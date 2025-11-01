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Leica Geosystems Geospatial Imaging Wild Heerbrugg ERDAS
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 56, упоминаний - 98
Leica Geosystems Geospatial Imaging и организации, системы, технологии, персоны:
|ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 8
|OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
|Вищук Сергей 2 2
|Мосиенко Сергей 2 2
|Астахов Сергей 10 2
|Миллер Сергей 43 2
|Козлов Павел 21 2
|Болсуновский Михаил 13 2
|Балагуров Андрей 8 2
|Рейтман Юрий 6 2
|Котельников Сергей 2 1
|Зубахин Александр 2 1
|Гурко Александр 139 1
|Воронцов Алексей 15 1
|Захаркин Денис 9 1
|Гайдаенко Олег 8 1
|Ветцель Ирина 8 1
|DaraTech 5 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8570 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3934 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456811, в очереди разбора - 727710.
Создано именных указателей - 197705.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456811, в очереди разбора - 727710.
Создано именных указателей - 197705.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.