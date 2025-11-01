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Leica Geosystems Geospatial Imaging Wild Heerbrugg ERDAS

Leica Geosystems Geospatial Imaging - Wild Heerbrugg - ERDAS

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


01.11.2025 НИИМА «Прогресс» тестирует ПО для позиционирования объектов с миллиметровой точностью 1
08.12.2017 Panasonic представил в Москве взрывозащищенный планшет Toughpad FZ-G1 mk4 (ATEX) 1
16.02.2017 VR Concept создал решение для совмещения 3D-модели с облаком точек в VR 1
23.08.2010 Американцы, европейцы и японцы уже зарабатывают на ГЛОНАСС 1
26.07.2010 Безопасность Олимпийских игр обеспечит ERDAS APOLLO/TITAN 3
07.07.2010 Шведская компания купит Intergraph 1
07.07.2010 ERDAS APOLLO on the Cloud: геоинтерфейс как услуга 4
30.06.2010 Google Earth: пять лет спустя 1
12.04.2010 GeoВласть-2010: часть 1 1
08.04.2010 GeoВласть: уроки французского 2
08.02.2010 Неогеография: KML2KML получил геоцентрический интерфейс 1
18.01.2010 Армия РФ: недостаток ситуационной осведомлённости осознан властью 2
13.01.2010 Москва, 2010: реализован принцип Оруэлла 1
07.12.2009 Цифровая география: эволюция метода и ренессанс технологий 3
30.10.2009 ERDAS 2010: новое поколение ПО будет представлено в Москве 3
21.10.2009 WorldView-2: первые снимки 1
16.10.2009 Неогеография: создаётся виртуальный Киров 2
14.10.2009 Разведсеть DCGS постепенно становится глобальной 1
14.09.2009 ERDAS поддержит российскую неогеографию 3
09.09.2009 Конференцию по 3D-моделированию Долины Гейзеров поддержит ERDAS 1
21.08.2009 Роскосмос увлёкся созданием геопорталов 2
17.08.2009 Неогеография: в Индии заработал аналог Google Earth 1
18.06.2009 Situational Awareness: менеджмент ЧС и сетевые технологии 7
05.05.2009 Неогеография: представлена открытая 3D-модель древнеегипетского храмового комплекса 2
28.04.2009 "Неогеография XXI-2009": итоги конференции 2
08.04.2009 Обновлённый геоинтерфейс ERDAS Titan будет представлен в Москве 2
26.12.2008 Leica выпускает новые модели геодезических GPS-приемников 1
15.12.2008 Неогеография: итоги конференции 2
10.12.2008 Новая география: Меркатору и не снилось 1
27.10.2008 e-CORSE: неогеография второго поколения 1
29.09.2008 Исполнилось 9 лет спутнику Ikonos 1
16.09.2008 Virtual Earth начинает масштабный географический проект в России 1
05.09.2008 Erdas Titan: конкурент Google Earth существенно модернизирован 4
11.07.2008 Управление регионами и неогеография: итоги конференции 1
16.06.2008 Представлена модернизированная Leica fieldPro версии 2.1 1
23.05.2008 Неогеография: в России создана фотореальная 3D-модель города 1
21.05.2008 ERDAS и «ПРАЙМ ГРУП» представили новые программные продукты для работы с геоданными 5
30.11.2007 Представлено новое ПО для обработки ДДЗ в военном секторе 2

Публикаций - 56, упоминаний - 98

Leica Geosystems Geospatial Imaging и организации, системы, технологии, персоны:

Leica Camera 279 9
Прайм Груп - Prime Group 74 6
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 77 3
Esri 176 3
DP Technology - Hexagon - Intergraph 91 3
MapInfo Corporation - Navigational Technologies Incorporated 41 2
DP Technology - Hexagon - NovAtel - NovAtel Wireless 32 2
Autodesk 639 2
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 177 2
Salesforce - Informatica 139 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 2
Google LLC 12627 2
Панорама КБ - Конструкторское бюро 246 2
Совзонд - Sovzond 123 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 130 2
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 157 2
Ракурс НПФ 176 2
CGI Group - Logica - LogicaCMG Telecoms Products 40 2
Planar Systems 32 1
Topcon 7 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2690 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 216 1
VR Concept - ВР Концепт 18 1
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 87 1
Trimble 51 1
М2М телематика - НИС М2М 236 1
Конти ГК - Континенталь-Сервис 5 2
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 153 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5401 2
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 2
Правительство Мексики - органы государственной власти 14 2
UK OS - Ordnance Survey - Национальное картографическое агентство Великобритании - Управление геодезии и картографии Великобритании 8 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1537 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3440 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 8
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1215 8
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3059 7
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2202 7
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4998 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64494 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7367 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13011 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33261 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6393 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10231 3
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1501 3
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 682 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22463 2
Оцифровка - Digitization 5154 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1199 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9939 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25354 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24231 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4364 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29591 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8706 2
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 340 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3634 2
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Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11473 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14712 2
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Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8180 1
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7815 1
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2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 838 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10254 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28104 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1709 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1535 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5232 9
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DaraTech 5 2
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