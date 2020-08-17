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Индексная книга CNews*
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Марсоход планетоход, передвигающийся по поверхности Марса Mars rover

Марсоход - планетоход, передвигающийся по поверхности Марса - Mars rover


17.08.2020 На Марс запущен новый марсоход. Что мы о нем знаем?
04.07.2013 Марсоход Opportunity движется сквозь россыпи «черники»
06.06.2013 Марсоход Curiosity достиг поворотной точки маршрута
12.03.2013 От пирамид до леса: самые загадочные фото Марса
15.11.2012 Марсоход нашел загадочные "пупырышки". ФОТО
04.10.2012 Марсоход отметился в социальной сети Foursquare
22.06.2012 По чилийской пустыне бродит марсоход
29.05.2012 Марсоход "перекати-поле" поскачет по скалам
14.05.2012 Марсоход вышел из спячки
12.01.2012 Марсоход припарковали на зиму
27.10.2011 Российский нейтронный сканер поставили на новый марсоход
06.09.2011 Марсоход добрался до древнейшего кратера: неожиданные находки
26.07.2011 Марсоход Curiosity будет "искать жизнь" в кратере Гейла
11.04.2011 США и Европа собираются строить марсоход "два в одном"
09.02.2011 Марсоход-комбайн упростит поиск внеземной жизни
20.01.2011 Марсоход Curiosity оснастили прибором для поиска жизни
18.11.2010 Британцы предлагают сделать реактивный марсоход на на углекислоте
06.09.2010 Новый марсоход будет искать следы жизни
10.08.2010 "Проснется" ли марсоход Spirit?
05.12.2007 Марсоход Spirit выбрался из трясины
14.06.2006 В Великобритании строят новый марсоход
14.06.2006 В Великобритании строят новый марсоход
10.03.2005 Марсоход Opportunity поставил рекорд пробега
10.03.2005 Марсоход Opportunity поставил рекорд пробега
05.03.2005 В NASA перепутали марсоходы
15.12.2004 Марсоход Spirit: вода на Марсе была
15.12.2004 Марсоход Spirit: вода на Марсе была
02.02.2004 Марсоход Opportunity начал путешествие по Марсу
02.02.2004 Марсоход Opportunity начал путешествие по Марсу
04.07.2003 В Питере построили марсоход
04.07.2003 В Питере построили марсоход

