Москвичи направили на благотворительность более 100 млн руб. с помощью сервиса на mos.ru

Больше 100 млн руб. пожертвовали москвичи с помощью благотворительного сервиса на городском портале mos.ru. С момента запуска в 2020 г. им воспользовались уже свыше 85 тыс. человек, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Средства идут на поддержку подопечных столичных некоммерческих организаций (НКО).

«За три года востребованность сервиса у горожан выросла в четыре раза. Если в 2021 г. пользователи совершали около 3,6 тыс. пожертвований в месяц, то в 2023 г. — 14 тыс. Сегодня в проекте участвует 88 проверенных НКО. Они регулярно публикуют отчеты о проделанной работе», — сказала Наталья Сергунина.

В среднем москвичи в 2023 г. направляли на благотворительность больше 1 млн руб. каждую неделю. Средства шли на помощь многодетным семьям, пожилым, людям с особенностями здоровья, а также бездомным животным и другим подопечным представленных организаций.

Поддержка москвичей помогла пятилетнему Кириллу восстановиться после сложной операции на челюсти. Благодаря комплексной реабилитации ребенок начал лучше говорить и окреп физически.

Один из фондов-участников за счет пожертвований купил и доставил 750 продуктовых наборов для одиноких пенсионеров. Среди них 75-летняя Антонина Павловна, которой стало тяжело ходить самостоятельно после инсульта.

Другая организация регулярно помогает жителям столицы, согласившимся взять из приютов собак старше семи лет, минимизировать расходы на содержание животных. Например, совсем недавно владельцами возрастных питомцев стали пять пенсионерок. На собранные деньги закупается сухой корм и консервы для их любимцев — Белки, Кнопы, Оберона, Батоши и Джессики.

На странице сервиса НКО распределены по темам в зависимости от сферы деятельности. Пользователь может выбрать наиболее близкую ему категорию и узнать интересующую информацию о каждой организации.

Направить средства можно одной, нескольким или сразу всем НКО из выбранного раздела. В последнем случае деньги будут распределены поровну.

Регулярная поддержка позволяет благотворительным организациям помогать большему числу подопечных и запускать долгосрочные программы. В сервисе предусмотрена опция автоматического платежа. Подключить его можно после первого перечисления. Для этого нужно выбрать программу, периодичность, дату списания и сумму. В 2023 г. популярность такого формата выросла на 150%.

Еще один вариант — создание собственного благотворительного сбора в пользу одного из представленных направлений. Пользователь сам определяет продолжительность акции и привлекает к ней других людей — делится ссылкой с друзьями или публикует ее в соцсетях. Собранные средства напрямую передаются благотворительным организациям из выбранной категории.

Благотворительный сервис разработан столичным Департаментом информационных технологий совместно с городским Комитетом общественных связей и молодежной политики и Общественной палатой Москвы.