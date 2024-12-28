Альянс по защите детей в цифровой среде подвел итоги 2024 года

Альянс по защите детей в цифровой среде завершает 2024 г. достижениями, направленными на создание безопасной и комфортной цифровой среды для детей и подростков. Этот год стал временем интенсивного развития просветительских, образовательных и исследовательских инициатив, а также укрепления международного сотрудничества. Об этом CNews сообщили представители Альянса по защите детей в цифровой среде.

Одной из ключевых задач 2024 г. стало развитие образовательных проектов, включая большую просветительскую работу совместно с АНО «Национальные приоритеты» и выпуск учебно-методического пособия «Риски в цифровой среде: диагностика, профилактика, коррекция». Этот инструмент может стать важным подспорьем для учителей, родителей и психологов, предоставив современные рекомендации по выявлению и предотвращению цифровых угроз, адаптированные под возрастные особенности детей.

Альянс организовал и провел более 10 мероприятий, направленных на повышение цифровой грамотности, среди которых: День детской цифровой безопасности на выставке-форуме «Россия», Премия Альянса «За безопасное цифровое детство», образовательный марафон «Безопасная цифра» в г.Перми, Семейный фестиваль «Безопасная цифра», приуроченный к 3-летию Альянса, на форуме «Территория будущего. Москва 2030» и др.

В сентябре 2024 г. Альянс разработал и представил Концепцию по созданию Альянса БРИКС по защите детей в цифровой среде на встрече рабочей группы БРИКС по сотрудничеству в сфере ИКТ. Инициатива Альянса о запуске платформы для обмена знаниями и передовым опытом зафиксирована в итоговой декларации министров ИКТ стран БРИКС.

Большое внимание уделялось противодействию деструктивному контенту. В рамках проекта «База хэшей», запущенного основателями Альянса, включая «Яндекс», VK и Rutube, удалось удалить более 500 тыс. единиц опасных материалов. Эти усилия направлены на защиту детей от наиболее серьезных угроз, таких как детская эксплуатация, суицид и наркотики.

В 2024 г. Альянс также сосредоточился на предотвращении вербовки детей через цифровые платформы. Совместно с ИРИ была проведена масштабная информационная кампания, направленная на информирование родителей и детей о методах распознавания угроз и своевременного реагирования.

Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова: «2024 г. стал для нас временем больших вызовов и значительных успехов. Мы подтвердили свою компетенцию в вопросе создания безопасной цифровой среды для детей, расширили партнерскую сеть и заложили основу для новых образовательных программ. В 2025 г. мы продолжим развивать инициативы, нацеленные на защиту детей и формирование культуры ответственного использования цифровых технологий».