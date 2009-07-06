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NASA Landsat
|06.07.2009
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"Глобальная съемка Земли 2010": российский вклад
тства NASA и геологической службы США USGS. Спутниковое покрытие будет создаваться на основе данных Landsat 5 и 7 с целью изучения последствий хозяйственной деятельности человека, природных и к
|04.03.2009
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Спутник ДЗЗ LandSat 5 функционирует уже вторую четверть века
Как сообщает пресс-служба NASA, спутник дистанционного зондирования Земли LandSat 5 встретил 3 марта 2009 года свой юбилей - 25 лет работы на орбите. Спутник LandSa
|19.01.2009
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Бесплатный доступ к космоснимкам: оглушительный успех
Геологическая служба США USGS, оператор гражданской космической системы ДЗЗ LandSat, подвела первые итоги программы открытого доступа к архиву космических снимков Земли,
|05.03.2008
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Американский спутник демонстрирует неприличную живучесть
Американский спутник-долгожитель LandSat-5, который снимал СССР еще в разгар «холодной» войны, несмотря на преклонный возраст,
|29.11.2007
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Антарктида из космоса: новая мозаика LandSat
На сайте lima.usgs.gov представлена новая мозаика космических снимков Антарктиды LIMA (LandSat Image Mosaic of Antarctica), сделанных аппаратами дистанционного зондирования Земли Н
|11.10.2007
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Спутник-рекордсмен взял тайм-аут
из-за нештатной работы системы электропитания приостановлены операции по съемке поверхности Земли. LANDSAT-5: ДДЗ-долгожитель Сообщение можно отнести к разряду обыденных, если бы не одно обсто
|18.07.2007
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На очередном LandSat будет установлен телескоп Ball Aerospace
аботку детектора Operational Land Imager (OLI) для очередного, восьмого по счету спутника семейства LandSat (Landsat Data Continuity Mission, LDCM). Детектор OLI обеспечит получение сним
|28.05.2007
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Снимки LandSat станут основой нового проекта
доставит оперативный доступ к высококачественным данным космической съемки территории США аппаратом LandSat 7 на интернет-порталах glovis.usgs.gov и earthexplorer.usgs.gov. Снимки разрешением 1
|18.05.2007
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Исследуется перспектива продолжения программы LandSat
я General Dynamics получила контракт центра космических исслекдований НАСА имени Годдарда на проект Landsat Data Continuity Mission (LDCM) - оценку перспективы продолжения программы дистанционн
|26.03.2007
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Создается высокоточная геомодель Антарктиды LIMA
ge Mosaic of Antarctica) используются свыше 8 тыс. сцен, полученных с помощью сканера ETM+ спутника LandSat 7 в период с 1999 по 2006 гг. Работы по подготовке геопривязанной мозаики изображений
|29.08.2006
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Запущенный до перестройки спутник начал сплошную съемку России
Американский гражданский спутник дистанционного зондирования Земли LandSat-5 за полтора года отснимет всю поверхность Земли, в том числе территорию России. В ра
|29.08.2006
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Запущенный до перестройки спутник начал сплошную съемку России
Американский гражданский спутник дистанционного зондирования Земли LandSat-5 за полтора года отснимет всю поверхность Земли, в том числе территорию России. В ра
|25.01.2006
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LANDSAT обретет вторую жизнь
23.12.2005, касающийся перспектив развития космической программы дистанционного зондирования Земли LANDSAT. Новый меморандум предписывает агентству NASA закупить специализированный космический
|25.01.2006
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LANDSAT обретет вторую жизнь
23.12.2005, касающийся перспектив развития космической программы дистанционного зондирования Земли LANDSAT. Новый меморандум предписывает агентству NASA закупить специализированный космический
|05.12.2005
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На спутнике Landsat произошло ЧП
26 ноября 2005 г. по неизвестной причине датчик и привод ориентации солнечной панели спутника Landsat-5 стали работать нештатным образом. Как сообщает ГИС-Ассоциация, панель стала осущест
|05.12.2005
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На спутнике Landsat произошло ЧП
26 ноября 2005 г. по неизвестной причине датчик и привод ориентации солнечной панели спутника Landsat-5 стали работать нештатным образом. Как сообщает ГИС-Ассоциация, панель стала осущест
|23.07.2002
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НАСА: 30-летие программы съемки земной поверхности из космоса спутниками "Landsat"
ть подробную информацию об истории процессов, наблюдаемых из космоса. "По сути своей, архив снимков Landsat эквивалентен периодически обновляемому семейному альбому, но только для всех жителей
NASA Landsat и организации, системы, технологии, персоны:
|ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 6
|РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 126 1
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