Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189376
ИКТ 14629
Организации 11343
Ведомства 1493
Ассоциации 1078
Технологии 3545
Системы 26555
Персоны 82111
География 3014
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2753
Мероприятия 878

NASA ARC NASA Ames Research Center Исследовательский центр Эймса


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


22.01.2026 Экс-сотрудник NASA купил 100% российской космической компании, координирующей создание сверхлегкой ракеты-носителя 1
08.12.2020 NASA применило суперкомпьютер на базе технологий HPE для подготовки полета человека на Луну 1
26.08.2019 HPE сконструирует суперкомпьютер для NASA 2
21.06.2017 В Autodesk назначен новый президент компании 1
28.03.2014 Facebook будет доставлять интернет с помощью дронов и лазеров 1
05.07.2013 С МКС управляли наземным роботом 1
23.05.2013 Универсальный минисканер: расскажет о здоровье за 10 секунд 2
25.03.2013 NASA рассказала о спутниках на Android 1
22.02.2013 PIAA: мощная оптическая система откроет ученым далекие миры 2
10.01.2013 Защита от космической радиации: НАСА закроет корабли щитом из мусора 2
09.04.2012 "Охоту за экзопланетами" продлят до 2016 года 1
07.03.2012 Новая технология борьбы с астероидами: лишь немного краски 1
23.01.2012 NASA запустило репозиторий Open-Source-проектов 1
15.12.2011 Загадки суперземель: находки "Кеплера" рушат модели ученых 1
09.12.2011 Исследуем экзопланеты: как могут жить чужие? 1
22.11.2011 Экономичный ИК-сенсор и плетеный теплощит: чем НАСА ответит космосу? 2
22.11.2011 Как ищут экзопланеты? Методы и технологии 2
16.11.2011 Жизнь возможна и без воды 1
01.06.2011 На Энцеладе есть все, что нужно для жизни 1
19.04.2011 Красные карлики могут поддерживать метановую жизнь 2
23.03.2011 Новые скафандры испытают в Антарктиде 2
22.02.2011 Астрономы насчитали в Галактике 50 млрд планет 1
15.02.2011 Радиация не даст нам освоить далекие планеты 1
13.12.2010 НАСА строит самый большой дирижабль в мире 2
01.11.2010 НАСА собирает деньги для отправки на Марс первых поселенцев 1
27.09.2010 Синтетические микроогранизмы накормят космонавтов 2
11.02.2008 Редкий метеорный поток наблюдался с самолета 1
13.12.2007 Экзопланеты: высокий эксцентриситет совместим с обитаемостью 2
09.11.2007 NASA предлагают цель попроще, чем Луна 1
06.11.2007 Отобраны новые ключевые R&D НАСА 1
05.06.2007 Boeing учится строить боевые волнолеты 2
06.02.2007 NASA готовится к срочному тарану Луны 1
13.06.2006 Начат штурм гравитационной "аномалии Пионеров" 1
13.06.2006 Начат штурм гравитационной "аномалии Пионеров" 1
11.04.2006 Голубые кольца планет-гигантов: теория происхождения 1
11.04.2006 Голубые кольца планет-гигантов: теория происхождения 1
10.01.2006 Жизнь продолжает падать на Землю из космоса 1
10.01.2006 Жизнь продолжает падать на Землю из космоса 1
26.12.2005 У Урана нестабильные спутники и две системы колец 2

Публикаций - 83, упоминаний - 118

NASA ARC и организации, системы, технологии, персоны:

