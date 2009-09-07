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Парашют Прыжки с парашютом

  • 3 июня празднуется День рождения парашюта. В этот день в 1785 году в Лондоне французский воздухоплаватель Франсуа Бланшар впервые в мире успешно продемонстрировал публике сконструированное им устройство для безопасного спуска с высоты. Идея "шатра из накрахмаленного полотна" принадлежит Леонардо да Винчи в 1483 году. Первый же ранцевый парашют создал и запатентовал в 1912 Русский изобретатель Глеб Котельников.
  • Космический парашют - Space parachute
  • Golden Parachutes - Золотой парашют - компенсация

 

"Парашютистки. Королевы неба", 1988 г. Ананьев Александр Михайлович (1956) "Парашютистки. Королевы неба", 1988 г. Ананьев Александр Михайлович (1956)
Александр Дейнека "Парашютист над морем" (1934) Александр Дейнека "Парашютист над морем" (1934)
"Парашютисты" 1937 Автор:Прошкин Виктор Николаевич "Парашютисты" 1937 Автор:Прошкин Виктор Николаевич
В. Лернатович "Десантирование" (1984) В. Лернатович "Десантирование" (1984)
"Дежурный по прыжкам", 1984 г. Фёдоров Алексей Иванович "Дежурный по прыжкам", 1984 г. Фёдоров Алексей Иванович
"Перед раскрытием парашюта" 1939 г. Туллио Крали (Италия, 1910 - 2000) "Перед раскрытием парашюта" 1939 г. Туллио Крали (Италия, 1910 - 2000)
«Прыжок с парашютом» 1930-е Георгий Нисский (1903-1987) «Прыжок с парашютом» 1930-е Георгий Нисский (1903-1987)
"Притяжение земли." 1983 г. Бабак Владимир Николаевич "Притяжение земли." 1983 г. Бабак Владимир Николаевич
"Парашютистки. Королевы неба", 1988 г. Ананьев Александр Михайлович (1956)

 

 

СОБЫТИЯ


07.09.2009 Патриарху Московскому и Всея Руси воины-десантники подарили парашют

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ, 1 сентября 2009 года Герой Российской Федерации гвардии полковник ВДВ Гриднев В.А. вручил Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу парашют. Какой именно модели, не сообщается. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл рукоположил дьякона Сергия (Архипова) в священники. Рукоположенному дьякону предстоит окормлять паству 45 гва
04.10.2007 Испытана парашютная система РН Ares I

Как сообщает Space Daily, в США прошли успешные испытания парашютной системы первой ступени ракеты-носителя Ares I, предназначенной для обеспечения ее многоразовости. Трёхкупольная парашютная система разработана на базе аналогичной системы твердотопливных ускорителей шаттлов. Первые испытания системы были проведены 25 сентября на полигоне Армии США Юма (штат Аризона). Гру
22.08.2005 Надувной космический «парашют» запустят в сентябре

ставитель ПНО им. С.А. Лавочкина. Цель испытаний - подтверждение возможности использования пневматических тормозных устройств с гибкой теплозащитой для спуска грузов из космоса на Землю. Космический «парашют» сконструирован в Научно-исследовательском центре им. Г.Н. Бабакина, дочернем предприятии химкинского НПО им. С.А. Лавочкина. Последнее владеет 49% СП Return and Rescue Space Systems Gm
22.08.2005 Надувной космический «парашют» запустят в сентябре

ставитель ПНО им. С.А. Лавочкина. Цель испытаний - подтверждение возможности использования пневматических тормозных устройств с гибкой теплозащитой для спуска грузов из космоса на Землю. Космический «парашют» сконструирован в Научно-исследовательском центре им. Г.Н. Бабакина, дочернем предприятии химкинского НПО им. С.А. Лавочкина. Последнее владеет 49% СП Return and Rescue Space Systems Gm
22.08.2003 МАКС-2003: Космический «парашют» испытают в октябре

