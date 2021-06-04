Столичный благотворительный сервис теперь доступен в приложении «Моя Москва»

Городской благотворительный сервис появился в мобильном приложении «Моя Москва». С октября 2020 г. он работает на столичном портале mos.ru. Здесь москвичи могут сделать адресное пожертвование на социально ориентированные программы 42 некоммерческих организаций, которые поддерживают тяжелобольных детей и взрослых, людей с особенностями здоровья, малоимущих и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также бездомных животных.

«Более чем за полгода работы на портале mos.ru сервис доказал свою востребованность и полезность. Москвичи сделали с его помощью уже 17 тыс. переводов на благотворительность. Теперь для удобства пользователей мы интегрировали эту функцию и в городское мобильное приложение», — сказала заммэра Наталья Сергунина.

Благотворительный сервис доступен в версиях приложения «Моя Москва» для операционных систем iOS и Android. Он находится в разделе «Мои платежи». Там есть блок «Благотворительность с mos.ru» с кнопкой «Помочь». Все программы фондов делятся на категории. Узнать подробнее о каждой программе можно, нажав на ее карточку.

Чтобы отправить пожертвование, нужно выбрать программу и указать сумму перевода. Сделать взнос можно с помощью Apple Pay или банковской карты. После проведения платежа на указанную при регистрации почту придет квитанция.

Благотворительный сервис на mos.ru создан столичным Департаментом информационных технологий совместно с Комитетом общественных связей и молодежной политики Москвы. Он знакомит горожан с благотворительными программами и позволяет направлять адресные пожертвования проверенным фондам в любое удобное время. При желании можно настроить автоплатеж.

Фонды, участвующие в проекте, публикуют ежеквартальные отчеты о расходовании полученных средств на сайте «Душевная Москва». Их количество постоянно растет.

Московский общегородской благотворительный сервис — один из первых проектов такого рода, реализованных государственными органами. Разработку уже отметили эксперты, в том числе зарубежные: в январе 2021 г. сервис стал лауреатом престижной премии Big Innovation Awards, а в мае 2021 г. получил международную премию German Innovation Award.