 5 1
Гайнуллин Ришат 1 1
Кулешов Денис 16 1
Буров Сергей 2 1
Фурсин Алексей 158 1
Гуляев Дмитрий 7 1
Овчинский Владислав 229 1
Курбановна Гулина 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45564 14
Россия - РФ - Российская федерация 156092 4
Зоология - наука о животных 2785 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9616 8
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 493 8
НКО - Некоммерческая организация 585 6
Здравоохранение - Реабилитация 417 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54800 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10692 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31699 3
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 686 3
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1394 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4231 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4744 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51090 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8326 2
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 259 1
Омбудсмен 17 1
Молодежный цифровой омбудсмен 6 1
Парашют - Прыжки с парашютом 118 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25863 1
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 282 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6063 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1158 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15024 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3758 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3728 1
Open Space - офис открытого типа - опенспейс 59 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 740 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2581 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4316 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8893 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6228 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10495 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1964 1
Пищевая промышленность - Консервы - Conservo - консервированные пищевые продукты, подвергнутые консервированию с целью длительного хранения 25 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 247 1
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 30 1
BIG Innovation Awards 5 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 363 1
День молодёжи - 27 июня 989 1
