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NASA Landsat


06.07.2009 "Глобальная съемка Земли 2010": российский вклад

тства NASA и геологической службы США USGS. Спутниковое покрытие будет создаваться на основе данных Landsat 5 и 7 с целью изучения последствий хозяйственной деятельности человека, природных и к
04.03.2009 Спутник ДЗЗ LandSat 5 функционирует уже вторую четверть века

Как сообщает пресс-служба NASA, спутник дистанционного зондирования Земли LandSat 5 встретил 3 марта 2009 года свой юбилей - 25 лет работы на орбите. Спутник LandSa
19.01.2009 Бесплатный доступ к космоснимкам: оглушительный успех

Геологическая служба США USGS, оператор гражданской космической системы ДЗЗ LandSat, подвела первые итоги программы открытого доступа к архиву космических снимков Земли,
05.03.2008 Американский спутник демонстрирует неприличную живучесть

Американский спутник-долгожитель LandSat-5, который снимал СССР еще в разгар «холодной» войны, несмотря на преклонный возраст,
29.11.2007 Антарктида из космоса: новая мозаика LandSat

На сайте lima.usgs.gov представлена новая мозаика космических снимков Антарктиды LIMA (LandSat Image Mosaic of Antarctica), сделанных аппаратами дистанционного зондирования Земли Н
11.10.2007 Спутник-рекордсмен взял тайм-аут

из-за нештатной работы системы электропитания приостановлены операции по съемке поверхности Земли. LANDSAT-5: ДДЗ-долгожитель Сообщение можно отнести к разряду обыденных, если бы не одно обсто
18.07.2007 На очередном LandSat будет установлен телескоп Ball Aerospace

аботку детектора Operational Land Imager (OLI) для очередного, восьмого по счету спутника семейства LandSat (Landsat Data Continuity Mission, LDCM). Детектор OLI обеспечит получение сним
28.05.2007 Снимки LandSat станут основой нового проекта

доставит оперативный доступ к высококачественным данным космической съемки территории США аппаратом LandSat 7 на интернет-порталах glovis.usgs.gov и earthexplorer.usgs.gov. Снимки разрешением 1
18.05.2007 Исследуется перспектива продолжения программы LandSat

я General Dynamics получила контракт центра космических исслекдований НАСА имени Годдарда на проект Landsat Data Continuity Mission (LDCM) - оценку перспективы продолжения программы дистанционн
26.03.2007 Создается высокоточная геомодель Антарктиды LIMA

ge Mosaic of Antarctica) используются свыше 8 тыс. сцен, полученных с помощью сканера ETM+ спутника LandSat 7 в период с 1999 по 2006 гг. Работы по подготовке геопривязанной мозаики изображений
29.08.2006 Запущенный до перестройки спутник начал сплошную съемку России

Американский гражданский спутник дистанционного зондирования Земли LandSat-5 за полтора года отснимет всю поверхность Земли, в том числе территорию России. В ра
29.08.2006 Запущенный до перестройки спутник начал сплошную съемку России

Американский гражданский спутник дистанционного зондирования Земли LandSat-5 за полтора года отснимет всю поверхность Земли, в том числе территорию России. В ра
25.01.2006 LANDSAT обретет вторую жизнь

 23.12.2005, касающийся перспектив развития космической программы дистанционного зондирования Земли LANDSAT. Новый меморандум предписывает агентству NASA закупить специализированный космический
25.01.2006 LANDSAT обретет вторую жизнь

 23.12.2005, касающийся перспектив развития космической программы дистанционного зондирования Земли LANDSAT. Новый меморандум предписывает агентству NASA закупить специализированный космический
05.12.2005 На спутнике Landsat произошло ЧП

26 ноября 2005 г. по неизвестной причине датчик и привод ориентации солнечной панели спутника Landsat-5 стали работать нештатным образом. Как сообщает ГИС-Ассоциация, панель стала осущест
05.12.2005 На спутнике Landsat произошло ЧП

26 ноября 2005 г. по неизвестной причине датчик и привод ориентации солнечной панели спутника Landsat-5 стали работать нештатным образом. Как сообщает ГИС-Ассоциация, панель стала осущест
23.07.2002 НАСА: 30-летие программы съемки земной поверхности из космоса спутниками "Landsat"

ть подробную информацию об истории процессов, наблюдаемых из космоса. "По сути своей, архив снимков Landsat эквивалентен периодически обновляемому семейному альбому, но только для всех жителей