HPE SGI - Silicon Graphics 388 6
Галактика - Корпорация 1509 5
Google LLC 12310 4
Intel Corporation 12566 3
IBM - International Business Machines Corp 9562 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1767 3
Sophia Antipolis - София-Антиполис - технопарк 23 2
Samsung Electronics 10676 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 671 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1593 2
Spirit DSP - Спирит Корп 475 2
Омега 86 2
Восход ФГБУ НИИ 688 1
Microsoft Corporation 25296 1
Qualcomm Technologies 1915 1
Apple Inc 12697 1
Meta Platforms - Facebook 4544 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 1
HP Inc. 5766 1
9068 1
AMD - Advanced Micro Devices 4483 1
Autodesk 622 1
GitHub 982 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 1
MediaTek - Ralink 571 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1542 1
HP - Hewlett-Packard 3644 1
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 1
ZyXEL Nebula 40 1
Otello Corporation - Opera Software 337 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 318 1
CenTaur 30 1
Открытые технологии 716 1
NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 75 5
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 153 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 994 2
Лента - Сеть розничной торговли 2279 2
ECCO Sko - ЭККО Рос 28 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 688 2
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 2
NASA Glenn Research Center - Центр космических исследования NASA имени Джона Х. Гленна 21 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - AFRL - Air Force Research Laboratory - Научно-исследовательская лаборатория ВВС США 45 1
E Green Technologies 1 1
Boeing 1018 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2764 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 447 1
SLV 13 1
ЕКА Топливная компания 146 1
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 72 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3433 68
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1866 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3119 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1174 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 523 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 931 1
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 46 1
Судебная власть - Judicial power 2410 1
Apache Software Foundation - ASF 222 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 41
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 11
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6922 10
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1404 5
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1049 5
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 720 5
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1725 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 5
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3357 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 4
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3944 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4150 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2461 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6018 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 3
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1140 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1038 2
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 252 2
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 470 2
Линейный ускоритель - Linear accelerator 76 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3161 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25686 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3552 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8199 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 572 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4842 2
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 141 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1215 2
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 619 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3560 2
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1097 2
Марсоход - планетоход, передвигающийся по поверхности Марса - Mars rover 176 2
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 504 7
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 7
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1537 5
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 129 5
NASA EOS - NASA Earth Observing System 11 4
HPE SGI Altix - Silicon Graphics Altix 34 4
Google Android 14764 3
Linux OS 10974 3
Intel Itanium 641 3
Autodesk CFD - Autodesk Computational Fluid Dynamics simulation software 35 3
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 3
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 3
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 52 2
ESO La Silla Observatory - Обсерватория Ла-Силья Европейской южной обсерватории - Swiss Euler telescope - TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope, TRAPPIST - High Accuracy Radial velocity Planet Searcher, HARPS 29 2
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 141 2
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Space Shuttle Columbia 64 2
NASA Aitken - суперкомпьютер 2 2
Microsoft Windows 2000 8679 2
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 2
IBM System - IBM Blue Gene - IBM BGW - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 74 2
JAXA - Earth Simulator - суперкомпьютер 55 2
NASA Deep Impact 38 2
ESA Rosetta - Розетта - автоматическая межпланетная станция 35 2
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 67 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Фотон-М - серия специализированных космических аппаратов (спутников) 54 2
NASA LRO - NASA Lunar Reconnaissance Orbiter - Автоматическая межпланетная станция - NASA Lunar Prospector Orbiter 66 1
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 1
SETI ATA - Allen Telescope Array - Антенная решётка Аллена 9 1
ISRO Chandrayaan - Чандраян - चंद्रयान्-१ - «Лунный корабль» - космический зонд, искусственный спутник Луны 36 1
NASA LCROSS - NASA Lunar Crater Observation and Sensing Satellite - космический аппарат для наблюдения и зондирования лунных кратеров 21 1
NASA MMM - Moon Mineralogy Mapper 5 1
Google Loon 12 1
RTX Corporation - X-51 Waverider ГПВРД 13 1
Apache OODT - Apache Object Oriented Data Technology 1 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 484 1
Microsoft Windows 16398 1
Microsoft Windows XP 2422 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 228 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1401 1
Lemke Larry - Лемке Ларри 6 6
Lissauer Jack - Лиссауэр Джек 5 5
Stoker Carol - Стойкер Кэрол 4 4
Bernstein Max - Бернстайн Макс 4 2
Formisano Vittorio - Формисано Витторио 5 2
Talapatra Saikat - Талапатра Сайкат 2 2
Conley Catharine - Конли Кэтэрин 2 2
Gellert Ralf - Геллерт Ральф 2 2
Ajayan Pulickel - Аджаян Пуликель 9 2
Ziemelis Carl - Цимелис Карл 2 2
Kumar Santosh - Кумар Сантош 2 2
Gartman Frank - Гартман Франк 2 2
Краснопольский Владимир 4 2
Robinson Stephen - Робинсон Стивен 28 2
Venkatapaty Etiray - Венкатапати Етирай 2 2
Louis Godfrey - Льюис Годфри 2 2
Jorgensen Chuck - Йоргенсен Чак 4 2
Squaers Steve - Сквайерс Стив 6 2
Niemann Hasso - Нейманн Хассо 4 2
Anderson John - Андерсон Джон 14 2
Левкевич Михаил 60 2
Borucki William - Боруцки Уильям 1 1
Venter Craig - Вентер Крейг 18 1
Turek Dave - Тюрек Дэйв 5 1
Jones Steve - Джонс Стив 5 1
McKay Christopher - Маккей Кристофер 1 1
Larry Page - Ларри Пейдж 196 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 282 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 354 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 191 1
Jones Stephen - Джонс Стивен 5 1
Anagnost Andrew - Анагност Эндрю 11 1
Mannel Bill - Маннел Билл 2 1
Dobrovolskis Anthony - Доброволскисис Энтони 1 1
Beveridge Crawford - Беверидж Кроуфорд 2 1
Земля - планета Солнечной системы 10683 46
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1310 26
США - Калифорния 4777 25
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1512 21
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53529 16
Солнечная система - Solar system 2549 16
Колумбия - Республика 538 9
США - Колумбия - Вашингтон 1454 8
Венера - планета Солнечной системы 294 8
Юпитер - планета Солнечной системы 556 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13574 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3597 6
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 676 5
Мировой океан - World Ocean 522 5
Уран - планета Солнечной системы 547 5
Сатурн - планета Солнечной системы 136 5
Россия - РФ - Российская федерация 157849 4
Европа 24659 4
США - Техас 1015 4
США - Флорида 773 4
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 768 4
США - Калифорния - Маунтин-Вью 111 4
Сатурн - Титан (спутник) 505 4
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 481 4
Индия - Bharat 5719 3
Германия - Федеративная Республика 12950 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1079 3
Сатурн - Энцелада (спутник) 123 3
Нептун - планета Солнечной системы 203 3
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 601 3
Великобритания - Уэльс - Кардифф 21 2
США - Миссури - Сент-Луис 77 2
Германия - Рейнланд-Пфальц - Майнц 17 2
Астрономия - Космос - Белый карлик - White dwarf - Коричневые (бурые) карлики - Brown dwarfs - Красные карлики - Red dwarfs 124 2
США - Хантсвилл 59 2
Япония 13560 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3054 2
Италия - Итальянская Республика 4432 2
Франция - Французская Республика 7987 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 29
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 17
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6338 14
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 14
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1723 11
Газы - Метан - methanum - болотный газ 364 10
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1431 10
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 822 10
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 388 8
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 877 7
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1197 7
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 7
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1008 5
Физика - Physics - область естествознания 2836 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 5
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 857 4
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 4
Углерод - Сarboneum - химический элемент 339 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 4
Физика - Градус Цельсия 291 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 4
Энергетика - Energy - Energetically 5528 4
Астрономия - Космос - Внеземная жизнь - Инопланетная жизнь - НЛО - Неопознанный летающий объект - UFO - Unidentified flying object 118 3
Молекула - Molecula 1084 3
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 487 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 3
Газы 182 3
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1685 3
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1300 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7594 3
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 820 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 2
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 411 2
Металлы - Никель - Nickel 346 2
Металлы - Золото - Gold 1203 2
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 532 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1687 2
New Scientist 1448 10
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 8
Nature 821 6
Future - Space.com 199 6
Space Daily 528 4
SpaceNews 72 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6030 2
Phys.org 972 2
Silicon 490 2
VNUNet.com 214 2
Scientific American 80 2
Spacemart 20 1
Ars Technica 435 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 3
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 6
SETI Institute 23 5
RPI - Rensselaer Polytechnic Institute - Ренсселарский политехнический институт - Политехнический институт Ренсселера 63 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 204 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 2
Lowell Observatory - Обсерватория Лоуэлла - Осерватория Ловелла 15 1
CU Boulder - University of Colorado Boulder - Университет Колорадо Боулдер - Колорадский университет в Боулдере 14 1
University of Glasgow - Университет Глазго 30 1
UND - University of North Dakota - Университет Северной Дакоты 7 1
NASA Langley Research Center 18 1
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 50 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 630 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 122 1
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 74 1
NASA STScI - Space Telescope Science Institute - Институт исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе - Научный институт космического телескопа 31 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414211, в очереди разбора - 728470.
Создано именных указателей - 189376.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Зачем нужны наушники с костной проводимостью звука: лучшие модели

Битва игрофонов: сравнение лучших геймерских смартфонов начала 2026 года

Показать еще

Наука

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна
Показать еще