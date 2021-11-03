В России создан бесплатный сервис для помощи в организации доступной среды на любых объектах

Пользователи смогут получить всю необходимую информацию по созданию удобного пространства для людей с инвалидностью в помещении, здании или на прилегающей территории, а также пользоваться бесплатными консультациями от экспертов, задавать любые вопросы через экспресс-чат, загружать фотографии, видео и аудиосообщения. Проект реализуется при поддержке Грантов мэра Москвы для социально ориентированных НКО Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Сервис «Азбука доступности онлайн» создали в российской некоммерческой лаборатории «Сенсор-тех», которая занимается разработкой «умных» устройств и программ для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно установить мобильное приложение «Азбука доступности онлайн» (доступно на iOS и Android).

«Проект направлен, в первую очередь, на повышение качества жизни людей с инвалидностью. Очень часто они вынуждены отказываться от посещения того или иного места просто потому, что им физически сложно туда попасть. Я уверен, что, если мы будем информировать людей о том, как сделать пространство удобным для всех, таких пространств станет больше», - сказал Денис Кулешов, директор лаборатории «Сенсор-тех».

Сервис синхронизирован со специальным веб-порталом «Азбука доступности онлайн», где постоянно проходят бесплатные лекции и вебинары о том, как создавать удобные помещения и территории для людей с инвалидностью. Объекты рассматриваются самые разные – от кухни до торгового центра, парковки и входа на участок. Обустройство всех объектов подробно показано с помощью VR-сцен и видеоуроков.

«Большинство россиян уверены, что проблемам людей с инвалидностью уделяется недостаточно внимания. На днях эту информацию опубликовал ВЦИОМ. Я считаю, что наш проект как раз создан для того, чтобы о проблемах таких людей задумывались чаще. О них должны думать конструкторы, инженеры, архитекторы, строители, дизайнеры и все, кто занимаются проектированием и строительством. В нашем приложении созданы все условия для того, чтобы человек мог быстро и бесплатно получить ответ на любой вопрос и сделать свой объект доступным для всех», - сказал Сергей Буров, руководитель проекта «Азбука доступности онлайн».

Мобильное приложение «Азбука доступности онлайн» позволяет дистанционно получать информацию, конкретные советы и консультации о том, как правильно обеспечить доступность в той или иной ситуации, каковы основные требования норм и правил, на что нужно обратить внимание при проектировании, строительстве, ремонте, переоборудовании зданий, помещений и сооружений. Сухие требования норм и правил проиллюстрированы живыми примерами положительных практик Москвы и других городов России и мира.