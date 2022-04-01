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NASA Goddard Space Flight Center Центр космических полётов Годдарда Годдардский центр космических полетов NASA

NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA


01.04.2022 Изображение с телескопа Уэбба раздвигает границы законов физики 1
29.12.2021 Солнечный зонд прибыл на Солнце: какие открытия нас ждут 1
03.12.2021 Плохие новости: детектор, который отыщет темную материю, слишком велик для Земли 2
28.05.2021 Ученые нашли внеземной радиоактивный изотоп: какие научные теории придется пересмотреть? 1
15.03.2021 Ученые подсчитали, на сколько еще хватит кислорода в атмосфере Земли 2
23.09.2019 Венера могла быть обитаемой. И это плохая новость для Земли 2
26.06.2017 Dell EMC расширит использование графических процессоров Nvidia в HPC 3
11.11.2015 Спутник Марса Фобос разрушается 2
16.12.2014 Российские ученые составили карту водных ресурсов Марса 1
12.09.2014 NASA проведет беспрецедентную 3D-съемку лесов 2
25.07.2013 Фотосинтез можно наблюдать из космоса 2
12.07.2013 Некоторые экзопланеты - это облака газа? 1
29.03.2013 Земля нагревается слишком медленно. Затишье перед бурей? 2
29.10.2012 Шторм на Сатурне: что удалось узнать ученым 1
24.10.2012 Атомные телескопы НАСА увидят гравитационные волны 2
14.08.2012 Создан наладонный спектрометр 2
09.08.2012 Черноморский планктон избавляет Землю от углерода 2
25.06.2012 Что блестит в лунном кратере Шеклтон? 2
20.06.2012 Что "прячется" за гигантским пылевым диском 2
30.05.2012 Сегментные зеркала добавят работы астрономам 2
25.05.2012 Рентгеновский космический телескоп получит "глаз омара" 3
13.04.2012 Карта течений океанов: самая подробная модель от НАСА 2
13.03.2012 "Горячие" метеориты синтезируют жизнь? 2
23.01.2012 NASA запустило репозиторий Open-Source-проектов 1
21.11.2011 Пыль вместо воздуха: ученые разгадали ионосферу Луны 2
11.11.2011 НАСА разработало абсорбент, поглощающий 99% света 2
07.11.2011 НАСА заказала лазерный "притягивающий луч" 2
11.10.2011 Катастроф Меркурия и Урана не было? 2
27.09.2011 Поток солнечной плазмы разворачивается к Земле 1
26.08.2011 Проекты НАСА: лазерная космосвязь, атомные микрочасы и солнечный мегапарус 1
05.04.2011 В Арктике наблюдается исторический минимум льда 2
22.02.2011 В лунной воде обнаружили натрий 2
08.12.2010 Создан материал, поглощающий 99,5% света 2
15.11.2010 Экзопланету выдаст пылевой хвост 1
04.10.2010 Жара 2010 отношения к глобальному потеплению не имеет 2
29.09.2010 Гигантский телескоп IXO заглянет в темные углы Вселенной 2
14.09.2010 Гиперзвуковая катапульта забросит человечество в космос 2
07.09.2010 Messenger дотянулся до первых загадок Меркурия 2
21.04.2010 Солнце: первые сверхдетальные изображения 1
11.11.2009 15 лет продолжается космический эксперимент КОНУС-ВИНД 1

Публикаций - 146, упоминаний - 230

NASA Goddard Space Flight Center упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Галактика - Корпорация 1410 9
Орбита 277 2
РТИ Микрон - Micron 1216 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 334 1
Парадигма 137 1
IBS Platformix - СИЛА 830 1
Открытые технологии 669 1
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 21 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1566 1
Сбер - Dialog - Диалог 1 1
ХайТэк - Hi-Tech 167 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 1
Dell EMC 4892 1
Microsoft Corporation 23395 1
Парус Корпорация 529 1
Zyxel Nebula 33 1
GitHub 536 1
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 715 1
TACC - Texas Advanced Computing Center 6 1
Nvidia Corp 3203 1
Intel Corporation 11624 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2492 10
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6601 6
Lockheed Martin 750 5
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 342 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 566 3
Ball Aerospace & Technologies 46 2
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 17 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 235 2
General Atomics Aeronautical Systems 29 2
Самолёт ГК 1649 2
Лента - Сеть розничной торговли 1665 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 320 2
MODIS 55 2
Boeing 987 1
ECCO Sko - ЭККО Рос 27 1
ЕКА Топливная компания 139 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 842 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 1
General Dynamics 55 1
Стример НПО 20 1
Открытие ФК - Банк Открытие 2830 1
NASA Glenn Research Center - Центр космических исследования NASA имени Джона Х. Гленна 21 1
NASA AFRC - Armstrong Flight Research Center - Лётно-исследовательский центр имени Армстронга - NASA Dryden Flight Research Center - Исследовательский центр НАСА имени Драйдена 28 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3386 92
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 124 2
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 857 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 479 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1071 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 1
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 43 1
Государственный совет Норвегии - Statsrådet 1 1
ASF - Apache Software Foundation 103 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
Climate Group 4 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1403 16
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6185 12
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2732 6
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1625 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16826 5
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 4
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 622 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9730 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3780 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 14854 2
Фотоника - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 431 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 2
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 600 2
HMI - Helioseismic and Magnetic Imager - растровый гелиосферный и магнитный детектор 2 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 2
Гироскопия - Гироскоп - Gyroscope 287 2
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24871 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 3958 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4510 2
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты 334 1
Collaboration - Совместная работа 4599 1
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Тепловизионное наблюдение - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 205 1
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8374 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения 165 1
Crowdsourcing - Краудсорсинг 124 1
Астрономия - Космос - Солнечный парус - световой парус - фотонный парус - solar sail - photon sail 50 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 2851 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1746 1
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Стиральная машина - Washer 593 1
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Пропускная способность 1573 1
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Phys.org 973 5
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 3
Nature 795 2
Geophysical Research Letters 27 2
Daily Telegraph 45 2
Thomson Reuters - Рейтер 5763 2
San Francisco Chronicle 29 2
Space Daily 528 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2634 1
EurekAlert 270 1
Physical Review Letters 112 1
Sky and Telescope - Space and Telescope 61 1
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 418 5
Observatoire de Paris - Paris Observatory - PSL - Парижская обсерватория 27 4
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 529 3
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 129 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 910 3
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 95 3
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 73 3
РАН - Российская академия наук 1790 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 206 2
Princeton University - Принстонский университет 140 2
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 24870 2
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 101 2
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 78 2
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 76 2
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 42 2
U.S. NCAR - National Center for Atmospheric Research - Национальный центр атмосферных исследований США - High Altitude Observatory 12 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 449 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 108 2
NRAO - National Radio Astronomy Observatory - Национальная радиоастрономическая обсерватория (США) 8 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 217 1
OCA - Observatoire de la Côte d'Azur - Обсерватория Лазурного берега 3 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 1
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 56 1
NASA STScI - Space Telescope Science Institute - Институт исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе - Научный институт космического телескопа 25 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 225 1
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories 55 1
NOIRLab NSF - National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory - Kitt Peak National Observatory, KPNO - Национальная обсерватория Китт-Пик - Аризонская обсерватория - McMath–Pierce solar telescope Солнечный телескоп Макмата–Пирса 11 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 219 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 213 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 159 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 650 1
University of Oxford - Оксфордский университет 192 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 269 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 102 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 225 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 202 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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