В конце октября в Московской области пройдет I Всероссийская Школа Интернет-БЕЗопасности молодежи

I Всероссийская Школа Интернет-БЕЗопасности молодежи пройдет с 20 по 23 октября 2022 года на базе Загородного комплекса «Малюшина дача» и объединит 100 талантливых обучающихся образовательных организаций высшего образования России, заинтересованных в создании и развитии безопасного и комфортного цифрового пространства.

Школа – это проект команды Молодёжного цифрового омбудсмена и Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), который реализуется при поддержке Альянса по защите детей в цифровой среде и в рамках программы «Приоритет – 2030». Информационным партнером мероприятия выступила компания VK.

Цель Школы – создать масштабную площадку для конструктивного диалога молодежи с представителями экспертного сообщества, государственных и общественных институтов, отечественного ИТ-бизнеса в области основ безопасности в Сети, противодействия угрозам цифровой среды и развития патриотичных настроений в области развития российского ИТ-сектора.

«В рамках Школы мы хотим не только научить ребят осознанно и безопасно пользоваться современными технологиями, но и стимулировать к дальнейшему углублению своих знаний в этой области, применению их на практике, разработке своих уникальных решений актуальных проблем, существующих в цифровой среде. Создание «экологичного» цифрового пространства сегодня как никогда требует мультидисциплинарного подхода и объединения всех возможных усилий общества, государства, отечественного ИТ-бизнеса, научного сообщества для построения эффективного диалога с молодыми людьми», – отметил Молодежный цифровой омбудсмен, руководитель Организационного комитета Школы Дмитрий Гуляев.

Школа будет построена на принципах открытого и свободного обмена мнениями и поможет сформировать и развить у молодого поколения междисциплинарные навыки в области обеспечения безопасности в цифровой среде, а также повысить уровень цифровой и правовой грамотности студентов, являющихся потенциальными ключевыми игроками на отечественном «ИТ-рынке».

Для участников Школы запланированы уникальные лекции-практикумы, проектные модули, «Open Space» дискуссии, встречи с выдающимися экспертами самых разных направлений в области цифровой безопасности, которые являются представителями государственных органов, крупнейших отечественных ИТ-компаний, образовательных организаций и научных организаций, общественных институтов.

Программа Школы разделена на два блока.

В рамках образовательно-просветительского блока запланировано 12 лекций-практикумов по основам безопасного использования цифровых технологий, противодействию вербальной агрессии в Сети, особенностям разработки и управления IT-проектами, а также основам международной информационной безопасности. Образовательный день завершится закрытым показом с последующей дискуссией молодежного интерактивного сериала от VK – «Ничего страшного!».

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Этот блок направлен на формирование и развитие у студентов hard skills в области безопасности в цифровом пространстве, его спикерами станут эксперты из «Лаборатории Касперского», Минэкономразвития России, Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Центра компетенций по глобальной ИТ-кооперации, Комитета общественных связей и молодежной политики г. Москвы, Союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России, компании InfoWatch.

В рамках проектного блока Школы будут проведены 2 «Open Space» дискуссии по таким ключевым темам, как «Роль креативного подхода при создании позитивного контента в области Интернет-безопасности» и «Держим руку на пульсе технологических трендов!», а также 8 проектных модулей по созданию и продвижению позитивного контента, сопровождению и выводу на рынок IT-продуктов, построению «экологичной» цифровой среды и обеспечению безопасности личного бренда.

Участники каждого проектного модуля создадут уникальные продукты. Данный блок направлен на закрепление и «упаковку» полученных в рамках образовательно-просветительского блока знаний и развитие у студентов soft skills.

Спикерами проектного блока станут эксперты компании «VK», Холдинга «Газпром медиа», Национальной Медиа Группы, Государственной Думы ФС РФ, Лиги Цифровой Экономики, Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), команды Молодежного цифрового омбудсмена, Детского радио.

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I Всероссийская Школа Интернет-БЕЗопасности молодежи является пилотным проектом, позитивная реализация которого позволит в будущем ее существенно масштабировать в первую очередь на территории субъектов Российской Федерации.

«Мы рады поддержать I Всероссийскую Школу Интернет-БЕЗопасности молодежи. В течение двух дней наши эксперты проведут серию практических лекций, посвященных киберсталкингу и кибербуллингу, рассмотрят концепцию кибериммунитета, а также ответят на все вопросы о том, как защитить себя в изменяющемся цифровом пространстве. Помимо этого, мы поделимся секретами создания социально значимых проектов и обсудим важность генерации такого контента. Мы надеемся, что Школа Интернет-БЕЗопасности молодежи станет важной частью системной работы по созданию безопасного цифрового будущего», – рассказала председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова.