Белякова Елизавета
Белякова Елизавета и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 1
|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
|НМГ - Национальная Медиа Группа 110 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144197 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 2
|Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
|МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 19 1
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