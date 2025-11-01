Разделы

ПО Софт
|

НИИМА «Прогресс» тестирует ПО для позиционирования объектов с миллиметровой точностью

Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры «Прогресс» (входит в группу компаний «Элемент») для высокоточного определения координат объектов добавил модуль, реализующий технологию виртуальной базовой станции (VRS), в программное обеспечение «ПроГеоСеть». Об этом CNews сообщили представители ПАО «Элемент».

В этой технологии используются данные от нескольких базовых станций, на основе которых на сервере рассчитываются площадные параметры тропосферного и ионосферного полей на земной поверхности, что придает им высокую точность. Метод также позволяет позиционировать даже движущиеся объекты. В случае успешного прохождения тестирования, решение VRS «в движении» от НИИМА «Прогресс» станет доступен в середине 2026 г.

Технология VRS является развитием технологии RTK (Real Time Kinematic – кинематика реального времени), которая позволяет достигать точности координат порядка 1-2 см. При этом в RTK режиме, точность падает по мере удаления от базовой станции, и для эффективной работы системы расстояние между ними должно быть, по рекомендации Trimble, в пределах 30 км. Включение модуля VRS в решение «ПроГеоСеть» позволяет расширить область применения RTK, увеличив взаимное удаление базовых станций – до 150 км, с сохранением точности позиционирования, что требуется при проведении геодезических, топографических, маркшейдерских работ до сельскохозяйственных работ, строительства и локализации объектов в производственных процессах.

«ПроГеоСеть» – облачное решение, которое реализует технологию виртуальных базовых станций, выполняя расчет поправок для точного определения координат приемника. Также решение позволяет вести непрерывный мониторинг качества работы базовых станций, обеспечивая своевременность обслуживания и поддержание точности передаваемых данных. ПО «ПроГеоСеть» совместимо с базовыми станциями и приемниками как разработки НИИМА «Прогресс», так и ведущих мировых производителей: Leica Geosystems, Trimble, Topcon, Javad. Решение включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

ИИ не взлетит без команды: кого не хватает финансовым организациям
кадры

Для наиболее эффективной работы ПО «ПроГеоСеть» на площадных покрытиях достаточно трех базовых станций. Взаимное удаление базовых станций – до 150 км. Таким образом, сервис, покрывающий, например, всю территорию Москвы в пределах МКАД, может быть развернут на основе всего четырех станций, расположенных по границам МО. Для обеспечения линейной зоны покрытия достаточно двух базовых станций.

В течение последних четырех месяцев «ПроГеоСеть» тестируется организациями владеющими сетями базовых станций в Москве, Московской области, в Краснодарском крае и на Урале. Сейчас к сервису подключено свыше 200 базовых станций.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Ринат Мавлютов, «АгроЭко»: Хакеры разрабатывают новые вирусы с использованием генеративного ИИ

Из интернета вычищают инструкции по установке Windows 11 на древние ПК. Кто за этим стоит

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

Испугались не на шутку. В России экстренно скупают отечественное ПО на фоне 22-процентного НДС. А налога никакого нет

Искусственный интеллект в сертификации: как превратить затратную процедуру в конкурентное преимущество

Киберполиция в Москве арестовала владельца популярного Telegram-бота для пробива личных данных

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/