Публикаций - 82, упоминаний - 134

NASA Landsat и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11845 15
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 254 15
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 133 8
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 106 4
Совзонд - Sovzond 118 4
Microsoft Corporation 24692 3
Esri 165 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 125 2
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 15 2
Polar - Полар 97 2
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева 41 2
Google Russia - Гугл Россия 181 2
Google - Keyhole 34 2
Шахты 0 2
MapInfo Corporation - Navigational Technologies Incorporated 37 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 2
Роскосмос РКС - ОМЗ НЦ - Научный центр оперативного мониторинга Земли 50 2
TomTom - Tele Atlas 46 2
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 185 1
Yandex - Яндекс 7460 1
Kometa - Комета 156 1
Цифра ГК 2443 1
Esri CIS - Эсри СНГ 89 1
MODIS - Одежда 3000 57 5
Ball Aerospace & Technologies 48 4
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 151 3
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 131 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 2
РАН Факел ОКБ - Двигательная Лаборатория Российской Академии Наук 10 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 2
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 2
Boeing 1013 1
ЕКА Топливная компания 143 1
General Dynamics 57 1
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет 24 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 483 1
Лукойл Нижневолжскнефть 4 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиастар - Ульяновском авиационном заводе 23 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1369 1
Даурия Аэроспейс НПП - Научно-производственное предприятие - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 21 1
NASA AFRC - Armstrong Flight Research Center - Лётно-исследовательский центр имени Армстронга - NASA Dryden Flight Research Center - Исследовательский центр НАСА имени Драйдена 28 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 70 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3408 27
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 142 18
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 188 18
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 8
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 927 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1229 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4553 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 617 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 505 2
U.S. Department of Agriculture - USDA - Министерство сельского хозяйства США - Аграрный департамент США - Forest Service (USFS) - Лесная служба США 30 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 672 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5488 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 332 2
U.S. USGS - U.S. CRSSP - U.S. Commercial Remote Sensing Space Policy 3 2
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 112 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3004 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1221 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 110 2
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 2
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 43 2
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 2
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 108 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1802 1
Китай - Государственный совет КНР - National Geomatics Center of China, NGCC - State Bureau of Surveying and Mapping - China Meteorological Administration, CMA 17 1
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 46 1
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5003 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 142 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 80 1
Авиалесоохрана ФБУ 15 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 6
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 126 1
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GeoEye IKONOS 110 14
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 11
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 9
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Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 93 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4996 5
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 152 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 5
Microsoft Windows 2000 8661 4
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 179 3
Google Cloud Services 221 3
ESA Copernicus Programme - Sentinel - семейство спутников дистанционного зондирования Земли Европейского космического агентства 12 3
Роскосмос - ВНИИЭМ - Канопус-В - серия российских спутников дистанционного зондирования Земли 34 3
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 468 2
Scanex Web GeoMixer 12 2
U.S. Department of Defense - NPOESS - National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System 27 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Электро-Л ГГКК - Геостационарный Гидрометеорологический Космический Комплекс 15 2
ESA Copernicus Programme - The European Earth Observation Programme - ESA GMES - Global Monitoring for Environment and Security - глобальный мониторинг окружающей среды и обеспечение безопасности 31 2
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 2
Ericsson Radio System - ERS 72 2
GAiA-X - европейская облачная система 51 2
Microsoft Virtual Earth 45 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1613 2
ESA - CNES CALIPSO - Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observations - CALIOP - Cloud-Aerosol Lidar with Orthogonal Polarization 11 2
U.S. NOAA GOS - Global Observing System 2 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 576 1
Linux OS 10047 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1525 1
Космодром Байконур 1067 1
AOI - Automated optical inspection - Автоматизированный оптический контроль 4 1
Scanex Image Processor 4 1
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Microsoft Dynamics 1177 1
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Microsoft Windows 15751 1
Yahoo! Maps 12 1
Андронов Алексей 28 3
Горбачев Михаил 33 2
Гершензон Владимир 22 2
Dordain Jean-Jacques - Дорден Жан-Жак 8 2
Chirac Jacques - Ширак Жак 22 2
Воробьев Олег 5 1
Кузьмин Константин 9 1
Кучейко Алексей 22 1
Kalam Abdul - Калам Абдул 11 1
Потапов Петр 1 1
Пластинин Леонид 1 1
Курбанов Эдуард 1 1
Шумский Сергей 1 1
Гершензон Ольга 14 1
Корчагин Юрий 1 1
Путин Владимир 3196 1
Лесь Алексей 10 1
Asrar Ghassem - Ашрар Хассем 1 1
Крамарева Любовь 1 1
Земля - планета Солнечной системы 10411 50
Россия - РФ - Российская федерация 145810 41
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52280 40
Индия - Bharat 5480 18
Франция - Французская Республика 7867 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43485 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17169 10
Европа 21818 10
Солнце - звезда Солнечной системы 5201 10
Канада 4896 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14231 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2888 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7526 5
Бразилия - Федеративная Республика 2376 5
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 921 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13353 5
Израиль 2740 4
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 686 4
Казахстан - Республика 5575 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2264 3
Америка Южная 854 3
Германия - Федеративная Республика 12714 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2442 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2765 3
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 232 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14160 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1338 3
Китай - Пекин - Beijing 1003 3
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 664 3
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 759 3
Норвегия - Королевство 1804 2
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Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1386 2
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Россия - СЗФО - Калининградская область 1303 2
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Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 860 2
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