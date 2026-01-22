NASA применило суперкомпьютер на базе технологий HPE для подготовки полета человека на Луну 1

HPE сконструирует суперкомпьютер для NASA 2

В Autodesk назначен новый президент компании 1

Facebook будет доставлять интернет с помощью дронов и лазеров 1

С МКС управляли наземным роботом 1

NASA рассказала о спутниках на Android 1

Жизнь возможна и без воды 1

Красные карлики могут поддерживать метановую жизнь 2

Новые скафандры испытают в Антарктиде 2

Астрономы насчитали в Галактике 50 млрд планет 1

Радиация не даст нам освоить далекие планеты 1

НАСА строит самый большой дирижабль в мире 2

НАСА собирает деньги для отправки на Марс первых поселенцев 1

Синтетические микроогранизмы накормят космонавтов 2

Редкий метеорный поток наблюдался с самолета 1

Boeing учится строить боевые волнолеты 2

NASA готовится к срочному тарану Луны 1

Жизнь продолжает падать на Землю из космоса 1

