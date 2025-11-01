НИИМА «Прогресс» тестирует ПО для позиционирования объектов с миллиметровой точностью

Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры «Прогресс» (входит в группу компаний «Элемент») для высокоточного определения координат объектов добавил модуль, реализующий технологию виртуальной базовой станции (VRS), в программное обеспечение «ПроГеоСеть». Об этом CNews сообщили представители ПАО «Элемент».

В этой технологии используются данные от нескольких базовых станций, на основе которых на сервере рассчитываются площадные параметры тропосферного и ионосферного полей на земной поверхности, что придает им высокую точность. Метод также позволяет позиционировать даже движущиеся объекты. В случае успешного прохождения тестирования, решение VRS «в движении» от НИИМА «Прогресс» станет доступен в середине 2026 г.

Технология VRS является развитием технологии RTK (Real Time Kinematic – кинематика реального времени), которая позволяет достигать точности координат порядка 1-2 см. При этом в RTK режиме, точность падает по мере удаления от базовой станции, и для эффективной работы системы расстояние между ними должно быть, по рекомендации Trimble, в пределах 30 км. Включение модуля VRS в решение «ПроГеоСеть» позволяет расширить область применения RTK, увеличив взаимное удаление базовых станций – до 150 км, с сохранением точности позиционирования, что требуется при проведении геодезических, топографических, маркшейдерских работ до сельскохозяйственных работ, строительства и локализации объектов в производственных процессах.

«ПроГеоСеть» – облачное решение, которое реализует технологию виртуальных базовых станций, выполняя расчет поправок для точного определения координат приемника. Также решение позволяет вести непрерывный мониторинг качества работы базовых станций, обеспечивая своевременность обслуживания и поддержание точности передаваемых данных. ПО «ПроГеоСеть» совместимо с базовыми станциями и приемниками как разработки НИИМА «Прогресс», так и ведущих мировых производителей: Leica Geosystems, Trimble, Topcon, Javad. Решение включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Для наиболее эффективной работы ПО «ПроГеоСеть» на площадных покрытиях достаточно трех базовых станций. Взаимное удаление базовых станций – до 150 км. Таким образом, сервис, покрывающий, например, всю территорию Москвы в пределах МКАД, может быть развернут на основе всего четырех станций, расположенных по границам МО. Для обеспечения линейной зоны покрытия достаточно двух базовых станций.

В течение последних четырех месяцев «ПроГеоСеть» тестируется организациями владеющими сетями базовых станций в Москве, Московской области, в Краснодарском крае и на Урале. Сейчас к сервису подключено свыше 200 базовых станций.