Число партнеров столичного благотворительного сервиса за год выросло почти в 10 раз

В середине октября 2020 г. на портале mos.ru появился благотворительный сервис, с помощью которого можно помогать фондам. Перечислить деньги можно в несколько кликов, минимальная сумма — 50 руб. Сегодня к проекту присоединяются новые организации-партнеры и пользователи. Итоги работы сервиса за год подвели заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина и представители благотворительного сообщества города.

«Партнерами благотворительного сервиса стали уже 55 организаций. Когда мы только запускали эту цифровую площадку, москвичи могли помочь подопечным шести фондов. За год их число выросло почти в 10 раз. Количество отправленных им пожертвований сейчас превышает 30 тыс. Мы видим, что такой формат удобен и востребован. Отмечу и просветительскую функцию сервиса: у фондов есть возможность рассказать о своих программах широкой аудитории, а у людей — ближе познакомиться с теми, кто помогает другим», — отметила Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

На странице проекта собраны карточки всех участников. Здесь можно найти такие фонды, как «Дом с маяком», «Без барьеров», «Жизнь как чудо», организацию «Справедливая помощь Доктора Лизы». У каждой — своя страничка с описанием, целями, программами и информацией, на что потратили пожертвования. Раз в квартал на сайте «Душевная Москва» появляется полный отчет фондов.

Чтобы стать партнером, фонд должен вести социально значимую деятельность в столице больше года и состоять в реестре благотворительных организаций Москвы. Процедура подключения к сервису максимально открыта. Есть даже обучающий курс, помогающий стать участником за шесть шагов.

Каждый человек, сделавший пожертвование, регулярно получает письма, в которых рассказывают о результатах работы сервиса. Из них можно узнать об общей сумме переводов, а также истории тех, кто получил поддержку. Например, фонд «Кораблик» помог шести своим подопечным. Одна из них — четырехлетняя Виктория, страдающая эпилепсией. Девочке оплатили генетическое исследование, которое поможет установить причину приступов и подобрать эффективное лечение.

Пользователи сервиса поддерживают и фонды помощи животным. На часть полученных средств фонд «Собаки, которые любят» организовал для 10-летней собаки по кличке Дана обследования у терапевта и онколога. Ей был поставлен правильный диагноз и сделана успешная операция. Сейчас она идет на поправку.

В России хотят цифровизировать социальную помощь. Что уже сделано государством? Интеграция

Столичный благотворительный сервис — первый в мире подобный цифровой проект, созданный государством. Его эффективность высоко оценили российские и зарубежные эксперты, за год работы он получил уже несколько значимых наград. Так, например, в январе 2021 г. благотворительный сервис стал лауреатом международной премии Big Innovation Awards. Ежегодно ее вручают организациям и людям, реализующим инновационные решения, которые оказывают большое влияние на общество.

С инициативой создать сервис выступили социально ориентированные некоммерческие организации. Они предложили запустить проект, который позволил бы людям участвовать в благотворительных программах. Город поддержал идею — разработкой новой цифровой площадки занялись столичный Департамент информационных технологий и Комитет общественных связей и молодежной политики при поддержке Общественной палаты Москвы.

Главное преимущество сервиса в том, что он дает возможность людям легко и просто помогать нуждающимся. При этом благотворители могут быть уверены в том, что перечисленная сумма дойдет до адресата. А фонды получают возможность рассказать о своей работе и найти средства на реализацию значимых программ.

За год сервис объединил более 13,9 тыс. уникальных пользователей. Средняя сумма одного перевода — около 300 руб. Стать благотворителем может любой человек, который пользуется городскими услугами и сервисами. Есть несколько способов. Первый — открыть раздел фондов, выбрать один из них, указать сумму и нажать на кнопку «Помочь». Можно кликнуть на одну из самых популярных сумм (50, 100 или 500 руб.), а можно ввести свой вариант (кнопка «Другая сумма»). Сделать перевод можно и в разделе «Мои платежи», где многие москвичи оплачивают коммунальные услуги. Внизу списка счетов есть строка с наименованием платежа «Благотворительность». Также сервис доступен в разделе спецпроектов на mos.ru. Для каждого фонда создана отдельная страница.