ал в выплатах страхового возмещения после неудачного запуска ракеты-носителя «Зенит-2», гибели космических аппаратов «Экспресс-А», «Фобос» и др. Российско-европейский IRDT Так называемый «космический парашют» разработан отечественными специалистами Научно-исследовательского центра имени Г.Н. Бабакина (дочернее предприятие химкинского НПО им. С.А. Лавочкина) при поддержке европейской аэрокос
22.08.2003 МАКС-2003: Космический «парашют» испытают в октябре

ал в выплатах страхового возмещения после неудачного запуска ракеты-носителя «Зенит-2», гибели космических аппаратов «Экспресс-А», «Фобос» и др. Российско-европейский IRDT Так называемый «космический парашют» разработан отечественными специалистами Научно-исследовательского центра имени Г.Н. Бабакина (дочернее предприятие химкинского НПО им. С.А. Лавочкина) при поддержке европейской аэрокос

Публикаций - 119, упоминаний - 131

Парашют и организации, системы, технологии, персоны:

Новый диск 963 23
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 229 17
Spirit DSP - Спирит Корп 482 6
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 6
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 149 4
Polar - Полар 116 4
Роскосмос - Лавочкина НПО - НИЦ имени Г.Н. Бабакина ФГУП - Научно-испытательный центр имени Г.Н. Бабакина 9 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
BAE Systems 179 3
Ростелеком 10948 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 2
Ростех - Высокоточные комплексы НПО 24 2
RuVDS - МТ Финанс 107 2
Стратонавтика 13 2
Bigelow Aerospace 12 2
Индустриальные дроны 3 1
Объединенные координаты Урал 5 1
Kroll Inc - Duff & Phelps - Ontrack - Tiversa 15 1
Samsung Electronics 11065 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
МегаФон 10742 1
Cisco Systems 5372 1
X Corp - Twitter 2938 1
Восход ФГБУ НИИ 721 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Apple Inc 13156 1
HP Inc. 5883 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Fujitsu 2105 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Canon 1439 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
Sony 6739 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
TrueConf - ТруКонф 454 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 124 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 12
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 6
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 72 6
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Почта России ПАО 2370 2
Газпром ПАО 1493 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 2
ЕКА Топливная компания 148 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 2
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 42 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 2
Русский Страховой Центр 9 2
Роскосмос - МИТ - Московский институт теплотехники 11 2
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 34 2
NASA AFRC - Armstrong Flight Research Center - Лётно-исследовательский центр имени Армстронга - NASA Dryden Flight Research Center - Исследовательский центр НАСА имени Драйдена 29 2
Ростех - Рособоронэкспорт - РСЦ СОАО - Русский страховой центр Страховое Открытое Акционерное Общество 2 2
АГМК - Алмалыкский ГМК - Алмалыкский горно-металлургический комбинат 3 1
Saab AB - Saab Automobile AB 44 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
Boeing 1031 1
Евросеть 1421 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 1
Superjob - Суперджоб 858 1
Coca-Cola Company 261 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 140 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 1
Block - Square 203 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
Air Astana - Эйр Астана - Казахстанская авиакомпания 9 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 1
Метрополис ТРК 60 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 28
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 11
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 6
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 2
Правительство Республики Дагестан - органы государственной власти 41 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 115 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 38 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 59 1
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Airbus EADS Astrium - Beagle - Бигль 90 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 7
Космодром Байконур 1072 6
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 123 5
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter - NASA HiRISE - NASA High Resolution Imaging Science Experiment - NASA MARCI - Mars Color Imager - Mars Climate Orbiter Color - Mars Climate Sounder 120 5
NASA Mars Polar Lander 23 5
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 4
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 4
