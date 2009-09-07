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Парашют Прыжки с парашютом
- 3 июня празднуется День рождения парашюта. В этот день в 1785 году в Лондоне французский воздухоплаватель Франсуа Бланшар впервые в мире успешно продемонстрировал публике сконструированное им устройство для безопасного спуска с высоты. Идея "шатра из накрахмаленного полотна" принадлежит Леонардо да Винчи в 1483 году. Первый же ранцевый парашют создал и запатентовал в 1912 Русский изобретатель Глеб Котельников.
- Космический парашют - Space parachute
- Golden Parachutes - Золотой парашют - компенсация
СОБЫТИЯ
|07.09.2009
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Патриарху Московскому и Всея Руси воины-десантники подарили парашют
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ, 1 сентября 2009 года Герой Российской Федерации гвардии полковник ВДВ Гриднев В.А. вручил Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу парашют. Какой именно модели, не сообщается. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл рукоположил дьякона Сергия (Архипова) в священники. Рукоположенному дьякону предстоит окормлять паству 45 гва
|04.10.2007
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Испытана парашютная система РН Ares I
Как сообщает Space Daily, в США прошли успешные испытания парашютной системы первой ступени ракеты-носителя Ares I, предназначенной для обеспечения ее многоразовости. Трёхкупольная парашютная система разработана на базе аналогичной системы твердотопливных ускорителей шаттлов. Первые испытания системы были проведены 25 сентября на полигоне Армии США Юма (штат Аризона). Гру
|22.08.2005
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Надувной космический «парашют» запустят в сентябре
ставитель ПНО им. С.А. Лавочкина. Цель испытаний - подтверждение возможности использования пневматических тормозных устройств с гибкой теплозащитой для спуска грузов из космоса на Землю. Космический «парашют» сконструирован в Научно-исследовательском центре им. Г.Н. Бабакина, дочернем предприятии химкинского НПО им. С.А. Лавочкина. Последнее владеет 49% СП Return and Rescue Space Systems Gm
|22.08.2005
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Надувной космический «парашют» запустят в сентябре
ставитель ПНО им. С.А. Лавочкина. Цель испытаний - подтверждение возможности использования пневматических тормозных устройств с гибкой теплозащитой для спуска грузов из космоса на Землю. Космический «парашют» сконструирован в Научно-исследовательском центре им. Г.Н. Бабакина, дочернем предприятии химкинского НПО им. С.А. Лавочкина. Последнее владеет 49% СП Return and Rescue Space Systems Gm
|22.08.2003
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МАКС-2003: Космический «парашют» испытают в октябре
ал в выплатах страхового возмещения после неудачного запуска ракеты-носителя «Зенит-2», гибели космических аппаратов «Экспресс-А», «Фобос» и др. Российско-европейский IRDT Так называемый «космический парашют» разработан отечественными специалистами Научно-исследовательского центра имени Г.Н. Бабакина (дочернее предприятие химкинского НПО им. С.А. Лавочкина) при поддержке европейской аэрокос
|22.08.2003
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МАКС-2003: Космический «парашют» испытают в октябре
ал в выплатах страхового возмещения после неудачного запуска ракеты-носителя «Зенит-2», гибели космических аппаратов «Экспресс-А», «Фобос» и др. Российско-европейский IRDT Так называемый «космический парашют» разработан отечественными специалистами Научно-исследовательского центра имени Г.Н. Бабакина (дочернее предприятие химкинского НПО им. С.А. Лавочкина) при поддержке европейской аэрокос
Парашют и организации, системы, технологии, персоны:
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|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 6
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
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