Публикаций - 174, упоминаний - 197

Марсоход упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Spirit DSP - Спирит Корп 443 44
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 715 38
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 21 3
Элемент ГК - Elementec 25 2
СКАУТ 71 2
Rover - RoverComputers 413 2
SpaceX - Space Exploration Technologies 193 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 1311 2
Yandex - Яндекс 5551 2
Ростех - Автоматика Концерн 1460 2
Microsoft Corporation 23395 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1013 1
Ponemon Institute 83 1
Google LLC 10865 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 135 1
Орбита 277 1
HP Inc. 5500 1
General Robotics 2 1
IBS Platformix - СИЛА 830 1
Deiteriy - Дейтерий 67 1
RAD Data Communications 127 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 527 1
6927 1
Монолит-Инфо 102 1
Optoma 30 1
Twitter 2686 1
Huawei 3459 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1566 1
Галактика - Корпорация 1410 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 642 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 823 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 1
Базальт СПО - BaseALT 335 1
Telegram Group 999 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 675 1
Intel Corporation 11624 1
Meta Platforms - Facebook 4332 1
Apple Inc 11103 1
Qualcomm Technologies 1692 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 1
ЕКА Топливная компания 139 9
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6601 8
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 566 7
Точка 3765 6
Виктория - Сеть супермаркетов 171 5
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2492 4
EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 165 2
Самолёт ГК 1649 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 1
Virgin Galactic 34 1
Викинг 34 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 138 1
Renault-Nissan-Mitsubishi 26 1
Dyson 109 1
Blue Origin 17 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6137 1
Vimeo - Видеохостинг 66 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc 63 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 250 1
Связной ГК 1327 1
Почта России ПАО 1973 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3386 91
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 2
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 112 2
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1190 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 1
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 43 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4278 1
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24871 14
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 3958 13
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2200 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 12
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3780 11
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 425 8
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 241 8
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8374 7
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NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter 107 14
ESA Rosalind Franklin - ExoMars Rover - ЭкзоМарс 33 9
Яндекс.Ровер 35 7
Nuvia Phoenix 133 5
ЭОС Дело СЭД 202 5
Космодром Байконур 1053 4
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 300 4
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 162 3
NASA Perseverance - Персеверанс - марсоход 4 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1480 3
NASA Mars Odyssey orbiter 59 3
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 621 3
LG 75SM99 7892 3
Microsoft Windows 2000 12612 3
NASA Ingenuity Mars Helicopter Scout 3 2
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 161 2
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 11878 2
РСК Торнадо - RSC Tornado 136 2
NASA Endeavour Space Shuttle Endeavour - Orbiter Vehicle Designation - Индевор шаттл 84 2
Google Maven 23 2
NASA MGS - NASA Mars Global Surveyor 71 2
EADS Astrium - Beagle - Бигль 90 2
ByteDance TikTok 169 1
Apple M - ARM-процессор - чипсет на кристалле ARM-архитектуры 53 1
Apple MacBook Pro 494 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 245 1
Apple iPhone - серия смартфонов 6572 1
Apple iPad Pro 265 1
Apache Parquet 6 1
Apple iPad 3726 1
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IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 84 1
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Microsoft Windows 10 13409 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1433 1
Google Cloud Services 180 1
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 112 1
Митрофанов Игорь 3 2
Левкевич Михаил 60 1
Наумов Максим 97 1
Данилин Алексей 19 1
Левин Леонид 123 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард 48 1
Талеб Нассим Николас 1 1
Dyson James - Дайсон Джеймс 29 1
Nordlund Frederic - Нордлунд Фредерик 1 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1270 131
Земля - планета Солнечной системы 9676 77
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 36
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 27
Россия - РФ - Российская федерация 121478 14
Луна - спутник Земли 1316 13
Солнечная система - Solar system 2449 12
Европа 21235 11
Япония 12847 9
США - Калифорния 4511 6
США - Пасадина 169 5
Юпитер - планета Солнечной системы 532 4
Арктика - Северный полюс 123 4
США - Нью-Мексико 242 3
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 653 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 3
Антарктида - Антарктика - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 448 3
США - Калифорния - Сан-Франциско 1384 3
Франция - Французская Республика 7068 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 3
Испания - Королевство 3594 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 249 3
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 447 3
Финляндия - Финляндская Республика 3459 3
США - Флорида 743 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2865 2
Плутон - малая планета Солнечной системы 237 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 2
Земля - Южное полушарие 153 2
Юпитер - Ганимед (спутник) 36 2
США - Айдахо 67 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 779 2
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 359 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 2
Марс - Фобос (спутник) 30 2
Америка Южная - Атакама пустыня 32 1
США - Невада 205 1
США - Северная Каролина 309 1
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ВГТРК ГТРК Филиалы 29 2
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Bloomberg 1071 1
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РОИ - Российская общественная инициатива 77 1
Nature 795 1
Future - Space.com 195 1
ScienceDaily 400 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
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CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 96 1
Gartner Market Guide for Network Traffic Analysis 2 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 24870 14
NASA MSL - Mars Science Laboratory 23 10
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New Mexico Tech - New Mexico Institute of Mining and Technology - Горно-технологический институт Нью-Мексико - Magdalena Ridge Observatory - Обсерватория Магдалена-Ридж 4 2
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Cornell University - Корнеллский университет 162 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 1
Princeton University - Принстонский университет 140 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 449 1
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Northwestern University - Северо-Западный университет 104 1
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 36 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 217 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 1
МТС Телеком Идея 52 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11537 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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