NASA MGS - NASA Mars Global Surveyor 72 4
NASA Stardust 51 4
NASA Apollo program - Аполлон космическая программа 71 4
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 56 3
Airbus EADS Astrium - IRDT - Inflatable Reentry and Descent Technology - надувная система мягкой посадки 7 3
Роскосмос - Лавочкина НПО - Венера - автоматическая межпланетная станция для исследования Венеры - Вега (космический аппарат) 13 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Apple iPhone 6 4861 2
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 2
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 2
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 2
U.S. Department of Defense - DARPA ODAM - Optically Directed Attack Munition - наступательный боеприпас с оптическим наведением 2 2
Check Point Smart-1 - Check Point SmartDashboard - Check Point SmartEvent - Check Point SmartLog - Check Point SmartView Tracker 62 2
NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 75 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force Academy - FalconSAT - cпутник 8 2
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 109 2
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 93 2
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 2
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 67 2
SpaceX Dragon - беспилотный транспортный космический корабль 12 2
ESA Rosalind Franklin - ExoMars Rover - ExoMars Trace Gas Orbiter - ЭкзоМарс 34 2
NASA Mars Observer - автоматическая межпланетная станция 5 2
ESA - XMM-Newton Observatory - High Throughput X-ray Spectroscopy Mission - X-ray Multi-Mirror Mission 44 2
NASA Viking Orbiter 14 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Свободный - Второй государственный испытательный космодром Министерства обороны России 17 2
Рубин ЦКБ МТ - 955 Борей - К-535 Долгорукий Юрий - К-551 Владимир Мономах - К-550 Александр Невский - Дмитрий Донской - 667БДР Кальмар - 667БДРМ Дельфин - российские атомные подводные лодки (АПЛ) стратегического назначения 31 2
РКК Энергия - Клипер - многоцелевой пилотируемый многоразовый космический корабль 24 2
Leica M - camera model 19 1
Рахманов Максим 47 4
Bernard Foing - Фоинг Бернард 11 2
Brownlee Donald - Браунли Дональд 9 2
Brownlee Don - Браунли Дон 6 2
Penkacik Aaron - Пенкакик Аарон 2 2
Толбоев Магомед 2 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 2
Провоторов Александр 158 2
Корниенко Михаил 25 2
Гагарин Юрий 98 2
Шалманов Сергей 202 2
Перминов Анатолий 131 2
Левкевич Михаил 59 2
Соломонов Юрий 11 2
Sagan Carl - Саган Карл 11 2
Фролов Борис 32 2
Baumgartner Felix - Баумгартнер Феликс 5 2
Bigelow Robert - Биглоу Роберт 7 2
Ефремов Денис 8 2
Lindstrand Per - Линдстранд Пер 4 2
Walther Stephan - Уолфер Стефан 2 2
Kirkpatrick Doug - Киркпатрик Даг 2 2
Ряшин Николай 18 2
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Лынник Александр 4 2
Патраков Андрей 4 1
Кобзарь Игорь 2 1
Кукарев Сергей 6 1
Kratsios Michael - Крациос Майкл 4 1
Smith Peter - Смит Питер 8 1
Путин Владимир 3454 1
Рейман Леонид 1065 1
Щеголев Игорь 699 1
Малофеев Константин 118 1
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Никифоров Николай 1138 1
Эмдин Сергей 69 1
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Одинцов Дмитрий 119 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 47
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 35
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 28
Европа 24964 20
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 14
Солнечная система - Solar system 2569 14
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 14
Германия - Федеративная Республика 13221 13
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 10
США - Калифорния 4829 8
США - Юта 198 8
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 7
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 7
Франция - Французская Республика 8177 6
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 6
США - Техас - Хьюстон 260 6
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 6
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 6
Швеция - Королевство 3782 5
Украина 7928 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
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Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 4
Юпитер - планета Солнечной системы 557 4
Арктика - Северный полюс 184 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Япония 13807 3
Индия - Bharat 5870 3
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 3
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 697 3
Ирак - Республика 709 3
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США - Миссури - Сент-Луис 77 2
Маршалловы Острова - Кваджалейн 31 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Казахстан - Республика 6048 2
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