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В России появится индекс безопасности детства в цифровой среде

Альянс по защите детей в цифровой среде, одним из основателей которого выступает «Ростелеком», разработает «Индекс безопасности детства в цифровой среде» — аналитический инструмент для мониторинга угроз и оценки эффективности мер по защите несовершеннолетних в интернете. Индекс позволит государственным, общественным и коммерческим организациям объединить усилия и скоординировать подход к созданию безопасной и комфортной онлайн-среды для детей и подростков. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Индекс, разрабатываемый совместно с аналитической компанией MINDSMITH, будет учитывать данные об актуальных угрозах, уровень цифровой грамотности, степень удовлетворенности технологическими решениями по обеспечению онлайн-безопасности и другие параметры. На данный момент завершен первый этап исследования: обзор и систематизация информации о структурах, занимающихся вопросами безопасности детей в интернете: от государственных органов до некоммерческих организаций. Исследователи проанализировали более 200 российских организаций и 500 инициатив, связанных с защитой детей в Сети. На основе этих данных была составлена «карта стейкхолдеров», в которой выделено 13 типов заинтересованных сторон, объединенных в четыре кластера: государственный, коммерческий, академический и образовательный, а также общественные инициативы и СМИ.

Сегодня каждый кластер выполняет специфические функции в области цифровой безопасности детей, однако работа стейкхолдеров зачастую фрагментирована и не приводит к комплексным решениям. Создание индекса — важный шаг к слаженной и комплексной защите детей в цифровом пространстве.

Руслан Юсуфов, основатель и управляющий партнер компании MINDSMITH, эксперт в области технологических трендов и информационной безопасности: «Исследование показало большое количество активностей в этой сфере, но ни один из существующих подходов сам по себе не способен обеспечить комплексную работу по защите детей в цифровой среде. Необходимо объединять экспертизу разных организаций и систематизировать разрозненные усилия. Мы надеемся, что индекс станет важным кирпичиком в построении безопасного цифрового детства и поможет профессиональному сообществу работать эффективнее».

Согласно данным социологического исследования Альянса по защите детей в цифровой среде за 2023 г., 96% подростков в России сталкивались с цифровыми угрозами, причем около 30% родителей и детей испытывали недостаток информации о том, как реагировать на цифровые угрозы. Исследователи отмечают, что отсутствие в школах и вузах обязательного курса по цифровой безопасности, лишает подростков системных знаний и делает их особенно уязвимыми в Сети.

Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде: «Комплексный характер проблемы требует развития партнерства и сетей сотрудничества. Важно не только оперативно реагировать на угрозы, но и системно их предотвращать, создавая эффективные механизмы защиты».

Как автоматизировать процессы информационной безопасности — от мониторинга до реагирования
безопасность

Ранее «Ростелеком» и MINDSMITH провели масштабное исследование «Технологии защиты детей в интернете», где проанализировали риски, с которыми сталкиваются в Сети несовершеннолетние, и представили методы их защиты. Вместе с Индексом безопасности детства в цифровой среде.

Кира Кирюхина, вице-президент «Ростелекома»: «Технологии меняют природу рисков, с которыми сталкиваются дети в цифровом пространстве. Современные киберугрозы становятся все более сложными, и родителям, педагогам и специалистам необходимо постоянно совершенствовать знания для эффективной защиты. Новый индекс безопасности детства в цифровой среде позволит объединить усилия всех заинтересованных сторон, чтобы создать по-настоящему эффективную систему противодействия быстро меняющимся киберрискам».

Альянс по защите детей в цифровой среде планирует привлекать ведущие ИТ-компании, государственные институты и образовательные учреждения к созданию устойчивой системы мониторинга и координации в области детской безопасности в интернете.

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